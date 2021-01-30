Hafta’nın yeni sayısı ile buluşma zamanı!
İş yaşamından sanata, sağlıktan teknolojiye, spordan gündem yaratan tartışmalara… Hepsi ve daha fazlası Hafta’da!
İş hayatının duayen ismi Ahmet Zorlu 2021’in rotasını çizdi. Zorlu’dan umut veren mesajlar var: “Bu sene fırsatların yılı olacak.” Buse Biçer Akbaş söyleşisi…
Hakan Güldağ ile geçmişe yolculuk: Tarihi karavanalar! Hayatımızı değiştiren mucitler yatırımcılardan nasıl cevaplar aldı? Otomobil geçici bir moda, telefon kimsenin kullanmak istemediği bir icat, uçak ise işlevsiz...
2021 Mücevher Dosyası:En yeni trendler, en farklı kesimler, en gözde taşlar karşınızda!
Monaco Prensesi Charlotte Casiraghi artık bir ilham perisi. Prenses, yeni görev tanımını anlattı…
Ahmet Can yazdı: Artık hiçbir şey aynı olmayacak… İşte herkesin konuştuğu, girmesi kolay olmayan, sesinizi tanıyan, seçkinlere özel sosyal medya: Clubhouse
Sırma ile müziğin içinden: Politikada müzik savaşları…
Ceyhun Kuburlu kaleminden: Sergen Yalçın nasıl başardı? Süper Lig’in liderinin adım adım kupaya giden öyküsü…
Hepsi ve daha fazlası Hafta’da! Hafta, Migros, Macrocenter, Carrefour, D&R ve seçkin bayiilerde… Kaliteli yaşam derginizi isteyin!