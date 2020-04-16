Bu kasede şifa var!

16 Nisan 2020

Mutfakta sağlık

Bağışıklık sisteminizi takviye olmadan, doğal yollarla güçlendirmek isteyenler için bire bir: Şef Eyüp Kemal Sevinç’ten beta-karoten kaynağı zerdeçallı balkabağı çorbası tarifi…

Malzemeler

2 dilim balkabağı

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1/2 çay bardağı mercimek

1-2 dal kereviz sapı (yapraksız kısmı)

1/2 tatlı kaşığı zencefil

1/2 tatlı kaşığı zerdeçal

Muskat

Karabiber

Tuz

500 -750 ml tavuk ya da sebze ya da Hindistan cevizi sütü

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Zeytinyağında soğan ve sarımsağı kavuruyoruz. Daha sonra kereviz sağı ve balkabaklarını ekliyoruz. Biraz kavurduktan sonra yıkadığımız mercimekleri su ve baharatları ekleyip kabaklar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Sonra blender’dan çekip pürüzsüz bir kıvam aldırıyoruz.

Servis ederken çırpılmış süzme yoğurt, kabak çekirdeği, nane ya da maydanoz ekliyoruz. Şifa olsun.