Zooma nasıl kayıt olunur? Zoom nasıl kullanılır?

21 Eylül 2020

COVID-19 pandemisi nedeniyle pek çok etkinlik çevrimiçi platformlardan yapılmaya başlarken, Zoom programına ilgi hayli arttı. Bu günlerde ise okulların hibrit eğitim modeline geçmesi ile dijital toplantı programlarından olan Zoom'a ilgiyi bir kez daha canlandırdı. İnternet aracılığıyla toplu dersler düzenlenirken, bu derslere katılmak isteyen öğrenciler Zoom programı konusunda detayları araştırıyor.

Zoom nedir?

ABD merkezli Zoom Video Communications'un sunduğu bir hizmet olan Zoom programı kullanıcılarına bulut tabanlı yazılım platformu aracılığıyla görüntülü ve çevrimiçi sohbet hizmetleri sağlamaktadır. Son dönemde uzaktan çalışma, uzaktan eğitim gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Nasıl indirilir?

Çevrimiçi etkinlikler için kullanılan Zoom programı hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilmektedir. Android telefonlar için Play Store'dan, iOS telefonlar için ise AppStore'dan indirilebilir.

Zoom nasıl kullanılır?

Bunun için Zoom web sitesini ziyaret edin. Burada yaş doğrulama işlemini tamamlayın ve devam butonuna tıklayın. Ardından hesap oluşturmak için kullanacağınız e-posta adresini yazın ve kaydol butonuna tıklayın.

Bu adımdan sonra e-posta adresinize bir doğrulama maili gönderilecektir. Bu mail üzerinden hesabını aktifleştirin. Ardından sırasıyla size yöneltilen sorulara yanıt verin ve bilgileri girin. Böylece Zoom hesap açma işlemini tamamlamış olacaksınız.

Zoom'dan canlı derse nasıl girilir?

Zoom programını indirdiniz ve bir hesap oluşturdunuz. Bu aşamadan sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmından online ders düzenlebiliyor. Öğretmenler tarafından düzenlenecek bu dersler için verilen ID numarasını kullanan öğrenciler derslere katılabiliyor.

Tarih ve saat ayarlama

Programa giriş yaptıktan sonra 'Settings' kısmından saat ve tarih ayarlarınızı yapabilirsiniz.