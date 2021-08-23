Emeklilik kararı ile şaşırtan Sharapova’nın yeni hayatı

23 Ağustos 2021

Hafta’nın merakla beklenen yeni sayısı yayında!

İçinde neler mi var?

Kapağımızda Maria Sharapova… Henüz 33 yaşında, ama 28 senelik tenis kariyerine 5 Grand Slam ve 30 milyon doları aşan bir servet sığdırdı. Altı ay önce emekli olduğunu açıklayarak tüm dünyayı şoke etti…. Bu hafta ise manşetlere bir iş kadını olarak geri döndü…

İşte Maria Sharapova’nın yeni hayatı… Aslı Barış röportajı...

Başak Dizer Tatlıtuğ’dan Gianni Agnelli’den Mr.Ripley tarzına zamansız şıklık kodları

Ahmet Can’la yeni trend: Akıllı ol dekorasyon!

Sırma ile müziğin içinden:Yeni bir radyo devrimi

Ceyhun Kuburlu röportajı… Ergin Ataman: Başarıya giden yolda kan, ter ve gözyaşı

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Çukurcuma’dan Milano’ya Klip Kuns macerası

Didem Eryar Ünlü röportajı: Gümüşlük’te en ‘yeşil’ festival

Maya Portakal Bitargil natürmort sanatının kodlarını yazdı….

Hepsi ve daha fazlası Hafta’da!