Öncelikle eski rap sanatçılarını NKVT listesinde görmekten çok memnunuz. Old school mc’lerin hak ettiği değeri gördüklerine inanıyor musunuz?

Eski olmak bir yana ben gerçek MC’lerin hak ettiği değeri tam olarak gördüklerini düşünmüyorum.

Rapozof sadece bir rap sanatçısı değil… Siz aynı zamanda işin mutfağında da yer alıyorsunuz. Sizce bir rap sanatçısı beat, mix-mastering, aranje de yapabilmeli midir?

Tabii ki de hayır. Sadece söz yazıp rap yapan çok güzel müzisyenler var.

Rap müziğin en özlediğiniz ve en verimli yıllarıydı diye nitelendirebileceğiniz yılları var mı?

‘Underground Albüm’ diye tabir ettiğimiz, kendi imkanlarımızla bastığımız fiziki albümlerin olduğu dönemleri yaşayabildiğim için çok mutluyum. Eskiden bu yana bu kültürün içinde olmamdan sebep Türkiye’nin her yerinde çok güzel dostlarım var. O dönemler dostlarımla bir araya geldiğimizde ‘Bu kadar albüm bastım’ muhabbetleri bana ‘Şu kadar stream geldi’ muhabbetlerinden daha samimi geliyor. Ama bu demek değildir ki karşıyım. Aksine teknolojinin bu denli gelişmesi beni çok mutlu ediyor. Müziğinizi duyurmak çok zorken şimdi bir tık ile dünyanın öbür ucundaki insanı dinleyebiliyorsunuz.

Siz rap camiasının kemikleşmiş ‘Old School mc’lerinden birisisiniz. Son olarak Ceza ile düet yaptığınız ByeBye parçanızla tekrar dinleyicilerinizle buluşup, NKVT listesinde yer aldınız. Rap müziğine neden bu kadar ara verdiniz?

Ticaret işin içine girince bir dönem olup biteni izleyip sadece kendim için müzik yaptım. Bir şeyler üretip bir planlama yaptım fakat pandemiden ötürü her şey alt üst oldu. Salgın döneminde dünyadaki tüm insanlar gibi sağlığımız ve dünyanın geleceği için mecburi inzivaya çekildiğimizde, yaptığım şarkıları bir kenara koyup değişen enerjimle yeni şeyler yaptım. İki senede 60 tane şarkı yapmışımdır. Mücbir sebepler olmadıkça ara vermek gibi bir niyetim yok. Çok özlemişim.

Biraz ‘BYEBYE’ parçasının çıkış hikayesini anlatır mısınız?

Bilgin ağabeyle bir proje yapmak çocukken en büyük hayalimdi. O gün geldiğinde nasıl bir şey sunmalıyım derken Ceza’ya demosunu dinlettiğimde farklı ikinci bir demo yollamama gerek kalmadan BYE BYE’ı çok beğendi. Onore oldum.

BYEBYE şarkısında ‘Alacağım bayrağı artık’ ve ‘Dediler Rap’e takviye gerek.’ sözlerine baktığımızda son dönemde yapılan rap müziklere bir eleştiri görüyorum. Eski dönem ve yeni dönem olarak ayırdığımızda nasıl farklar var?

Neredeyse baştan sona eleştiri var. AVM sahibi gibi markaları, oto galericiler gibi arabaları saymayıp pür bir şekilde sözleri yazdım. Nasıl en başta Türkçe Rap’in bayrağını taşıyanlardansam yine bayrağı taşımaya geldim. Ama bunu fair play çerçevesinde bir spor kulübünün bayrağını dalgalandıranlar gibi düşünün. Bence türü ne olursa olsun dinlerken hissedilen her Rap şarkısı büyüktür,$,€ vs. vs.

ByeBye’a parçasına gelen tepkiler nasıl?

Çok güzel. Destekleyen, dinleyen ve klibi izleyem herkese çok teşekkür ederim.

Ceza gibi bir rap duayeni ile ‘feat’ yapmak nasıl bir his peki?

Kayıt günü şarkımı okuduğuna tanık olurken yaşadığım heyecan o kadar güzel ve değerliydi ki tarif edemem.

Dinleyicilerinize yeni projelerinizden bahsetmek ister misiniz?

Vıcık Vıcık isimli solo bir proje geliyor. Ondan sonra her ay bir şarkı. Bir çok düet proje de hazır.

Eğer dünyada bir şarkı ile bir şeyleri değiştirebileceğinizi bilseydiniz şarkınızın ilk cümlesi ya da dörtlüğü nasıl olurdu?

Keşke değişse. 2007 yılında yazdığım bir söz geldi aklıma. Değişmiyor maalesef… “Bırakın insanların yarınları katledilmesin Barış olsun. Ey cani sevmeyi bilemedin bari sevilmeyi bil herkes fani.”