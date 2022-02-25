Bir çıkar meselesi

Her sene ABD'de yaşayan herkes dört gözle Super Bowl, yani Amerikan futbol ligi NFL’in şampiyonunu belirleyecek olan maçı bekler. Çünkü bu sadece bir maç değil, aynı zamanda eğlence sektöründeki en önemli isimlerin yollarının kesiştiği, haftalarca konuşulacak özel reklam filmleriyle ve maçın yarısında gerçekleşen mini konserlerle bezeli bir etkinliktir. Öyle ki, Amerikan futboluyla ilgilenmeyenler bile merakından açıp bakar televizyona o pazar akşamı… Super Bowl sırasında yayınlanacak reklamlar listesine adını yazdırmak isteyen firmalar kesenin ağzını sonuna kadar açar… Bu bereketten futbolcusundan kanal sahibine kadar herkes nasibini alır… Bir tek konser verme şerefine nail olan sanatçıların boynu bükük kalır.

Yanlış okumadınız… Super Bowl’da sahne alan sanatçılar, görevlerini herhangi bir ücret talep etmeden yerine getirirler. Bu vaziyet ortaya çıktığı günden beri her sene tekrar tekrar tartışılır… Ama o sahneye çıkmaya can atan yıldızlar birlik olup bu muameleyi protesto etmedikleri için böyle gelmiş, böyle de gider Super Bowl gelenekleri…

Bu sene Super Bowl sahnesinin ana teması hip hop, şeref konukları ise Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar ve Snoop Dogg idi. Konuklar arasındaki tek kadın sanatçı Blige, kariyerinin zirvesini 90’lı yıllarda görmüş olsa da, Hollywood’a da adım atmış, meydanı yolun başından beri boş bırakmamış biri…

Siz bakmayın Türkiye’de pek tanınmadığına; anavatanında siyahi müzik kültürünü ana akıma katan öncü müzisyenler arasında anılır ismi. İşte tam da bu yüzden Super Bowl performansı öncesinde yaptığı açıklamalar, yeni nesil müzisyenleri derinden incitti.

BLIDGE FIRSATI NEDEN REDDETTİ?

Katıldığı bir programda, “Bana ödeme yapmak zorunda değiller. Ödeme yapacak olsalardı, meblağ büyük olurdu. Ama ben böyle iyiyim. Bu hayatımın fırsatı.” sözlerini sarf eden 51 yaşındaki Blige, kuralları belirleyenlerin değil, usulca takip edenlerin tarafında durduğunu böylece ortaya koymuş oldu. Öngörüsü, Super Bowl’daki performansının yeni albümü “Good Morning Gorgeous”ın tanıtımına katkıda bulunacağı yönündeydi. Haksız da sayılmazdı belki ama, Super Bowl’dan sonra tekrar yükselişe geçen isimler kendisinden çok, o sahneyi paylaştığı meslektaşları oldu. Özellikle Eminem ve Dr. Dre’nin eski şarkıları tekrar listelerde yerlerini alırken, Mary J. Blige da Super Bowl’un ardından NBA All-Star maçında da sahne alarak, en azından basının ilgisini sıcak tutmayı başardı.

Elbette Blige’ın bu fırsatı elinin tersiyle itmesini kimse beklemiyordu… Ancak bu şartlara rağmen o sahneye adım atmak ile şartları seve seve kabullendiğini açıklamak arasında dağlar kadar fark var.

Gelin görün ki bu sektörde zirveyi görmüş olan sanatçılar bile devamlı bir tutunma savaşıyla sınanıyorlar. Örneğin filmlerde ve dizilerde oynayan oyuncular her tekrar yayınından hatırı sayılır kazançlar elde ederken, müzisyenler dijital dinlemelerden ceplerine giren kuruşun hesabını yapmak zorunda bırakılıyorlar..

TIDAL'IN HAMLELERİ SEKTÖRÜ SARSTI

Zamanında ünlü rapçi ve iş insanı Jay-Z, pek çok müzisyen dostunu bir araya getirdiği bir basın toplantısında tanıtmıştı yenilikçi müzik platformu Tidal’ı… Ancak daha sonra Tidal’ın telif ödemelerinde yeterince şeffaf davranmadığı ve sadece sektörün ünlü isimlerinin birbirlerini kolladığı bir sistem olduğu öne sürülmüştü.

Masum ya da değil; Tidal’ın gücü değiştirmeye yetmedi dijital çağın kurallarını… Zaman içerisinde Spotify ve Apple Music’in telif ödemelerini beğenmeyip Tidal’a sığınan sanatçılar, yaptıkları hususi anlaşmalarla birer birer geri döndüler kınadıkları o platformlara.

Skandalların kralı Kanye West de o dönemlerde yeni albümünün sadece Tidal’da yer alacağını duyurup, sonradan karar değiştiren sanatçılardan yalnızca biriydi. Şimdi West, yine yeni bir albüm çıkışı için hazırlanırken, dijital müzik platformlarının müzisyenlere ödediği komik rakamları gündeme getirmiş ama ne yazar… Yarın öbür gün karar değiştirip şarkılarını platformlara salmayacağının hiç bir garantisi yok.

Bu hayatta kalma savaşında iş öyle bir noktaya geldi ki, en ünlü isimler bile yenilgiyi kısmen kabullenerek uyanıyorlar her yeni güne…

Televizyon, radyo, internet derken müziksiz tek bir günümüz bile geçmiyor… Buna rağmen bir türlü birlik olunamayan bu sektörde herkes sadece kendi çıkarını düşündükçe, aslında herkes kaybediyor.