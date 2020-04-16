Herkese göre video konferans platformları

16 Nisan 2020

Ahmet CAN

"Bir 'call'dayım. Birazdan döneceğim." Son bir ayda en çok duymaya başladığımız cümlelerin arasında yer alıyor. Uzun zamandan beri hayatımızda olan ancak ilk kez bu kadar çok kullanmaya başladığımız videolu konferans/görüşme platformlarından bahsediyorum. Hem sevdiklerimizle görüşmek için hem de iş toplantıları için bir anda hayatımıza girdiler. Öncede sadece Skype veya FaceTime ile yetiniyorduk. Şimdi ise videolu görüşme platformlarının sayısı iki elimizin parmaklarını geçmiş durumda. Her platformun kendine özgü özelliği var. Peki kimler hangi platformu kullanmalı? Bu sorudan yola çıkarak herkes göre video konferans platformlarını bir araya getirdim. Öne çıkan özelliklerini, artılarını ve eksiklerini bir araya getirdim.

En iyi 7 videolu konferans platformu

* Küçük işletmeler için: Zoom

Hayatımıza hızla giren diğer bir video konferans platformu. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi platformlardan kullanılabiliyor. En önemli özelliği görüntü kalitesi. Özel algoritması sayesinde saniyede yakalanan görüntü sayısı yükseltilmiş durumda. Bu da takılmaların önüne geçiyor. Aynı zamanda ekran paylaşım özelliği de mevcut. Zoom'un dikkatimizi çeken diğer bir özelliği aynı anda katılımcı sayısı. Paylaşılan bilgilere göre 1.000 kişi aynı anda Zoom üzerinde görüntülü görüşme yapabiliyor. Tek bir ekrana gelen kişi sayısı ise 49. Zoom her ne kadar dikkat çeken bir çözüm sunsa da güvenlik açıklarının olduğu iddia ediliyor. Hatta birçok büyük şirket, çalışanlarının Zoom kullanılmasını yasakladı.

Profesyoneller için: Cisco Webex

Daha fazla online konferansın yapıldığı bugünlerde, öne çıkan platformlardan başında yer alıyor. Akıllı telefon, tablet ve web arayüzleri üzerinden çalışan platform, profesyonel

kullanıcılar için öne çıkıyor. En önemli özelliklerinin başında ses algılama teknolojisine sahip olması geliyor. Kim konuşuyorsa, kamera o kişiyi algılayarak, ekrana sadece o kişiyi getiriyor. Bu sayede konferanslar daha odaklı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ekran ve dosya paylaşım özellikleri de platformun özellikleri arasında. Cisco Webex, kullanım modellerine göre fiyatlandırılıyor. Web sitesine giderek, fiyat talep edebilirsiniz.

Ortak çalışmak isteyenler için: Microsoft Teams

Uzaktan çalışma için en iyi çözümlerinden biri. Öne çıkan özelliği ortak çalışma alanı yaratması. Word, Excel veya PowerPoint gibi dosyalar üzerinde ortak olarak çalışabiliyor. Örneğin; tek bir word dosyasına birden çok şirket yöneticisi girerek, düzeltmeleri gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda video görüşme özelliği 250 kişiye kadar destekliyor. Görüşmeler esnasında arka fon değiştirilerek, olası kazaların önüne geçiliyor. Dikkatimizi çeken diğer bir özelliği ise tercümeli altyazı. Farklı bir dilde konuşan varsa, o kişinin konuşmaları Türkçe olarak altyazıya çevriliyor. Bu da özellikle KOBİ'lerin işini kolaylaştırabilir. Microsoft Teams şu anda tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor.

Arkadaş sohbeti için: Houseparty

Corona Virüs'ten sonra bir anda hayatımıza girdi. Sosyalleşmeyi sevenlerin ilk tercihi de diyebiliriz. Diğer platformlardan en büyük farkı, herkese açık görüşme odalarının açılabilmesi. Yani bir anda arkadaşınızla görüşürken, başka bir arkadaşınız kiminle görüştüğünüzü görebiliyor ve görüşmenize katılabiliyor. Dolayısıyla sosyalleşmeyi sağlıyor. Aynı zamanda uygulamanın içinde oyunlar da yer alıyor. Uygulamanın eğlenceli özelliklerinin yanı sıra güvenlik açıkları da gündeme geldi. En büyük endişe ise kullanıcı verilerinin üçüncü parti şirketlerle paylaşılması gerekiyor. Bu da Houseparty'e karşı kuşkuları arttırıyor. Güvenliği ön planda tutan kullanıcılar farklı platformları tercih edebilir.

Aileler için: WhatsApp

En önemli özelliği, akıllı telefon markası ayırt etmeden çalışması. Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefona indireceğiniz WhatsApp uygulamasıyla kullanıma hazır hale geliyor. İşin aslına bakacak olursak kullanım yaygınlığı açısından neredeyse Türkiye'deki her akıllı telefonda var diyebiliriz. Bu yüzden başka bir uygulamaya gerek kalmadan kullanılabiliyor. Ekranın altında yer alan telefon simgesine basıp rehberinizdeki kişilerle görüşmeye başlayabiliyorsunuz. 4 kişi aynı anda konuşabiliyor. Grup konuşması yapabilmek için ekranın sol üstünde yer alan 'ekle' butonuna basmanız yeterli. Ses ve görüntü kalitesi açısından gayet başarılı.

Kolaylık isteyenler için: FaceTime

iPhone, iPad veya Mac'e sahipseniz FaceTime kullanabiliyorsunuz. Uygulama indirmenize gerek yok. Bu yüzden kullanım kolaylığı açısından dikkat çekiyor. Rehberinize girip, videolu görüşme butonuna bastıktan sonra görüşmeye hızlı bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Grup görüşmesi de FaceTime'ın öne çıkan özelliği. Bu platform 32 kişiye kadar görüntülü görüşmeyi destekliyor. Yani küçük bir grupla kısıtlı kalmıyorsunuz. Toplantılarınızı veya tüm aileyle görüşmelerinizi FaceTime ile gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca FaceTime'ın eğlenceli bir eğlenceli bir yönü de var. Kullanıcılar, hazır veya kendilerine özel Memojilerle görüntülü görüşmelere katılabiliyor. İsterseniz görüşme esnasında kendi yüzünüzü Memoji ile kapatıp, eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Bir klasik: Skype

Görüntülü görüşme platformlarının ilki. Bir klasik haline dönüştü. Yaygın olarak kullanılması ve ücretsiz sunulması Skype'ı öne çıkarıyor. Tüm platfomlar için uygulamaları bulunuyor. Android, iOS, Windows veya Mac uygulamalarıyla kullanım kolaylığı sunuyor. Öne çıkan özelliği ise grup görüşmeleri. En fazla katılımlı videolu görüşmelerin yapılabildiği platformların başında Skype var. 50 kişiye kadar katılımlı videolu görüşmeler Skype ile yapılabiliyor. Aynı zamanda Skype'ta ekran paylaşımı özelliği bulunuyor. Diğer kullanıcılara ekranınızda açık olan dosya ve belgeleri gösterebiliyorsunuz. Ayrıca konuşmalara altyazı da eklenebiliyor.

Kazalara dikkat

VİDEOLU konferans platformları uzun zamandan beri hayatımızda olsa da artık daha yoğun olarak kullanmaya başladık. Hayatımıza giren birçok yeni platform var. Dolayısıyla birçoğuna hakim olmak oldukça zor. Bu da beraberinde birçok kazanın yaşanmasını sağladı. Yanlışlıkla filtreye butonuna basarak patates emojisi olan şirket patronu bunun en güzel örneği. Bu yüzden yeni bir platform kullanmadan önce mutlaka egzersiz yapın. Nasıl sessize alınıyor? Nasıl kamera kapatılıyor? Bu sorular başta olmak üzere tüm fonksiyonlara hakim olun. Sonrasında toplantılarınızı gerçekleştirin.