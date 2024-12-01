Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: Cezası 4 bin 69 lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Lastik değiştirme ücreti 600 liradan başlıyor

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

“Kış lastiği sadece kar yağarken kullanılmaz”

Doğru lastik kullanımının araç güvenliğini sağlayan temel unsurlardan olduğunu belirten Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, "Bahar ve yaz aylarında kullandığımız standart yaz lastiklerinin performansı ağır kış şartlarında yeterli olmuyor. Kar lastiği olarak da anılan kış lastikleri bilinenin aksine yalnızca karlı ve buzlu yol koşullarında kullanılmak üzere değil, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü değişken hava ve yol koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini sağlamak için tasarlanmışlardır. Kış lastikleri özel olarak geliştirilmiş tasarımı ve hamuru ile en düşük hava sıcaklıklarında bile yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur. Yaz lastiği ise soğuk havada sertleşir. Kış lastiğini yaz lastiğine göre üstün kılansa sürücüleri en çok zorlayan ıslak, çamurlu, kaygan, karlı, erimiş karlı ve buzlu zeminlerde kış lastiklerindeki özel karışımın lastiğin sertleşmesini engelleyerek, güçlü çekiş, güvenli frenleme ve viraj alma özellikleriyle dengeli ve konforlu sürüş sağlamasıdır” diye konuştu.

“Karlı ve buzlu havalarda lastik basıncını düşürmeyin”

Kış lastiği kullanımına dair önemli noktalara dikkat çeken Boran, şöyle devam etti:

"Kışın güvenli bir sürüş için araçtaki dört lastiğin de aynı marka ve desende olması gerekiyor. Karlı ve buzlu yollarda için lastik basıncının düşürülmesi yaygın bir yanılgıdır; lastiklerin hava basınçları mutlaka araç üreticisinin önerdiği değerlerde tutulmalıdır. Ayrıca kış lastiklerinin orijinal ekipman ebadında olması güvenliği artırır. Kışın kış lastikleriyle yol almak, zorlu zeminlerde daha az patinaj ve daha iyi yol tutuşu sağlayarak yakıt tasarrufuna da katkıda bulunur. Bununla beraber kış lastiklerinin yaz mevsiminde kullanılması fren mesafesini uzatarak konforu azaltır, lastiğin ömrünü kısaltır ve yakıt tüketimini artırır. Bu nedenle kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanmak hem güvenlik hem de ekonomi açısından en doğru tercihtir."