İsteklerinizin sınırlarını eski teknenizde zorlayın

Volkan DEMİRKUŞAK

Dünyada sanat eserleri haricinde ömürsüz çok az şey var. Kendinizi düşünün daha sıkı, fit, formda olmak için iyi beslenme, spor, biraz özen, yani tazelenme... İnsanın haricinde pek çok şeyin de bir ömrü var, fakat bu ömrü iyi şekilde geçirmek, ilk günkü gibi olmasa da ona yakın formda yola devam etmek mümkün. Otomobillerdeki restorasyon da bunun bir diğer yansıması. Peki denizcilik dünyasının bebekleri, tekneler, megayatlar da eskimiyor mu? Ya da onu ilk aldığınız halden günümüz teknolojisine taşımak çok mu zor. İşte burada dünya denizcilik dünyasında bilinen ismiyle refit devreye giriyor. 1970’lerin bir megayatını 2022 teknolojisiyle donatmak refit sayesinde mümkün.

Türkiye’de bu konuda dünyaca tanınmış ve dünyanın her yerinden refit olmak için teknelerin Türkiye’ye gelmesini sağlayan tersaneler var. Bunlardan biri de Türkiye’de sadece refit alanında uzmanlaşan ilk firma olan -benim de çalışmalarını yakından takip ettiğim- yerli marka KRM Yacht… Kurucusu Kerem Başer’den de gördüğüm kadarıyla, bir tekneye yeniden hayat vermek mümkün. Düşünsenize isteklerinizin sınırı yok fakat elinizdeki yat biraz eskimiş, tıpkı bir iç mimarın dokunuşları gibi, tek tek özenle teknenizi tasarlıyor, planlıyor -bir mühendis teknenin tüm altyapısını, sağlamlığını ilk güne döndürüyor- ve ona tekrar taze bir hayat veriyorsunuz. Tıpkı geçtiğimiz hafta yazdığım gibi, daha çok kişiselleştirme opsiyonlarıyla... Başer’den duyduğum kadarıyla beach club’a yüz binlerce Euro harcayıp orayı bir gece kulübüne çevirenler, teknenin tamamen tarzını, iç mekanını değiştirenler ya da sadece teknesine çok bağlı olduğu için onu ilk günkü formuyla denizle buluşturmak isteyen tekne sahiplerine hedeflere uygun çözümler sunuluyor. Yani bir sevdiğinizi ‘ilk günkü’ gibi görmenin yatçılıktaki karşılığı da refit. Dünyadaki pek çok kıymetli şeyin arzının daralması talebin de katlanmasıyla birlikte eldekilerin kıymetini bilme, onları yenileme döneminde bu hafta refite değindik.

İSTER KONFOR, İSTER PARTİ...

Teknenizde ne istiyorsunuz? İçerisinde sanat eserleri mi olsun, havuzluğunda güneşlenecek alan mı? Yoksa parti yapmak istediğiniz bir bölüm mü? İşte refit ile birlikte teknenizin dönüşümüne de tanıklık ederken bir yandan da yeni tekne üretme esnasındaki tüm aşamaları online olarak dijital platform üzerinden de takip edebiliyorsunuz. Bu sayede tıpkı evde bebeğinizi, fabrikanızı gözler gibi teknenizin güzelleşmesini ya da yenilenmesini bizzat takip edebiliyorsunuz.

SPOR SALONU REVAÇTA

Denizin üzerinde çok uzun süre vakit geçiren tekne sahiplerinin istekleri de farklı oluyor. KRM Yacht Kurucusu Kerem Başer, son dönemde insanların daha çok spora ilgi duymaları, özellikle de açık alanlarda yapılan sporun faydalarının çokça konuşulmasıyla birlikte tekne sahiplerinin de teknelerinin boyutlarına göre basketbol potasından havuza ya da mini bir spor salonuna kadar farklı beklentilerle iç mimarların kapısını çaldığını söylüyor. Dolayısıyla söylendiği gibi ‘sky is the limit’ yani limit bir yandan da siz ve hayalleriniz, gerisini bir şekilde bir sürede hallediyor tasarımcılar.