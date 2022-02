Bitki bazlı şarküteri büyüyecek

Şebnem TURHAN

Et endüstrisinin önemli oyuncularındansınız ancak son dönemde vegan ürünlerle de piyasadasınız. Bu dönüşüme neden ihtiyaç duydunuz?

Türkiye’de kırmızı et ve hindi eti kullanılarak yapılan şarküteri, ileri işlenmiş hazır yemek pazarlarının lider markasıyız. Tüketicilerimiz sağlıklı ve kaliteli ürünleri, lezzetli bir şekilde üreten Pınar markasını yıllardır tercih etmektedir. Bir diğer kategorimiz ise balık ürünleri. Bu şekilde toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı bir hayat sürebilmesi için gereken hayvansal proteinli ürünlerin markamız altında yer almasına özen gösteriyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı bir hayat sürmesinde kaliteli hayvansal protein kaynakları yanında sağlıklı ve kaliteli bitkisel protein kaynakları da önemli bir yer tutmaktadır. Kültürümüzde yıllardır yer alan ancak dünya genelinde beslenme tarzlarına iz bırakarak yeni giren bitki bazlı beslenme, vegan beslenme, bizim de bu kategoride yer almak istememizin ana nedenlerinden birisi olmuştur. Bu sayede tüketicilerimize farklı seçenekler de sunmuş oluyoruz. Sadece ülkemizde değil dünya geneline de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanlarında ortaya çıkan yeni üretim ve ticaret stratejileri bitki bazlı beslenme, bitkisel protein kaynaklarının üretimlerini gerekli kılmaktadır. Bu sebeple gıda alanında faaliyet gösteren tüm markaların gelecek stratejilerinde, bitkisel proteinler alanındaki çalışmalarının yer alacağını düşünmekteyiz.

Ürünleriniz veganlar arasında şimdiden oldukça popüler ancak sanırım tek hedef grubunuz veganlar değil…

Pınar Et, bitki bazlı proteinler alanındaki ürün çalışmalarını iki ayrı bölüm olarak ele almaktadır. İlk bölüm bitkisel protein, sebzeler, kullanılarak yapılan donuk atıştırmalık ürünler kategorisidir. Bu kategoride Türk ve Orta Doğu mutfak kültüründe önemli bir yeri olan falafel, atıştırmalık ürün olarak soğan halkası ve doğal sebzeler kullanılarak üretilen sebze köftesi bulunmaktadır. İkinci bölümde ise et tadını, et yapısını, içinde et içermeyen şekilde tüketicilerimize ulaştırmayı hedeflediğimiz ürünler yer almaktadır. Bu kategoride ilk olarak ‘Planty Power Burger’ ürünümüzü yurt içi ve yurt dışı pazarlarımıza sunduk. Planty Power Burger ürünümüz yüksek protein oranı içeriği ve gluten içermeyen yapısı ile dikkat çekmektedir. Ayrıca içeriğinde sadece değerli yağlar sınıfına giren ayçiçek yağı ve hindistancevizi yağının kullanılması da benzerlerinden ürünümüzü ayrıştırmaktadır. Aynı zamanda Planty Power Burger ürünümüz lezzetli yapısı ile sadece Vegan ürünleri tüketmeyi tercih eden tüketicilerle birlikte ‘flexiterian’ yani diyetlerinde hayvansal protein kaynakları yanında bitkisel protein kaynaklı ürünleri de tercih etmek isteyen tüketici grubunu da hedeflemekteyiz.

Çıkardığınız vegan et alternatiflerine Türk piyasasında ve ihracat pazarlarınızda vegan et alternatiflerine talep ne durumda?

Türkiye’de ve global pazarlarda bitkisel proteinli ürünlerimize dönük büyük bir ilgi var. Vegan ürünlerimiz dünyanın dört bir köşesinde raflarda yerini almaya devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Azerbaycan, Irak, Gürcistan ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelmektedir.

Yeni ürünler eklemeyi planlıyor musunuz? Pazarın ne yönde gelişmesini öngörüyorsunuz?

Bitki bazlı protein içeren ürünler pazarının tüketicilerin artan tercihi doğrultusunda inovatif ürünler ile büyümeye devam edeceğini öngörmekteyiz. Planty Power Burger’in yanına Power Meatball ürünümüzü de yeni ürün olarak eklemeyi stratejilerimiz arasına almış bulunmaktayız. Pazarın özellikle bitki bazlı ancak şarküteri lezzetlerini sunan ürünler ile büyümesini beklemekteyiz.

Daha çok yurtiçinde mi yoksa ihracat pazarlarınızda mı büyümeyi hedefliyorsunuz vegan et alternatifi ürünlerinizle? Pınar Et’in global pazarlarda büyüme stratejisi içinde Vegan ürünler önemli bir yer almaktadır. Tüketiler yönünde güçlü talebin olması bizi global pazarlarda büyüme adına stratejiler üretmeye motive etmektedir. Ülkemizde artan bir talep olacağını dikkate alarak pazara açılış stratejilerimize ağırlık vermekteyiz.