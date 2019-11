Zorlu Grubu’ndan “nesillerin eşitliği tecavüze karşı duruyor” kampanyasına turuncu destek

25 Kasım 2019

Birleşmiş Milletler’in her yıl, Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım’da başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren “Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede 16 Günlük Aktivizm” kampanyasını Zorlu Grubu bu yıl da destekliyor. Grup, "Turuncu Dünya: Nesillerin Eşitliği Tecavüze Karşı Duruyor” temasıyla yürütülen kampanyaya destek olmak amacıyla, 25 Kasım – 10 Aralık tarihlerinde; Levent 199 ve Zorlu Center’ı turuncu renkle aydınlatacak.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan ve kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi için çalışan Zorlu Grubu; bu kampanyayla toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesi konularında farkındalığın artırılmasını sağlamayı amaçlıyor.

UNITE Kampanyası nedir?



Kadına Karşı Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Etkinliği, her yıl 25 Kasım’da (Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü) başlayıp 10 Aralık’a (İnsan Hakları Günü) kadar devam eden uluslararası bir kampanyadır.



En bilinen ismiyle ‘16 Günlük Kampanya’, dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çağrıda bulunan birey ve kurumların hayata geçirdiği bir stratejidir. İlk kez Küresel Kadın Liderliği Enstitüsü tarafından 1991 yılında hayata geçirilen girişim, merkez tarafından koordine ediliyor.



Bu sivil toplum girişimine destek olmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kadına karşı şiddete son vermek için tüm dünyayı bir araya getirmeyi hedefleyen UNiTE Kampanyası (UNiTE to End Violence against Women), her yıl dünya genelinde bu konuya ilişkin farkındalığı artırmak, karşılaşılan güçlükleri ve getirilebilecek çözümleri tartışmak üzere küresel düzeyde eyleme geçilmesi çağrısında bulunuyor. UNITE Kampanyası bu yıl ve gelecek 2 yıl boyunca, savaş ve barış dönemlerinde kadın ve kız çocuklarına yönelik işlenen tecavüz suçları üzerine duracak.