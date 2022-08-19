Kendi sınırımı arıyorum

Yasemin SALİH

Yarışmadığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz?

Çalışıyorum. Geçen yıl üniversite sınavına girdim. Şu anda İngilizce Uygulamalı Çevirmenlik Bölümünde okuyorum. Yurtdışına çok çıkıyorum. Spor sayesinde geniş kitlelere ulaşma şansım arttı. Bu da iletişimi daha önemli hale getiriyor. Kendimi daha iyi ifade edebilmek için bu bölümü seçtim. Olimpiyat tarzı bir hayat yaşarken öğrencilik kolay olmuyor. Bir de sakatlıklar var elbette. Son altı ayda hiç yaşamadığım kadar sakatlık yaşadım. Akdeniz oyunlarından sonra viral bir hastalık geçirdim.

Ne zaman başladı yolculuk, hikayeyi kahramanından dinleyelim?

Üç yaşında başladım yüzmeye. 15 yaşında da milli yüzücü oldum. Ailemde sporcu yok. Dedem sporu çok severdi. Özellikle de futbolu. Annem muhasebeci, babam da ticaretle uğraşıyor. Onlar da benim hep yapmamı istediler. Çok küçükken suyu sevdiğimi görünce de yüzmeye vermişler. Hatta o dönemde boğulma tehlikesi bile atlatmışım.

Bu genelde bir fobiye neden olur, siz etkilenmemişsiniz belli ki?

Olur mu, hatırlıyorum ben o korkuyu. Duş bile alamıyordum. O kadar korkuyordum. Sonra üzerine giderek yendik. Çünkü bir yandan da yüzmeyi ve suyu çok seviyordum.

Peki ne zaman tamamen odağınız oldu yüzmek?

İlkokul beşinci sınıftaydım. Annem, “Sen yüzmeyi çok seviyorsun. Okul ve spor bir arada zor. Hadi bir yol seçelim” dedi. Dersler, sporla yoğun uğraşan çocuk için çok çekici gelmiyordu açıkçası.

Bu tercihten sonra hayatınız nasıl değişti?

Tercihimi yaptıktan sonra kafam çok rahatladı. Yaşıtlarım gibi sınav stresi yaşamadım ben. Bir yandan da çok küçük yaşta yalnız seyahat etmeye başladım. Bana “Bu bavul senin hayatın olacak” dediler. Örneğin geçen yıl 200 gün evimden uzaktım.

Peki ilk madalyalar ne zaman geldi?

2002-2003 döneminde Tuborg’da yüzüyordum. İlk resmi yarışlarımı o dönemde yaşadım. Ege Yarışları vardı, Marmaris’e gittim. 2007’de ilk şampiyonluğumu kazandım. Sonrası geldi. Madalyalar, rekorlar, bunlar olimpik bir yüzücü için önemli şeyler. Son olarak 2021’de 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdım.

Yüzmek ne ifade ediyor?

Su benim için tutku. Yüzme sayesinde sevdiğim şeyi yaparak kendimi ifade edebiliyorum. Bu benim için bir lütuf. Çok özel bir şey. Yüzmek beni ben yapan bir spor. Ben de bir o kadar kendimi ona verdim. Kötü zamanlarımda suya girmek isterim. Çıkmaza girdiğimde suda olmak isterim. Suyun içinde kendimi tam hissediyorum.

Peki genç Emre, yüzmekten başka neler yapar? Arkadaşları, çevresi renkli mi?

Ben sürekli yüzmeyle yatıp kalkıyorum. Böyle olmasının profesyonel bir sporcu için çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum. nedenle çevrem, dostlarım da yine bu sporla alakalı. Neredeyse 24 saat çalışıyorum. Olimpik spor kültürü için bu önemli. Aynı şekilde olimpik seyirci de çok önemli. Yani bir yandan olimpik sporcu, bir yandan da olimpik izleyici olmak gerekiyor.

Hırslı biri misiniz?

Evet, hırslıyım. Ben sistemin içinde yaşıyorum, “Hırslı değilim” demek enteresan olurdu. Ancak hırsım kendi yapabileceklerimle ilgili. “Ali’yi geçmeliyim” diye hırs yapmam. Sürekli kendimi hedef alırım. Kendi sınırlarıma ulaşabilmek benim derdim. Kendi nirvanamın peşindeyim. Olimpiyat şampiyonu olacağım demiyorum, kendi sınırımı arıyorum. “Evet, sınırım buydu” diyebilmek istiyorum. Hedef koymak, aza tamah etmek bence. Sanırım nirvanaya daha çok var.

YÜZMEK DENİZLE DEĞİL, HAVUZLA İLGİLİ BİR SPOR

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, neden yüzme sporunda öne geçemiyor? Yanıt çok basit; yüzmek, denizde yapılan bir spor değil. Havuzda yarışılıyor. Bu konuda kamuoyunu da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yüzme yarışlarının denizle bir ilgisi yok. Bu sorunun asıl yanıtı olimpik felsefeyle ilgili. Öncelikle Türkiye’de olimpik izleyici yok. İzleyicisi olmayınca sporcusu da az oluyor. Azdan seçim yapıyorsunuz.

Peki neler yapılmalı?

Bir şeyler yapılmak isteniyor, çok iyi niyetli çalışmalar var ama doğru şekilde yapılmıyor. Örneğin sponsorluk yaklaşımı çok farklı. İyi niyetli firmalar ve iyi sporcular var. Bu sistemin biraz gelişmesi gerekiyor. Çünkü sporcuların desteğe ihtiyacı var. Benim özelimde konuşursam, her zaman seçici davrandım. 2020’de Abdi İbrahim ile yolumuz kesişti. Bu kesişme benim kariyerimde bir dönüm noktası.

AVATARIM İYİLİK YAPACAK

Bu arada bir NFT projeniz var sanırım… Bu benim için çok heyecan verici bir gelişme. Abdi İbrahim ile böyle bir projeye başladık. Bir yıldır çalışıyoruz. Sanırım dünyada yüzme branşında ilk sporculardan biri olacağım. Hayatımdaki dönüm noktalarından oluşan bir NFT serisi hazırlanıyor. Bir tasarımcıyla anlaştık. En güzeli de bunun bir sosyal destek projesi olması. Sağlanan gelir, bir vakfa bağışlanacak.