Zonguldak'ta maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Madende bulunan 8 işçinin tamamı ocaktan çıkarılırken, son kurtarılan işçi de hastaneye sevk edildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde uzun yıllardır kömür üretimi yapılan özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 6 işçi yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, maden ocağındaki işçilere müdahale etti. İlk etapta 7 işçi ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. İşçilerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ağır yaralı olduğu, diğer 3 madencinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Madende kalan son işçi de çıkarıldı
Patlamanın ardından maden ocağında bir işçinin daha bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ocakta kalan son madenci de çıkarıldı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun hastanede yaptığı açıklama sırasında son işçinin de madenden çıkarıldığı bilgisi geldi. Kurtarılan madenci hastaneye sevk edilirken, böylece patlama sırasında ocakta bulunan 8 işçinin tamamına ulaşılmış oldu.
Son işçinin de kurtarılmasıyla birlikte patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ağır, 4 işçinin ise yaralı olduğu belirtildi.
Zonguldak Valisi hastaneye geldi
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, patlamanın ardından yaralı işçilerin kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralıların durumuyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, olayın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Valinin açıklaması sırasında madende kalan son işçinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.