Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan Salı Günü sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona eriyor.

2025 lastik sökme-takma işlemi fiyatları

Bu sene lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

Mevsimine uygun lastik kullanımı önemli çünkü...

* Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

* Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor.

* Soğuk hava kullanımına göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

* Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor.