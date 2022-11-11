ISS CEO'su Kadir Kaya: Saat tutkum çocukluk yıllarıma dayanıyor

Fatoş BOZKURT

ISS CEO’su Kadir Kaya, Adana doğumlu olsa da daha bebekken gelmiş İstanbul’a. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Mühendisliği’ni bitiren Kaya, daha okul bitmeden deniz taşımacılığı alanında çalışmayı koymuş kafasına. Okul bitmeden de bu alanda çalışmaya başlamış.

Yine lojistik alanında 3 yıl Singapur’da çalışan Kaya, o yıllarda golfle tanışmış.

Bugün vakit buldukça golf oynamaya giden Kaya’nın bir başka merakı da saatler. Özellikle de mekanik saatler. Hatta bu merakını paylaştığı iş insanlarıyla bir araya gelmek için Türkiye Saat Kulübü’nü kurmuş. Bu kulüp üyelerinin belirli aralıklarla buluşup saatler hakkında konuştuğunu, yurtdışında saat lansmanı ve fuarlarına katıldığını, yurtdışından önemli saat tasarımcılarını Türkiye’ye getirip onlarla aktiviteler düzenlediğini anlatan Kaya’nın 15 saatten oluşan bir saat koleksiyonu da var. Hepsini özenle seçtiğini söyleyen Kaya, özellikle sınırlı sayıda üretilen saatleri tercih ettiğini belirtiyor.

HAFTA olarak Kadir Kaya ile hem saat hem golf tutkusunu konuştuk.

Pandemi herkesin hayatında pek çok şeyi değiştirdi. Kimi evini, kimi çalışma düzenini değiştirdi. Yeni hobiler edinen de var, bu dönemde kitap yazanlar da… Sizin hayatınızda neler değişti?

Aslında benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Ben ofise gidip gelmeye devam ettim. Eşim ve kızlarıma daha fazla zaman ayırabildim bu süreçte. En büyük zorluk büyük kızımın ilkokula online eğitimle başlaması oldu. O süreç çok zorlu geçti. Bu süreçte golf sahaları da açık olduğu için daha fazla golfe zaman ayırabildim.

Golf sporuna olan ilginiz ne zamandır var? Ne kadardır oynuyorsunuz?

Singapur’da çalıştığım yıllarda tanıştım golfle. 15 yıldır oynamaya gayret ediyorum. Hatta amatör turnuvalara katılıyorum. Örneğin şimdi turnuva dönemi. Katıldığım turnuvalar oldu. Tabii bu spora günde 8-9 saat ayırmak gerekiyor. Ben iş yoğunluğundan böyle bir zaman ayıramıyorum. Ailemle hobilerimi dengeli yürütmeye gayret ediyorum.

Golf dışında başka sporlara ilginiz var mı?

Haftada 2-3 gün fitness yapmaya gayret ediyorum. Sıkı bir futbol izleyicisiyim. Beşiktaş’ı tutuyorum. Hatta kongre üyesiyim. Maçlara sıklıkla gidiyordum ama şu anda bu biraz azaldı. Ayrıca Formula 1’i de yakinen takip etmeye çalışıyorum.

Sizin bir de saat merakınız olduğunu biliyoruz. Ne zamandır ilgilisiniz saatlere?

Çocukluktan kalma aslında. O yıllarda da mekanik saatlere merakım vardı. Ancak onlara ulaşmak bu zamanki kadar kolay değildi. Ancak son 12-13 yıldır daha çok zaman ayırmaya gayret ediyorum. Bütçem el verdiğince de farklı seviyelerde saatler alıyorum.

Kaç saatiniz var?

Şu anda koleksiyonumda özenle seçtiğim 15 saatim var. Tabii saat almakla kalmadım, bu merakım doğrultusunda bir sosyal kulüp de kurdum.

Biraz bu kulüp hakkında bilgi alabilir miyiz?

Tabii ki. Türkiye Saat Kulübü adı. Saat merakı olan kişilerin bir araya geldiği bir sosyal kulüp. Etkinlikler yapıp genellikle saat konuşuyoruz. Yeni çıkan saatleri değerlendiriyoruz. Kulüpteki kişiler bu saati aldıysa görme ve deneme fırsatımız oluyor. Yurt içi ve yurt dışındaki saat lansmanları ve farlara gidiyoruz. Türkiye’de ve dünyada bizim gibi kulüplerle de bağlantıdayız. Bazen birbirimize almak istediğimiz saatlerle ilgili destek oluyoruz.

Bir saat meraklısı olarak daha çok ne tür saatleri beğeniyorsunuz?

Büyük ve ünlü markaların saatlerinin yanı sıra senede 50 tane üreten özel saat üreticilerinin, tamamen el işçiliğiyle üretim yapan ustaların saatlerini beğeniyorum. Bazen kendimize özel saat de yaptırabiliyoruz. Mesela kulüp üyeleriyle dünyaca ünlü bir ustaya 30 adet bize özel saat ürettirdiğimiz oluyor.

O zaman bu saatlerin bir koleksiyon değeri de var sanırım?

Evet, tabii ki. Üretimi durmuş az sayıda üretilen saatlerin müzayedeleri oluyor.

Meraklı olduğunuz bu saatlerin fiyatları ne düzeyde?

Başlangıç fiyatlarının 70 bin frank düzeyinde olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye Saat Kulübü’ne katılmak için ne yapmak gerekiyor?

Referansla etkinliklere davet edebiliyoruz.

Kulübünüzde kadın katılımcılarınız da oluyor mu?

Pandemiden önce vardı ama şu anda genellikle erkeklerden oluşuyor katılımcılar.

Birinin kolunda bir saat gördüğünüzde neye dikkat edersiniz?

Ben saat tutkunu olduğum için algıda seçicilik oluyor tabi. Örneğin kolunuzdaki Rolex saat sizin bir saat meraklısı olduğunuzu işaret etmez. Ama el işçiliği ile sınırlı sayıda üretilmiş bir saat gördüğümde o kişinin bir saat tutkunu olduğunu anlarım. Benim için bilinirlik, bulunurluk ve üretimi az olanlar daha değerli. Hatta o markanı üreticisi ya da sahibiyle oturup konuşabiliyor, zaman geçirebiliyor ve hikayesini dinleyebiliyorsam benim için daha değerli oluyor.

Genellikle bilezik model saatleri mi tercih ediyorsunuz?

Evet. Ama deri ve kauçuk kayışlı saatlerim de var.

Eşinizin de sizin gibi saatlere özel bir merakı var mı?

O benim gibi meraklı değil. Ama benim tavsiyelerim doğrultusunda edindiği saatleri var onun da.

Eşinizle ve çocuklarınızla nasıl zaman geçiriyorsunuz?

Bir arada kaliteli zaman geçirmeye özen gösteriyoruz. Küçük kızım henüz 3 yaşında. 8 yaşında olan büyük kızımla özellikle hafta sonları kurslar ve derslere giderken özel bir zaman geçirme fırsatı buluyorum.