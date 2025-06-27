Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Zonguldak'ta yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 30 Eylül'e kadar izin verilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde ormanlara girişlerin, çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla, özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alınarak 1 Temmuz-30 Eylül'de yasaklandığı bildirildi.

Görevliler ve izin almak veya izinli olmak şartıyla arıcılar ile çobanların orman alanlarına girişine izin verileceği ifade edilen açıklamada, giriş yasağının uygulanması ve kontrolünün, jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlükleri ve orman işletme müdürlükleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanacağı belirtildi.