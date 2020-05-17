İnsan değil bu, sanki bir robot

17 Mayıs 2020

Başak Dizer TATLITUĞ

Herkes gibi milenyumun 2000 yılında geleceğini zannediyordum. Yeni bir dönem, yeni yaşam şekli yeni şehirleşme, yeni eğilimler gibi…

Gelin görün ki sonrasındaki 20 senede yaşadığımız değişim, geçirdiğimiz son altı ayla kıyasla devede kulak kalıyor.

Şimdiye kadar böyle bir süreç yaşamamıştık. Yani internetin ve sosyal medyanın bizi ele geçirmesi dışında, yaşam şeklimizde gözle görülür bir farklılık yoktu. Ancak pandemi, tüm alışkanlıklarımızı sildi attı. Ve hatta gitgide düzenin ve sistemin kökten değişeceğinin sinyallerini çok net aldık. 2020 asıl miladımız oldu…

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri tabii ki moda… Özellikle kalabalık ekiple yapılan moda ve dergi çekimleri, defileler... Şimdilik hepsi iptal. Dergiler uzaktan çekim yaparak sayı çıkarmaya çalışıyorlar. Moda fotoğrafçıları ve modeller ciddi bir sınavdan geçiyor.

Fakat alternatif üretmekte uzman olan insanoğlu boş durmadı. Dijital ve siber dünya yenilikte sınır tanımadı… Gerçek modellerin yerini, sanal mankenler aldı. 2016’dan beri hayatımızda olan sanal top model ve influencer’lar hiç yapmadıkları kadar iş yapıyor. Markalar, bu isimlerle işbirliğine gitmek için sıraya giriyor. Peki kim bu sanal modeller, gelin tanıyalım.

Kim bu dijital modeller?

Son dönemin en popüler ismi kuşkusuz dünyanın ilk dijital top modeli Shudu…

29 yaşındaki fotoğrafçı Cameron-James Wilson’ın 3D teknolojisiyle yarattığı Shudu Gram, hesapta 20’li yaşlarında, Güney Afrikalı… Kartvizitinde “Dünyanın ilk dijital top modeli” yazıyor. 2018’de yaratılan Shudu, büyük çıkışını Rihanna’nın markası Fenty’nin yüzlerinden biri olarak yapmıştı. Balmain’in reklam kampanyasında da yer alan siyahi sanal top model, Vogue için çekim yapmayı da başardı.Instagram’da 200 bin takipçili Shudu, spor markası Ellesse için de çekimler yapıyor.

-Diğer bir isim influencer, model ve şarkıcı Lil Miquela, nam- diğer Miquel Sousa… Onu geçen yıl top model Bella Hadid ile beraber yer aldığı Calvin Klein kampanyasından hatırlayabilirsiniz. Yazılımcıları Trevor McFedries ve Sara DeCou tarafından 2016’da yaratılan Miquela, 3 yılda Instagram’da 2.2 milyon takipçiye ulaştı. 19 yaşında yarı Brezilyalı yarı İspanyol olarak tasarlanan Miquela, dünyaca ünlü markalarla çalışıyor. Değeri 125 milyon dolar olarak belirtiliyor.

Üçüncü popüler ismimiz, daha anime tadındaki NouNoouri. Bu dijital yapay karakterin yaratıcısı Joerg Zuber, 43 yaşında Alman bir grafik tasarımcısı. 2017 sonlarında Noonoouri’yi piyasaya sunmuş. O zamandan beri, model Marc Jacobs, Dior gibi markalarla çalışıyor. Bu dönemde Versace’nin yüzlerinden olmayı başardı. Kim Kardashian’ın makyaj setinin yüzü, Naomi Campbell gibi top modellerle karşılıklı takipleşiyor.

Sözün özü: Defilelerin de yakında online olarak bu sanal ortamda, sanal mankenler üzerinden yapılacağını düşünüyorum. Alışveriş zaten online. Bazı meslekler alışkanlıklar ortadan kaybolacak gibi.

Çok değil bir 20 sene sonra da yeni trendleri robotlar üzerinden takip etmeye hazır olun derim.