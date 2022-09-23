Dar paçaya veda zamanı!

Erkek modasında sonbahar kış sezonunda nasıl bir tarz hakim?

Hepimizin bildiği gibi erkek modasında siluetlerde inanılmaz bir bollaşma ve rahatlama var. Kısa dar paçalı vücuda oturan kalıplar artık tarih oldu. Bol pileli pantolonlar ve dökümlü ceketler ön planda olacak. Daha sürdürülebilir bir moda anlayışının hakim olmasıyla, doğal elyaflar ön plana çıkıyor. Yün, geri dönüştürülmüş pamuk ve polyesterde oluşan kumaş kaliteleri tercih ediliyor.

Hangi renkleri sıkça göreceğiz bu sezon?

Ben koleksiyonlarımda farklı renkleri kullanmayı severim. Genelde parlak ve çarpıcı renkleri tercih ederim. Ama kış sezonu için daha doğal tonlar ön planda olacak. Birkaç sezondur hakimiyetini sürdüren kahverengi, bej, deve tüyü gibi renkler bu sezon da ön planda.

Önümüzdeki dönemde düzenleyeceğiniz bir defile var mı?

İstanbul Moda Haftası’nda 2023 yaz koleksiyonumuzu sergileyeceğiz. Koleksiyonum yine lokal değerlerden, İstanbul’dan ilham alıyor. İstanbul için bestelenmiş müziklerden yola çıktık ve ‘Hicaz’ adında bir koleksiyon oluşturduk.

Şu an Paris’tesiniz. Oradaki erkek giyim trendleriyle ilgili gözlemleriniz nedir?

Burası turistik bir şehir olduğu için çok farklı stilde erkekle karşılaşmak mümkün. Ama Parizyen erkeğin çok belirgin bir sitili var. Daha çok toprak tonları ya da laciverti tercih ediyorlar. Renk konusunda çok konservatifler. Bu mevsimde trench ve chino pantolondan oluşan silik bir görünümleri var. Denim, lacivert ceket ve Stan Smith üçlüsü vazgeçilmezleri.

Hangi tasarımcıların tarzından hoşlanıyorsunuz?

Bu aralar moda tasarımı dışındaki disiplinlerden daha çok besleniyorum. NFT ve dijital sanat, en sevdiğim konular. Refik Anadol’un yapay zeka kullanarak oluşturduğu tüm eserler ilgi alanımda. Bunun yanında Metahuman Creator’da oluşturulmuş sanal karakterler inanılmaz ilham verici. Alexy Prefontaine, Harriet Davey, Jason Ebeyer gibi sanatçıların işleri gerçekten büyüleyici.

Peki sizce Türk tasarımı, dünyada hangi noktada?

Dernek üyesi olan tasarımcı arkadaşlarımın hepsi neredeyse benimle aynı vizyondalar. Yapmak istedikleri şey, bizdeki lokal değerleri, biraz daha onların farkına varıp, anlatmak. Çünkü global müşterilerin bizden beklediği bu, diğerleri kendilerinde var zaten. Baktığınız zaman el işçilikleri, kumaş kalitemiz, birçok zenginliğimiz var Anadolu’da. Bununla alakalı çok güzel projeler yapılıyor. Her tasarımcı mutlaka koleksiyonlarında bunlara yer veriyor. O yüzden Türkiye’de moda tasarımı kültürü oluşuyor.

Sizce Türk erkeklerinin modaya bakış açıları nasıl?

Çok standartların içerisinde ilerliyorlar. Ancak Z kuşağından çok ümitliyim, gençler ne istediklerini daha çok bilerek giyiniyorlar. Benim çalıştığım iş adamları, sanatçılar da moda konusunda gerçekten titiz davranan insanlar. Bu arada koleksiyonumda son 2-3 sezondur kadın giyime de yer vermeye başladım.

Öyleyse, kadın giyimdeki trendlerden de bahseder misiniz?

Benim koleksiyonumda bulunan kadın modelleri daha çok erkeğin bir yansıması gibi. Hal öyle olunca rahat silüetler, doğal tonlar kadınlar için de geçerli. Bu sezonun bizim için en çarpıcı trendi ise ceket elbiseler. Her boy, form ve detayda ceket elbiseler favorimiz.