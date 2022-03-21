Karlar kraliçesi yeni şampiyonlar yetiştiriyor

Gülseren ÜST POLAT

Çok küçük yaşlardan itibaren, sporun birçok dalında aktif olarak bulunsa da snowboard’a olan ilgisi hep bir adım öndeydi. 4 yaşında kayağa, 13 yaşlarında ise snowboard’a başlayan Çiçek Güney’e 15 kez Türkiye Snowboard Şampiyonluğu, 3 Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonluğu getiren de bu tutkusuydu. 2004 ve 2010 yıllarında pist rekoru kırarak hem erkeklerde hem de kadınlarda en iyi dereceyi elde eden genç sporcu yurtdışında da Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Çiçek Güney, bugün hem Milli Takım antrenörlüğü yapıyor hem de kurduğu spor kulübünde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

Snowboard, Türkiye’de akla ilk gelen spor dallarından değil. Bu alana ilgin nasıl başladı?

Sporda gelişim için ailelerin desteği çok önemli. Özellikle de hangi branşta kabiliyetiniz olduğunu aslında deneyimleyerek gözlemliyorsunuz. Bende, çok küçük yaşlardan itibaren, sporun birçok alanında aktif olarak faaliyet gösterdim. Ancak, bütün bu ilgi alanlarımın arasında snowboard’a olan ilgim ilk günden itibaren diğerlerinden çok farklıydı. 4 yaşında kayağa, 12-13 yaşlarında ise Snowboard’a başladım.

Yarışmakla kalmadınız aynı zamanda bir de kulüp kurdunuz…

2015-2016 sezonunda, Çiçek Güney Spor Kulübünü kurup sporculara destek olmayı hedefledim. 2 senedir ise hem kulübümün, hem de Milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Çiçek Güney Spor Kulübü bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak sadece bir kulüp değil aynı zamanda bir kayak ve snowboard okulu olarak hizmet verdi. Atu Duty Free gibi çok köklü bir markanın desteğiyle bu sezon birçok çocuğa ulaşma şansını yakaladık. Tekden Kolejleriyle de yaptığımız ortak çalışmayla onlarca öğrenciyi kayak ve snowboard’la tanıştırma fırsatı yakaladık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki sezonlarda daha da ilerletip daha geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyoruz.

Sizin bir de ralli maceranız var?

Ralli’ye geçişim, arkadaşım Burcu Çetinkaya’nın “neden co-pilotum olmuyorsun çok iyi bir ikili olurduk” demesiyle 2007 senesinin başında oldu. 3 kez Türkiye Bayanlar co-pilot Şampiyonuluğum, N3 ve Fiesta Cup Birinciliğimiz, 2008 FSTI İkinciliğimiz (Fiesta Sporting Trophy International), 2009 Sınıf A Birinciliğimiz var. Hem Türkiye Ralli Şampiyonası’nda, hem Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC), hem Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nda (IRC) hem de Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nda (MERC) yarışma fırsatımız oldu. 2010 yılında Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nda sezonu takiben eden tek Türk ve tek kadın ekip olmakla birlikte bu şampiyonada puan alan tek kadın ekip olmayı başardık. Ardından Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nda bir sezon takip ettikten sonra, 2013 yılının başında snowboard’da geçirdiğim ciddi bir sakatlık sonucu, hem snowboard hem de ralliye küçük bir ara verdim. Ardından, Lübnan’da yapılan Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nın ayağıyla devam ettim. 2015 Türkiye Ralli Şampiyonası’na Burcu Çetinkaya ile iki yıl aradan sonra devam etme kararı aldık. Bayanlarda birinci olarak zirvede yürüttüğümüz şampiyonada, sezonun son yarışında yaşamış olduğumuz bir teknik sıkıntı yüzünden sezona ikincilikle kapattık. 2017 sezonun artık yarışmayacağım dememe rağmen dayanamayıp Türkiye Ralli Şampiyonası’nı şampiyon kapattık. 2020 sezonunda 3 yıl aradan sonra ralli’de farklı pilotlarla yarışıp genel klasman 4’üncülüğü elde ettik.

İkisi de adrenali yüksek spor dalları. Bir tercih yapacak olsanız hangisiyle ilerlemek isterdiniz?

Her ikisinin de hayatımda yeri çok ayrı ancak ralli’de artık pilot olarak yarışmayı tercih edebilirim. Snowboard’da ise kulübümü götürdüğüm her yarışta tekrar yarışmamak için kendimi zor tutuyorum. (Gülüyor)

Peki, hedefleriniz neler?

Bütün bu erkeksi sporların arasında, iş hayatımda 10 senedir, daha feminen bir işim var. Aura Chake, Mansard ve Fabbrimarine markasının Türkiye ve KKTC Distribütörlüğünü yapıyorum. Markamızı, kapsadığımız her alanda hak ettiği noktalarda görebilmek her zaman hedeflerimden biri zaten. Snowboard tarafında ise, Çiçek Güney Spor Kulübü ve Riders Factory Yarış takımı ile bizden sonra gelen nesillere bizlerin sahip olmadığı avantajları sunabilmeyi hedefliyoruz. Biraz sosyal sorumluluk olarak baktığım bu çatıda, ülkemizde ve yurt dışında başarıyı yakalayabilecek olan sporculara destek olmaya çalışıyoruz. Destek verdiğimiz sporcuların Milli Takım’da yer alıp ülkemizi başarıyla temsil etmesi kulübümüz adına çok sevindirici. Bu hedefimiz doğrultusunda bize inanıp, güçlenmemize destek olan, Atu Dutu Free’ye teşekkür etmek istiyorum.