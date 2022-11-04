Komedi Festivali’nde yıldızlar geçidi!

Hilal SARI

Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirecek. 11 Kasım’da başlayacak festivali ve mizahın hayatımızdaki yerini Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) CEO’su Zümrüt Arol Bekçe’ye konuştuk.

Komedi festivalimiz henüz 5 yaşında. Nasıl başladı bu yolculuk?

BKM, film, sahne, televizyon gibi tüm mecralarda büyük bir ağırlıkla komedi üzerine üretim yapan bir kurum. Sahne tarafında bunu büyük bir şehir festivali altında kurumsal bir yapıya büründürme fikri ilk 2013 yılında ortaya çıktı. 2016 yılında da ilkini hayata geçirdik. 6 günle başladığımız festival bu yıl dolu dolu 1 aya yayılmış durumda.

Böyle bir festivale çok ihtiyaç olan bir dönemden geçiyoruz değil mi?

Kahkahaya bence de her şeyden çok ihtiyaç var. İlk yıl Beşiktaş çarşıda etkinlikler arası koştururken sokakta insanların yüzünde gülümseme gördüğümde işte bu demiştim. Bu atmosferin bütün şehre 1 ay yayılması fikri bile çok iyi geliyor insana.

Festivalin öne çıkan projelerinden bahsedebilir misiniz?

Programımız oldukça çeşitli ve hepsi birbirinden komik, birbirinden değerli. Berfu ve Eser Yenenler’in Çift Terapisi, Esra Dermancıoğlu’nun Biri Flört mü dedi? Ve Ali Kerim Diler’den Estetik Sohbetler benim de daha önce izlemediğim ve çok merak ettiğim performanslar.

Hangi mekanlarda kahkahaya boğulacağız?

Bu yıl, 10 ilçede 16 farklı mekanda yer alıyoruz. BKM Mutfak Çarşı, BKM Mutfak Kadıköy, Bkm Mutfak Uniq, Bkm Tiyatro, Maximum Uniq Hall, Maximum Uniq Box, Maximum Uniq Lounge, Bostancı Gösteri Merkezi, Zorlu Touche, İş Sanat, Sofitel Hotel, Monologlar Müzesi, Oyuncak Müzesi, CKM, Beşiktaş Meydan, Akatlar Kültür Merkezi festival mekanlarımız.

Festivalin çocuk yüzünden de bahsedebilir miyiz?

İlk yıl aldığımız geri dönüşlerden sonra her yıl artırarak çocuk etkinliği yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Her yıl çocuklar için ayayrı bir akış çalışılıyor. Bu yıl da 36 ayrı çocuk etkinliği ile çok kuvvetliyiz. Çocuklara küçücük yaştan festivallere dahil olma hissini aşılamak ve gelecekteki festival takipçilerimizi bugünden oluşturmak en büyük idealimiz.

Türkiye’de en çok neye gülüyoruz? Ağlanacak halimize mi?

Bulunduğu her koşulda bizim kadar güzel mizah çıkarabilen az millet vardır diye düşünüyorum. Bazen 1 hafta içinde ülkenin gündemine bakıyorum herhangi bir Avrupa ülkesinde bunu 10 yılda kaldırmazlar diyorum. O nedenle ağlanacak halde olduğumuz zaman da gülüyoruz, sair zaman zaten neşemiz daim.

Yeni ama güçlü büyüyen bağımsız stand-up sahneleri var. Stand-up sosyal medya ile yeniden doğdu ve demokratikleşti mi sanki?

Aslında hep vardı ve var olma gayreti hep zorluydu. BKM Mutfak bu işin en büyük destekçilerindendir. Açık mikrofonlar, yetenek seçmeleri, komedi geceleri 2005 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Ama tabi ki olağanüstü pek çok yetenekli insan var dokunamadığımız. Kendine yer bulamamış isimler sosyal medya sayesinde ve o platformlarda parladılar. Demokratikleşti demek de doğru olur…

Komedyen iyimser mi olmalı kötümser mi?

Komedi zeka işidir, eğer sizin komediye meyliniz varsa bakış açınız ne olursa olsun iyiden de kötüden de komedi çıkarırsınız.

Hiciv herkes için daha iyi bir geleceğe atılan kanca olmayı başarıyor mu ülkemizde?

Hiciv incelik ve nüktedanlık ister, bence herkesin de harcı değildir. Her dönemde ve her yerde var olmayı da başarır; kimin hicvettiği mühim. Ülkemizde var mı sorusuna gelince bence var, sosyal medyada özellikle Twitter da bazı dönemlerde fevkalade güzel örneklerine rastlamak mümkün. Anlayabilen için tabii.

ŞEHİR KAHKAHAYA DOĞULACAK

Demet Akbağ, Şener Şen, Ali Poyrazoğlu, Gani Müjde, Sunay Akın, Zafer Algöz & Can Yılmaz, Berfu & Eser Yenenler, İngiltere’nin en büyük ve en iyi kulüplerinde sahne alan Joe Sutherland, Rus komedyen Denis Smirnov, Oya Başar ve Begüm Birgören, Gır Gır Stand Up Gecesi, Doğu Demirkol, Yasemin Şefik, Mesut Süre, Geveze, Dinçer Güner, Meltem Parlak, Lesli Karavil, Semaver Kumpanya, Yunus Günçe, Farah Coppola & Betal Özay, Çok da Fifi Stand-Up, Suzan Kardeş & Begüm Kardeş Varbil gibi isimlerinin yanı sıra Beşiktaş’ta Kortej, Vapurda Kahkaha Yogası gibi interaktif etkinlikler, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler, Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2 ve çok daha fazlası İstanbul Komedi Festivali’nde. Kahkahaya doymak istemeyenler festival hakkında daha detaylı bilgiye istanbulkomedifestivali.com adresinden @istkomedifest instagram hesabından ulaşabilirler.