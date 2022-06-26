Zonguldak'ta çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü kapatıldı

Namazgah köyünden akan sel suları derenin debisinin yükselmesiyle Çay Mahallesi'ndeki evleri bastı. 30'a yakın evin giriş katı sular altında kaldı. Yer yer bir metreyi aşan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sakarya ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gaziler Mahallesi'nde yağış sonrası logar kapaklarının tıkanması ile sel baskını yaşanırken ev ve tarlalar sular altında kaldı.

Bölgeye AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yolların göle döndüğü ilçede sağanak yağmur nedeniyle su debisi yükselen Gökçebey Köprüsü ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

AFAD, sular altında kalan mahallede vatandaşları botla kurtardı

Mahsur kalan vatandaşlar arama kurtarma botuyla evlerinden kurtarıldı. Bazı küçük çocuklar kurtarılma anlarını pencerelerden seyretti. Polis ekipleri de kurtarma çalışmalarına katılarak küçük çocukları kucaklarına alarak güvenli bölgeye taşıdı.



Bir engelli vatandaş da AFAD ekiplerince botla taşındı. 14 vatandaş AFAD'ın botuyla kurtarıldı. Kendi imkanlarıyla kurtarılan 100'e yakın vatandaş bölgeden tahliye edildi. Botla kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor. Öte yandan kurtarılan bazı vatandaşlar yurtlara ve otellere yerleştirildi.

Çaycuma'da terminal boşaltıldı

Öte yandan Çaycuma'da terminal içinde bulunan oto galeri dükkanları sel tehlikesine karşı boşaltıldı.



İstasyon Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinin içinde yer alan oto galerici esnafının tüm araçları kaldırıldı. Sel ve su taşkını sebebiyle galerici esnafının zarar görmemesi üzerine dükkanlar boşaltılarak tedbirler alındı. Ayrıca Çaycuma Belediyesi ise anonslar yaparak vatandaşları tehlikeye karşı uyarılarda bulundu.