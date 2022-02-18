Bedri Baykam: Çukurova Çağdaş, Türkiye’de örnek teşkil edecek

Mehmet NABİ BATUK

Uluslararası Sanat Dernekleri Dünya Başkanı Bedri Baykam, Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi ve Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’nın organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Çağdaş Sanat Nereden Nereye’ isimli imza ve söyleşi etkinliğinde Mersinlilerle buluştu.

Çağdaş sanatın ulusal ve uluslararası alandaki gelişiminin konuşulduğu söyleşide hem Türkiye’nin dünya kentlerinin çağdaş sanata bakış açısına yönelik önemli perspektifler çizen Bedri Baykam, Türkiye’nin çağdaş sanata ayırdığı bütçenin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, çağdaş sanat dünyasında gelişimin ancak halk içinden çıkacak siyaset üstü girişimlerin sağlayabileceğini belirtti.

Kuruluş hazırlıkları devam eden Çukurova Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin bu alanda önemli bir proje olduğunu ifade eden Baykam, “Söz konusu proje ülkemizdeki çağdaş sanata yönelik algının gelişimi açısından çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu alanda devletimizin bir girişimi yok. Tarsus’a bu müzeyi kazandırdığınızda orada belirli zaman aralıklarıyla sergilenecek eserler güney halkında sanata yönelik yeni talepleri getirecek. Akdeniz ülkelerine öncülük yapacak bir müze hayata geçirebilirse bu diğer bölgelerimiz için de büyük bir kamçı olacak. Ülkemizin farklı noktalarındaki belediyeler ve sanat dünyası Tarsus’ta kurulacak müzeye imrenerek daha iyisini yapalım mantığıyla yeni projeler ve girişimler başlatacaklar. Çukurova Çağdaş hamlesinin daha çok değer verilmesine ve desteklenmesine ihtiyacı var.” dedi.

Türk sanatçıların şartları iyileştirilmeli

Türk sanatçıların Tüm finansal zorluklara ve imkansızlıklara rağmen dünya kültür mirasına önemli eserler kazandırdığını kaydeden Bedri Baykam, “Genç sanatçılarımızın eserlerinin alınıp sergilenmesi için Çukurova Çağdaş gibi açılacak yeni müzelere ihtiyacımız var. Bu müzeler sayesinde sanatla büyüyen gençler, gelecekte ülkemizin idari kademelerinde önemli görevler üstlenecekler. Daha doğru stratejiler ve politikalar üretip ülkemizi uluslararası alanda daha da ileriye götürecekler. Onlara ilham vermesi, esin vermesi, örnek olması ve en önemlisi özgür ruhlu bireyler olarak yetişmeleri için çağdaş sanatlar müzeleri kurmalıyız. Çünkü sanat ruhun gıdası olmakla birlikte akan tarihin ve zamanın tapusudur. 20’nci yüzyılda ne yapıldı diye düşündüğünüzde aklınıza Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Abidin Dino, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal gibi dönemin yazarları, tiyatrocuları ve ressamları gelir. Daha umutlu bir gelecek için akan zamanın tapusuna sahip çıkmak son derece önemli ve kritiktir.” şeklinde konuştu.

“Sanatın ticarete sağladığı pozitif katkının farkında değiliz”

“Ülkeler çağdaş yüzlerini ne kadar yansıtırlarsa ekonomik kalkınmaları o kadar hızlı olur” diyen Bedri Baykam, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Turizm’de dünyanın en çok turist çeken ülkesi olan Fransa, hızlı gelişimini sanat alanlarına sağladığı kaynaklara borçludur. Fransa günümüzde modacılarıyla, aktörleriyle, yazarlarıyla, ressamlarıyla, heykeltıraşlarıyla, mimarlarıyla ve müzeleriyle her yıl milyonlarca turisti ülkesine çekiyor. Bizim ülkemiz de en az Fransa kadar güzel. Ancak kültür projelerine verilen önem, sanat alanlarına sunulan finansal kaynaklarla maalesef kültürle nefes alan bir ülke olma hedefine ulaşmamız pek mümkün değil. Bu durum aynı zamanda ticari faaliyetlerimize yansıyor. Çünkü iş dünyası temsilcileri sanatta önde olan ülkelere seyahatler yapabilmek için daha çok neden yaratıyorlar. Ticari gezilerini ve yeni iş anlaşmalarını her zaman kültür alanında ileride kentlerde gerçekleştirmeye gayret gösteriyorlar. İş insanlarımız yurt dışına gidiyor. Oralarda yaşıyorlar. Sanata yönelik hem siyasi hem de toplumsal bakış açımızın ticari imajımıza olumsuz etkisinin bir türlü farkına varamadık.”

Sanat koleksiyonerlerinin yüzde 95’i İstanbul’da toplandı

Türkiye’de çağdaş sanat koleksiyonerlerinin yüzde 95’inin İstanbul’da olmasının Anadolu’nun kültürel gelişimi açısından önemli sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Bedri Baykam, İstanbul dışında yeni çağdaş sanat müzelerine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Baykam, “Bir ülkenin çağdaş sanat dünyasını tek bir kentin çevirmesini bekleyemeyiz.” ifadesini kullandı.

"Avrupa, Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet sergisi bekliyor"

Türkiye’nin kamu nezdinde çağdaş sanat müzesi olmadığı için Alman, Fransız, Amerikalı, İngiliz müzelerle bürokratik bağlantılar kuramadığını kaydeden Bedri Baykam, şöyle konuştu: “Avrupalı ve Amerikalı müzelerin hepsi bir diyalog içinde birbirlerinin sergilerini koordine ediyorlar. Eğer bizimde Avrupa’da olduğu gibi çağdaş sanat müzelerimiz olsaydı diğer ülkelerle bu alanda da temas kurabilirdik. Bu alanda bir altyapımız olsaydı Avrupa’nın göbeğinde Çağdaş Türk Sanatları sergileri açabilirdik. Avrupalılar ülkemizden genellikle Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, arkeolojik sergiler bekliyorlar. Ancak karşılıklı iletişimi sürdürebilmemiz için maalesef elimizin altında bir tane dahi çağdaş sanat müzemiz yok.”