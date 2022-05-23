“Erkek modası dönüşüyor”

Özge Yavuz

Pandemi, özellikle erkek hazır giyiminde alışkanlıkları önemli ölçüde değiştirdi. Eskinin klasik görünümleri, yerini jogger pantolon ve eşofman altlarına, casual takım elbiselere bıraktı. Sektörün önemli firmalarından AVVA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik, “Pandemiyle başlayan bu döneme, ‘erkek hazır giyiminde modanın dönüşümü’ diyorum. Hakikaten moda, erkek giyiminde pandemiden sonra çok ciddi farklılıklar göstermeye başladı” diyor. Volkan Atik’le moda ve marka üzerine…

Bu yaz erkek giyim modası nasıl olacak?

Pandemiden itibaren daha fonksiyonel ve rahatlık içeren ürünler yoğunlukla kullanılır hale geldi. Zaten bizim markanın DNA’sında olan fonksiyonellik ve rahatlık, aslında bu dönemle tamamen örtüştü. Bu dönemde kendimizi bu konuda biraz daha geliştirdik. Günün gerçeklerini biraz daha iyi analiz ettik. Sonuç itibariyle müşteriyle çok iyi örtüşen, dönemin ihtiyaçlarını da karşılayan çok iyi bir koleksiyon oldu. Pandeminin biraz etkisini kaybetmesi sonrasında da biraz daha yine şık çizgide ama rahatlık içeren ürünlere başladık. Mesela ceketli, pantolonlu takım gruplarında daha rahat kesim ceketler, daha ince kumaşlar, pantolon kısmında beli lastikli ve ipli pantolonlar öne çıkıyor.

Hafta sonu spor grubundaki trendlerden bahseder misiniz?

Aktif spor değil de hafta sonu spor gurubu diye adlandırdığımız örme pamuklu ürünlerden yaptığımız grup da oldukça iddialı. Bu ürünler, artık çok daha fazla giyilen bir tarz oldu. Eskiden şirketlerde haftanın ilk 4 gününde takım elbise giyilirdi, cuma günleri de biraz daha serbest giyinilirdi. Denim üzerine bir ceket, içinde kravatsız bir gömlek olurdu. Ancak bu da değişti. Artık jogger pantolonlar, jogger eşofman altları, üzerine de ona uygun ama şirkette de bir toplantıda tuhaf kaçmayacak kombinler yapılıyor. Ben zaten buna, ‘erkek hazır giyiminde modanın dönüşümü’ diyorum. Hakikaten moda, ciddi anlamda erkek giyiminde pandemiden sonra farklılıklar göstermeye başladı. Biz de kendimizi buna göre pozisyonladık ve bu da şirket büyümemize ve ciromuza olumlu yansıdı.

Pandemi sonrasında klasik takım elbise tercihi ne durumda?

Biz AVVA olarak, klasik takım elbise segmentinden ayrıştık. Artık daha casual takım elbiseler üretiyoruz. Tam olarak çıktık diye bir şey mümkün değil ama bunu casual bir tarz haline getirdik. Çok da iyi bir karşılık aldık müşteri tarafından.

Uzun dönemden beri Murat Boz ile çalışıyorsunuz. Bir ünlüyle iş birliği yapmak size neler kattı?

Her şeyden önce markanın bilinirliğini ve farkındalığını artırdık. Biz bu iş birliğini hem marka hem de Murat Boz tarafında çok doğru yönettik. Murat Boz da hem duruşu, hem sanatı hem de kişiliğiyle bizimle çok güzel örtüşen bir profil oldu. Ama tabii burada konu tek başına celebrity değil. Bununla birlikte bizim bunu doğru prodüksiyonlarla tüketiciye sunmamız ve reklam tarafında da doğru işler yapmamız, olumlu sonuç verdi. Bir de biz, yıllar boyunca hep şirketin altyapısını güçlendirmek için çalıştık. Olumlu sonuç almamızın sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyleyebilirim.

Kaç mağazanız var şu an?

Türkiye’de 110, yurt dışında da 40’ın üzerinde mağazamız var.

Modaya tekrar dönecek olursak, jean modası halen devam ediyor mu?

Elbette, jean modası hiçbir zaman geride kalmaz. Jean, bence kumaş itibariyle artık hazır giyimin olmazsa olmazlarından birisi. Ama her dönem doğal olarak farklı yorumlanıyor. Kimi dönem kalıplar daha rahat oluyor, kimi dönem daha slim kalıplar söz konusu oluyor. Şimdi biraz daha comfort fit diye adlandırdığımız çok dar olmayan ama çok da geniş olmayan kalıplar moda.

Renklerde neler var?

Genel anlamda daha çok doğa renkleri söz konusu. Doğanın içerisinde bulunan pek çok renk şu an koleksiyona da girmiş durumda. Bunun içerisinde olive’den toprak tonuna, taş rengine pek çok renk var. Doğaya dönüş var renklerde.

Tasarımlarınızda güncelliği nasıl yakalıyorsunuz?

Şu an itibariyle artık sosyal medya üzerinde çok ciddi bir etkileşim var. Yani trendler sosyal medyada çok dominant bir şekilde hissedilebiliyor. Her şeyden önce trendleri takip etme noktasında çok dikkatli davranıyoruz. Bununla birlikte markanın tüketiciye vaat ettiği ürün gruplarını da ticari bir şekilde yönetmeye, önem ve hassasiyet gösteriyoruz. Yani trendler illa budur diye sadece onları değil, aynı zamanda genel tüketim itibariyle de erkek giyim kategorisinde tüketicinin talep ettiği ürün gruplarını sunuyoruz.