Bu festivalin havası tüm aileyi sarıyor

GÜLSEREN ÜST POLAT

Bu festivalde yok, yok… Tahtabacak ve jonglörlerden yaratıcı sanat atölyelerine, tiyatrodan konserlere… Bilim, sanat, spor, ekoloji adına pek çok farklı konuyu çocuklar ve ebeveynleri için sunan Yaratıcı Çocuk Festivali (YÇF), ‘süper kahramanlar’ temasıyla bu yıl da aile boyu bir kültür-sanat deneyimi yaşatmayı planlıyor. 4-5 Haziran’da Maçka Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek Yaratıcı Çocuk Festivali öncesinde festivale hayat veren isim Derya Topçu ile konuştuk.

Festivalin içeriğine geçmeden önce felsefesiyle başlayalım. Temelde bu festivalin amacı, verdiği mesaj ne?

Yaratıcı Çocuk Festival’in temel amacı çocuklarla onları büyütenleri ayrıştırmadan, beraberce deneyim yoluyla eğlenilen bir festival iklimi oluşturmak. Çocukların sosyal yaşamı türlü etkinlikler yoluyla esasında ihale ediliyor. Yani bakım verenlerin ayrı, çocukların ayrı dünyalarının olduğu bir hayat yerine beraberce deneyim yaşanılan bir atmosfer Yaratıcı Çocuk Festivali. Bu çerçevede amacımız, konuklarımıza aile boyu bir kültür-sanat deneyimi yaşatmak. Mesajımız ise değer ve kazanım odaklı bir biçimde bir eğlence ortamı oluşturulabileceğinin mümkün olduğunu aktarabilmek.

Bu yılki tema bildiğim kadarıyla süper kahramanlar. Neden bu tema seçildi?

O kadar güzel bir dünyaları var ki çocukların… Bu dünya sanayi toplumuyla birlikte esasında çok iyi anlaşılmış. Süper kahramanlık diye bir fenomen olgu yaratılmış ve bu yolla bir endüstri oluşturulmuş, Batmanler, Süpermenler vs. Biz bu konuya tersten bakmak istedik. Yaratıcı Çocuk Festivali bir süper kahraman seçseydi kim olurdu bunlar? Cevabı şöyle geldi içimizden “Ülkesini ve dünyayı bilim, sanat, spor ya da tasarım gibi önemli konularla değiştirebilmiş insanlardık.” Yani Charlie Chaplin’dir, Einstein’dir, Osman Hamdi Bey’dir, Galileo’dur, Yuri Gagarin’dir. Bu düşünceyle Pınar Kido’ya gittik, dedik ki 10.000 adet pelerin yapalım, arkalarına bu şahsiyetleri baskılayalım. Çocuklar festivalde bu pelerinleri taksınlar, bilimle sanatla uçmanın keyfine varsınlar. Fikrimizi çok sevdiler. Müthiş de oldu. Festivalde hem değerli olanı işaret etmiş olacağız, hem de bu isimlerle çocukları tanıştırmış olacağız. Alanda 10 tarihi karakterin baskılı cut-out’ları da olacak. İlisturasyonlarını da sevgili Mam Cici yaptı.

Minik kahramanları bu yıl festivalde neler bekliyor?

Ne tür etkinlikler ve atölyeler olacak? Festivalin programını yine hem çocukların hem anne-babaların birlikte deneyimleyebileceği bir yaklaşımla hazırladık. Ana sponsorumuz Faber-Castell’in 5 adet yaratıcı sanat atölyesinin yanında dev alanlarda binlerce çocuğu; enerji farkındalığı, trafik farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim, ileri dönüşüm ve hareket gibi titizlikle hazırlanmış pek çok kıymetli atölye oluşturduk. EnerjiSA’nın katkılarıyla hem ebeveynleri hem çocukların elele gözgöze izleyebileceği, beraber heyecanlanacakları 30 adet tiyatro, gösteri ve konser programımız var. Ülkemizin en iyi balon katlama sanatçıları, tahtabacak ve jonglörlerden oluşan YÇF korteji ve daha sayamayacağım pek çok tatlı deneyim ayrıca konuklarımızı bekliyor.

Yaratıcı Çocuk Festivali’nin çocukların keşif yolculuğuna katkısı ne olacak?

Keşif dediğimiz şey mevcudu anlamaktan geçiyor. Mevcudu ne kadar katmanlı tutarsanız çocuğun keşif yolculuğu o kadar derinlikli geçer. Biz de tüm etkinlikleri buna göre oluşturduk.

Festivalin atölyeleri çok büyük titizlikle hazırlanıyor. İçerik belirlendikten sonra hem sponsoru olan marka hem atölyeyi uygulayacak eğitimci kadro olmak üzere ayrı ayrı pek çok ekip üzerinde çalışıyor. Çok değerli müzelerde, bir gün iki seans yapılan o güzelim, kaliteli atölyeleri; bizler festivalimizde iki gün boyunca, aralıksız çevirerek, binlerce çocuğun erişimini sağlıyoruz.

Bu festivalden büyükler nasıl nasibini alacak?

Ben de bir anneyim, anne olmadan önce Babylon programları benden sorulurdu (gülüyor). Fakat anne baba olduktan sonra kültür sanatın dışına atıldığın bir ortam oluşuyor. Ben bunu kabul etmiyorum. İlk söyleyebileceğim YÇF hem ebeveynlerin çok keyif alacağı hem çocukların çok keyif alacağı bir festival. Diğer yandan anne babaların gelmişken ilham alabilecekleri, beslenebilecekleri bir söyleşi sahnesi programı oluşturduk.

Söyleşi Sahnemizde ise Sunay Akın, Dr. Özgür Bolat, Şermin Yaşar, Ceyda Düvenci, Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Prof. Dr. Bedirhan Üstün gibi çok önemli isimler bizlerle olacak. Değerli isimleri söylemek bana gurur veriyor açıkçası.