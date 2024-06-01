Zorunlu askerlik devam edecek mi? Milli Savunma Bakanı Güler açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı’nda gazetecilerle bir araya geldi.

45 ülke, 11 bin personelin katıldığı, bölgenin en büyük "Birleşik Müşterek Tatbikatı" EFES-2024’ün katılımcılar için önemli fırsat olduğunu söyleyen Güler , "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa’da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

NTV’nin haberine göre, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceği konusundaki soruya Bakan Güler, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir" yanıtını verdi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Güler, "Olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum" dedi. Komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz diyen Güler, " Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını artırmak için çalışıyoruz" dedi. Güler, sorunları çözmek için en iyi yolun üçüncü tarafa gerek duymadan diyalog kurmak olduğunu söyledi.

Bakan Güler, "Çocuklar dâhil binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail’e dur denmesinin vakti çoktan gelip geçti. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmeli ve daha geç olmadan bu zulüm bitmelidir" İsrail yönetimine karşı dünyanın sabrının tükenmek üzere olduğunu söyleyen Güler, "Bu katliama sebep olanlar bedelini er ya da geç, ağır şekilde ödeyecekler" diye konuştu.