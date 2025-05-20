Zonguldak’ta şok eden olay: Alkolün dozunu kaçırdı, köpeği ısırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana gelen olayda, aşırı alkol alan 34 yaşındaki Ömer V., hem çevresine saldırdı hem de bir yavru köpeğe zarar verdi.

İddialara göre, alkolün etkisindeki şahıs, caddede rastladığı yavru köpeği önce ısırdı, ardından yerden yere vurarak şiddet uyguladı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Jandarma'dan destek istendi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırgan tavırları nedeniyle Ömer V.'ye müdahalede zorlanınca jandarma ekiplerinden destek istendi. Jandarma tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, ambulansla tedavi edilmek istendi ancak bu sırada da direndi ve tedaviyi reddetti.

Öte yandan, şiddete maruz kalan köpeğin vatandaşlar ve görevliler tarafından kontrol altına alındığı, genel durumunun iyi olduğu ancak yaşadığı travma nedeniyle oldukça korkmuş olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.