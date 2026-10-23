Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde uzun yıllardır kömür üretimi yapılan özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 6 işçi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, maden ocağındaki işçilere müdahale etti. İlk etapta 7 işçi ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. İşçilerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ağır yaralı olduğu, diğer 3 madencinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Madende kalan son işçi de çıkarıldı

Patlamanın ardından maden ocağında bir işçinin daha bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ocakta kalan son madenci de çıkarıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun hastanede yaptığı açıklama sırasında son işçinin de madenden çıkarıldığı bilgisi geldi. Kurtarılan madenci hastaneye sevk edilirken, böylece patlama sırasında ocakta bulunan 8 işçinin tamamına ulaşılmış oldu.

Son işçinin de kurtarılmasıyla birlikte patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ağır, 4 işçinin ise yaralı olduğu belirtildi.

Zonguldak Valisi hastaneye geldi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, patlamanın ardından yaralı işçilerin kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralıların durumuyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, olayın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Valinin açıklaması sırasında madende kalan son işçinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.