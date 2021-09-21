Zorunlu PCR testi nerede yapılır? Zorunlu PCR testi ücretli mi?

Zorunlu PCR testi uygulaması 6 Eylül 2021 tarihinde başladı. Tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını sürecinde aşılama çalışmaları devam ederken, henüz aşı olmayanlar veya aşı karşıtı olanlar için zorunlu PCR testi uygulaması getirildi. Böylece aşılamaya katılmayanlardan toplu faaliyetlere katılımda zorunlu PCR testi istenecek ve negatif PCR testi olmayanların etkinliklere katılımına müsaade edilmeyecek. Bu durumlarda zorunlu PCR testinin 48 saat önce yapılmış olması gerekecek.

PCR testi nerede yapılır?

Zorunlu PCR testi uygulamasıyla en çok merak edilenlerin başında testlerin nerede yapılacağı geliyor. Vatandaşlar zorunlu PCR testini devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaptırabiliyor.

Zorunlu PCR testi ücreti ne kadar?

Zorunlu PCR testi uygulaması için devlet hastanelerinde herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ancak özel hastanelerde ise zorunlu PCR testi için ücret alınıyor. Test ücretleri özel hastanelere göre değişiklik gösterirken, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 250 Türk Lirası'nın üzerinde test ücreti alınamayacak.

Zorunlu PCR testi hangi durumlarda gerekli?

PCR testi henüz aşı olmamış öğretmen ve personellere zorunlu olacak. Ayrıca uçak, şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetlere katılan aşısız bireylerde zorunlu PCR testi aranacak. Bu faaliyetlere katılacakların testlerini en az 48 saat önceden yaptırmaları gerekiyor.