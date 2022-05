Her an kendimi güncel tutmaya gayret ediyorum

Takip Et

Helin KAYA

Bu koleksiyon nasıl doğdu?

Çok uzun zamandır bir mayo koleksiyonu yapma hayalimiz oldu. Geçtiğimiz sezon bunu gerçekleştirme şansımız olduğu için İpekyol gibi bana çok hitap eden bir marka ile yola çıktığımız için çok mutluyum. Şimdi bu sezon koleksiyonu daha zenginleştirerek trendlere de gönderme yaptığımız şahane bir koleksiyon ortaya çıktı. Her ne kadar yorulsak da, tüm ekip olarak ortaya çıkan sonuçtan çok memnunuz. Hepimizin içine sinen bir koleksiyon ortaya çıktı.

Geçen yaz ayında plaj koleksiyonunuz bir hayli ilgi gördü. Peki bu yaz nasıl parçalar göreceğiz?

Elbette, geçen yılki ilk koleksiyonumuza çok büyük ilgi göstererek bizi cesaretlendiren herkese özellikle teşekkür ediyorum. Bu başarıdan aldığımız cesaretle, bu sene İpekyol Kreatif Direktörü Hilal Şendur ve tasarım ekibiyle birlikte hayallerimizi ve tecrübelerimizi karşılıklı paylaşarak çok daha geniş ve zengin bir koleksiyona imza attık.

Bu sezondaki plaj koleksiyonunuzu nasıl tanımlarsınız?

Geçen yıla göre çok daha renkli, harika desenlerden ilham alan parçalar göreceksiniz. Sadece yüzmek için kullanabileceğiniz fonksiyonel tasarımlar göreceğiniz gibi, keyifli akşamüstü partilerinde havalı bir şekilde arz-ı endam edeceğiniz çok şık ve iddialı parçalar da mevcut. Aynı şekilde mayo ve bikini koleksiyonumuza eşlik eden pareo, triko pantolon, maxi elbise hakimiyetini göreceksiniz. Zaten yalnızca benim giymekten keyif alacağım parçaları koleksiyona dahil ediyoruz. Bu yaz hepsini farklı mekan ve zamanlarda üzerimde bol bol göreceksiniz.

Yaz mevsimi moda dünyasında hep cıvıl cıvıl, rengarenk geçer. Sizin favorileriniz ne olacak?

Bu yıl sorbe tonları ve papaya gibi egzotik meyve renklerinden ilham alan çok desenli, insanın içini açan, yazın enerjisine eşlik eden renk ve desen seçenekleri olduğu gibi; zamansız ve klasik siyah ve beyaz ikilisiyle, herkesin aradığını bulacağı nefis bir koleksiyona imza attık.

Bu parçaları yaratırken ilham kaynağınız neler oldu?

Yaz mevsimini oldum olası çok severim, tam bir yaz kadınıyım. İlkbahardan yaza geçişin o muhteşem renkleri ve doğanın bize sunduğu o uyanış hali bana yaşama sevinci veriyor. Koleksiyonu hazırlarken ilham kaynağı olarak bu duygu ve heyecan, koleksiyonun çıkış noktaları oldu.

Plaj modasında ‘olmazsa olmaz’ dedikleriniz neler?

Bu yılın trendi bağcıklı bikiniler, doğadan ilam alan çiçek desenleri, püskül, kroşe ve sorbe tonları.

Türkiye’nin en stil sahibi kadınlarının arasında isminiz sıkça geçiyor, sizin stilinden ilham aldığınız isimler var mı?

Zaman içinde stilimin oturduğunu düşünüyorum. Artık neyi sevip neyi sevmediğimi, bana neyin yakıştığını veya yakışmadığını çok daha iyi biliyorum. Mesleki olarak katılmak zorunda olduğum davetler dışında oldukça spor ve rahat bir stilim var. Olabildiğince doğal ve makyajsız olmayı tercih ediyorum. Elbette 70’lerin o ışıltılı glam stili, birçok kadın gibi beni de etkiliyor. Dolayısıyla stil ikonu olarak tek bir kadın figüründen bahsetmek kolay değil.

PRATİK, PLANLI VE ÇOK HIZLIYIM

Sosyal medya, televizyon programları, marka iş birlikleri… Yoğun bir tempoda motivasyonunuzu nasıl koruyorsunuz?

Bunun tek bir sırrı var, yaptığınız işi çok sevmek. O zaman bunu iş gibi görmüyorsunuz. Bunun dışında enerjik bir yapım var, sabahları işim olsun olmasın çok erken kalkarım. Pratik, planlı ve çok hızlıyım. Her an her dakika kendimi güncel tutmaya gayret ediyorum. Bu da bana çok büyük bir motivasyon ve yaşam enerjisi sağlıyor.

Türkiye’nin en güzel kadınlarından biri olarak güzellik rutininizde neler var?

Cildimin ve saçımın temizliğine ve bakımına eskiden beri çok önem veriyorum. Yıllardır düzenli olarak cilt bakımı yaptırırım, saçlarım için düzenli bakım ürünü kullanırım. Çok düzenli spor yapıyorum, bu konuda çok disiplinliyim. Çok sık çekim programı olan biri olarak, çekimim olmayan günlerde makyajsız dolaşmaya özen gösteriyorum.

Yaz ayları için favori bakım ürünleriniz neler?

Güneş koruyucu ve nemlendiriciler diyebilirim. Çok fazla güneşe maruz kaldığım için cildim kış mevsimine göre daha fazla kuruyor. Cilt bakım rutinimi bir parça daha fazla yoğunlaştırıyorum.

Yıllara meydan okuyan fitliğinizi düzenli spor ve beslenmeye borçlu olduğunuzu her fırsatta dile getiriyorsunuz, kendinize izin verdiğiniz günlerde neler tüketiyorsunuz?

Yemek yemeyi çok seviyorum. Bunu beni yakından tanıyan herkes çok iyi bilir. Bu keyiften mahrum kalmamak için de yıllardır çok yoğun ve düzenli spor yapıyorum.

Sizin gibi şahane bir forma kavuşmak isteyenlere vereceğiniz tavsiye ne olur?

Azim, kararlılık, irade ve disiplin.