Artık yeni trend: Bisiklet

Gülseren ÜST POLAT

Bisiklet sporu, bir asrı aşan geçmişe sahip… Her ne kadar pandemide sağlıklı yaşam konusunda artan bilinç, bisiklete olan ilgiyi artırsa da aslında modern olimpiyat hareketinin başladığı 1896’dan beri, bitiş çizgisine ilk ulaşan olmak adına çevriliyor pedallar. Profesyonel yarışçı olmasanız bile bu gün ailece yapılacak en güzel aktivitelerden biri bisiklete binmek. Ya da kapalı salonlarda ter atmak yerine formunuzu korumak için tercih edebileceğiniz en eğlenceli spor… Anlayacağınız amacınız ne olursa olsun bir gerçek var ki bisikletin popülerliği artıyor. Peki, şehir içinde veya düz yolda ya da çetin doğa koşullarında, farklı disiplinlere ve alt branşlara sahip olan bu spor için doğru bisiklet nasıl seçilir?

Bu soruların yanıtlarını Bisan CEO’su Ali Orçun Bal’dan dinledik. Bisan; yol, dağ, trekking, şehir, elektrikli, katlanır, fat bike, gravel, BMX, hizmet ve çocuk olmak üzere 11 farklı kategoride, 100’den fazla modeli tüketicisiyle buluşturuyor. Sadece bu bilgi bile “peki nasıl seçeceğim” sorusunun haklılığını gösterir nitelikte. Bu karışıklığı gidermek adına Ali Orçun Bal, sadece üretici kimliğiyle değil aynı zamanda bisiklet sporuna gönül veren ve bizzat bisiklet yarışlarına katılan biri olarak da yanıtladı sorularımızı.

Bisiklet alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Oldukça sağlıklı bir spor çeşidi olan bisiklet sürmek hem ulaşım için hem de sosyalleşmek için insanların vazgeçilmezi haline geldi. Ancak birçok kişi yanlış bisiklet seçimi yüzünden bisikletten soğuyor. Bu nedenle seçeceğiniz bisiklete karar verirken öncelikle kendinize üç temel soru sormalısınız. Nedir bu sorular derseniz: Bisikleti ne amaçla kullanacağım? Nasıl bir bölgede yaşıyorum ve hangi ölçülerde bisiklet almalıyım? Bu üç soruya vereceğiniz yanıt doğru bisiklet seçiminde size yardımcı olacaktır.

Üç temel sorunun ilkini ben size yöneltsem… Hangi amaç için ne tür bisikletler kullanmalıyız?

Eğer form tutmak için antrenman yapıp, yarışmalara katılmak istiyorsanız yol bisikleti kullanmalısınız. Günübirlik kısa yolcular için ise seçiminiz şehir bisikleti olmalı. Bozuk yollarda macera yaşamak istiyorsanız dağ bisikleti seçmelisiniz. Eğer amacınız işe ya da okula gitmek, bu arada toplu taşıma araçlarını rahatça kullanmak ise en uygun seçim katlanır bisiklet olmalı. Düz ve uzun yolunuz varsa, rampa çıkışlarında kolaylık istiyorsanız sizi çok da yormayan elektrikli bisiklet yani son zamanların en popüleri e-bike’ı tercih edebilirsiniz. Yani her türlü kullanım amacına göre farklı yeteneklere sahip bisiklet kullanılmalı.

Peki, yaşadığımız bölge bisiklet neden önemli?

Bisikletlerdeki vites ve dişli oranları bisiklet seçiminde önemli madde. Yaşadığınız bölgenin özellikleri de vites sayısına karar vermeniz açısından etkili. Eğer dümdüz bir yerde yaşıyorsanız büyük dişlilere ve yüksek vites sayısına sahip bir bisiklete ihtiyacınız olmaz. Tam tersi bol yokuşlu bir yerde yaşıyorsanız küçük dişlilere sahip ve az sayıda vites sayısına sahip olan bir bisiklet gerekir. Yanlış vites seçimi bisiklet kullanımınızı zorlaştıracak ve bir süre sonra sizi bisikletten uzaklaştıracaktır.

Büyük ya da küçük istediğimiz ölçüde bisiklete binmenin ne gibi bir sakıncası var?

Her bisiklet belirli kadro boylarında üretilir. 2 teker, koltuk, pedallar ve sele arasındaki dörtgen kadro boyunu belirler. Bu nedenle bisiklet alırken kadro boyunun vücut ölçülerinize ve kilonuza uygun olması çok önemli. Kadro boyu kişinin boyunun uzunluğuna göre değil iç bacak uzunluğuna göre belirlenir. Kullanıcının boyu, kilosu, kol ve bacak uzunluğu gibi ölçütler doğru kadro boyunun belirlenmesini sağlar. En doğru seçim için profesyonellerin de tercih ettiği Y aklaşık 1,5 saat süren ‘bike fitting’ adı verilen analitik ölçümlemeler yapılabilir. Uygun olmayan kadro boyuna sahip bir bisikleti kullanmak; bacak, omuz ve boyun ağrılarına, kasların yanlış gelişmesine uzun süreli kullanımlarda ise geri dönüşü olmayan sakatlıklara yol açabilir.

Çocukluğumuzun markası artık büyüdü

1963 yılında faaliyetlerine başlayan Bisan, Türkiye’nin ilk yerli bisiklet markası. Yani bir dönemin çocukluğunun markası diyebiliriz. Bisan’ı 2017 yılında İhlas Holding’den devralan Ali Orçun Bal, 40 kişilik ekibi bugün 300’ü üretimde olmak üzere 600 kişilik bir aileye dönüştürmüş. Üstelik çalışanların yüzde 60’ı da kadın. İzmir Kemalpaşa’daki 46 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada yılda 350 bin bisiklet üretimi yaparken, üretimin yüzde 33’ünü de yurtdışına satıyor Bisan. Yeni hedef ise üretimin yüzde 55’i… Çoğunluğu AB ülkesi olmak üzere toplam 13 ülkeye ihracat yapan firma, yılın ikinci çeyreğinde 10 milyon TL’lik yatırım planlıyor ve 1 milyar TL’lik ciro hedefi bulunuyor. Gerçek hedef ise önce Avrupa’da ardından da dünyada tanınmış bir marka olmak. Ve marka kendisine önemli bir misyon daha edinmiş . Tabii bisiklet sporunu sevdirmek…