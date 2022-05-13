Dr. Öz'ün kalbi bu koşuya dayanır mı?

Didem ERYAR ÜNLÜ

“Televizyon kariyeri Oprah Winfrey tarafından askıya alınan ve Pensilvanya’da Senato’ya aday olan ünlü doktor Mehmet Öz, 76 milyon ila 300 milyon dolar arasında bir serveti olduğunu açıkladı. Pensilvanya’nın en büyük zincir marketi Wawa’daki yatırımının yanı sıra, Dr. Mehmet Öz’ün finansal varlıkları arasında New Jersey, Pensilvanya, New Hampshire, Florida ve Türkiye’deki birçok mülkü bulunuyor. Geçen yıl ise, büyük bir sığır çiftliği satın aldı. Palm Beach’te sahibi olduğu bir evin değeri 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında. Öz’ün toplam mal varlığına dair net bir bilgi yok; ancak şu kadarı açık: Eğer seçilirse Öz, Senato’nun en zengin üyelerinden biri olacak.”

Bu cümleler geçtiğimiz ay New York Times’da yer alan bir makaleden… Makalede aynı zamanda, Öz’ün şöhretine dayanarak, servetini ülkenin en pahalı ön yarışlarından birinde, Cumhuriyetçilerin zirvesine doğru ilerlemek için kullandığı; geçen yıl 5.3 milyon dolarını bu amaçta kullandığı da yazıyor.

CUMHURİYETÇİLER İÇİN BU YARIŞ KAZANILMALI

Cumhuriyetçiler bu seçimleri, Senato’nun kontrolü için kazanılması gereken bir yarış olarak görüyor. Demokratlar ise, Başkan Biden’ın 2020’de kıl payı kazandığı Pennsylvania’yı, partinin Georgia ve Arizona gibi eyaletlerdeki potansiyel kayıplarını dengeleme şansı olarak değerlendiriyor.

Her ne kadar Öz, kampanya sürecinde Big Tech’i sık sık eleştirmesine ve “büyük hükümet, büyük medya ve büyük şirketlere” karşı çıkarak Trump merkezli birincil seçmenlere hitap etmeye çalışsa da, ülkenin en büyük şirketlerinde büyük yatırımları olduğu biliniyor. Bunlara, Amazon, Apple ve Alphabet dahil.

BIDEN’A KARŞI DURACAK MUHAFAZAKAR YABANCI

Son aylarda üst düzey danışmanlar, Trump’ı, Florida’daki Mara-Largo’da bulunan mülkünde yaptığı rutin aylık toplantılar sırasında, Cumhuriyetçilerin ön seçimlerinden uzak durmaya çağırdılar. Fakat; Trump’ın eşi Melania tarafından Dr. Öz’ü desteklemeye teşvik edildiğini söyleyenler de var.

Dr. Öz’ün seçim kampanyasının iletişim direktörü Brittany Yanick, Trump’ın desteğinin şaşırtıcı bir şey olmadığını söylüyor. Yanick, “Başkan Trump, Dr. Mehmet Öz’ü, Joe Biden’a ve sola karşı duracak muhafazakar bir yabancı olduğu için onayladı” diyor.

Eski başkanın desteği, Pennsylvania’nın Trump yanlısı bölgelerindeki Cumhuriyetçileri şaşırtmış ve kızdırmış durumda. Batı Pennsylvania’daki Washington County’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan yardımcısı Mark Hrutkay, Trump’ın Dr. Öz’ü neden onayladığının seçmen tarafından anlaşılmadığını ifade ediyor. ABD’li siyaset bilimciler ise, Trump’ın bu tutumu ile “güvensizlik” yarattığını düşünüyorlar.

SUÇLAMALAR HER GÜN ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi’ne seçilen Öz, 2022 yılında Cumhuriyetçi Parti’den senatörlük yarışına girdi. ABD Başkanı Joe Biden, Dr. Öz’ün istifa etmesini, aksi takdirde görevden alınacağını bildirdi.

Dr. Öz, siyasete atılmaya hazırlanırken, kendisine yöneltilen suçlamalar da her geçen gün artıyor… Türkiye’de 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanması, yüzde 49.12’si Türk hükümetine ait olan Türk Havayolları’nın tanıtım videolarında yer alması ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi direktörü Dr. Aram Hamparian tarafından ‘ajanlık’la suçlanması, yaşanan krizlerden bazıları.

Dr. Öz’ün iletişim direktörü Yanick’in krizlere verdiği yanıt ise oldukça kısa ve net: “Öz hakkında yapılan bu siyasi karalama kampanyası sadece gülünç.”

YILIN KÜRESEL LİDERİ SEÇİLDİ

Dr. Mehmet Öz, Forbes dergisi tarafından 2011 yılının en etkili 3. kişisi seçildi. Hippocrates Magazin dergisi tarafından ‘Yılın Doktoru’, Healthy Living Magazine dergisi tarafından ‘Milenyum’un İyileştiricisi’, New York Magazin dergisi tarafından ‘Yılın En İyi Doktoru’, World Economic Forum tarafından ‘Yarının Küresel Lideri’ seçildi. Dr. Öz, 2022 yılı itibarıyla Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü’nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi’nde cerrah olarak çalışıyor.

Dr. Öz’ün Oprah Winfrey’nin şirketiyle birlikte yapımcılığını üstlendiği ‘The Dr. Oz Show’u 12 yıldan fazla sürdü. Geçen yıl şovun ev sahibi olarak 2,2 milyon dolar ve şovun ortak yapımcısı olan Oz Media’nın sahibi olarak 7 milyon dolar kazandı. Program ocak ayında yayından kalktı. Dr. Mehmet Öz, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Trump’ın Oval Ofis’teki doktoru olarak görev yaptı. 350’nin üstünde orijinal yayına, kitaplara, makalelere imza atan Öz’ün kişisel servetinin 120 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.