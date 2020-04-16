Dünyanın tüm şaheserleri salonunuzda

16 Nisan 2020

Maya PORTAKAL

Sanat iyileştirir… Ve şu sıralar her zamankinden daha çok ihtiyacımız var… Sanat hayata, yaşama bir çok farklı perspektiften bakmamızı mümkün kılar… Durmamıza, düşünmemize, soluk almamıza yardım eder. Yüzyıllar arasında seyahat etmemizi sağlar. Üstelik durduğumuz oturduğumuz yerden hiç kıpırdamadan bugün bunları yapabilmek mümkün. Şu sıralar bana en çok sorulan sorulardan biriyle başlayalım mı? Sanal gezilebilecek müzeler, müze koleksiyonları…

-Neredeyse dokunacak mesafede

Louvre Paris

Sanat meraklılarını 380 bin sanat eseri, sanat objesi ile buluşturuyor Louvre Müzesi...

Online gezebilmenin en iyi tarafı, seçtiğimiz esere objeye dilediğimiz kadar yaklaşabiliyor olmamız. Neredeyse dokunacak mesafede durabiliyoruz. Klasik sergileme yöntemiyle bakıldığında göremediğimiz açıları dahi inceleyebiliyoruz.

Kendi tempomuzda, hatta belki çok daha yavaş, durarak, merak ettiklerimizi araştırarak devam edebiliyoruz.

Louvre Müzesi’nin ‘virtual tour’unda Louvre’un müzeleşmeden önceki Louvre Sarayı’ zamanında da kısa bir gezinti yapabiliriz; ‘medievial tour’ başlığı altında.

-Bahçesini de gezin

Gugenheim Bilboa

Frank Ghery imzalı 1993-1997 yılları arasında yapılan müze 20. yüzyıl mimarisine damgasını vurdu.

Dışında ve içinde bir tur atma şansı şu sıralar parmaklarımızın ucunda.

Louise Bourgeois’nın bronz dev örümcek heykeline, Anish Kapoor, Anselm Kiefer ile buluşmak hayatımıza zenginlik katıyor.

-Osman Hamdi Bey ile Londra buluşması

British Museum Londra

VirtualTour’da en etkili müzelerin başında geliyor.

İki milyon yıla hâkim belki de en zengin sanat bilgi bankası denebilir...

“Google arts & culture virtual tour” ile sanat meraklılarına sonsuz bir hizmet veriyor.

Bazı sergilerine ait podcastleri var; çok yararlı. British Museum’dan bahsederken şu sıralar Osman Hamdi Bey’in ‘Kur’an Okuyan Kız’ına da ev sahipliği yaptığını hafızanızda tazelemek isterim. Sansasyonel satışı hatırlayacaksınız. Osman Hamdi Bey’in ‘Kuran Okuyan Kız’ı… 2019’da Londra Bonham’s müzayede şirketi tarafından açık arttırmaya çıkar...

Osman Hamdi Bey’in bu şaheseri ilk kez yüzünü 1976 yılında yine Londra’da başka bir müzayede evinin, Sotheby’s in açık arttırmasında göstermiştir.

2019’un Eylül’ünde müzayede açılış fiyatı 700 bin GBP’dir. Satıldığı rakam ise 7milyon GBP’dir.

Müzayedenin kazananı ise Malezya İslam Eserleri Müze’si olmuştur... Bir koşulu vardır müzenin British Museum Londra’da sergilenecektir… İşte bugün Osman Hamdi Bey’in eseri British Museum Londra’da sanat severlerle buluşuyor...