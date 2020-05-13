Kulüpler artık daha az para harcayacak

13 Mayıs 2020

Ceyhun KUBURLU

2019-2020 futbol sezonunda Avrupa’daki son temsilcimiz Başakşehir, 12 Mart 2020 tarihinde Danimarka ekibi Kopenhag ile Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekti.

Maçtan birkaç gün önce ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Kopenhag maçına tüm taraftarlara açık davet gönderiyoruz. Mesele Türkiye olduğunda tek bir güç olduğumuzu göstereceğiz.

17 bin Türk bayrağı ile milli maç havası oluşturmaya çalışacağız. Maç gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlıyoruz” açıklaması yaptı. Göksel Gümüşdağ da bu maç için taraftarlara çağrıda bulunmuş ve maç gerçekten de Milli maç havasında geçmişti. Maçı Başakşehir 1-0 kazandı ancak maçın bir başka önemi daha vardı. Başakşehir- Kopenhag karşılaşması 2019-2020 futbol sezonunun Türkiye’deki son seyircili maçı olmuştu…

İşte o maçın öyküsünü Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk anlattı…

İtalya bizi korkuttu

İtalya’da 3 yıl boyunca futbol oynayan Okan Buruk, Covid-19 sürecininin başlangıcını şöyle özetledi: “Biz bir yandan Avrupa ve bir yandan da Türkiye’deki maçlara devam ediyorduk. Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle ‘acaba İtalya gibi olur mu’ diye içimizden geçirmeye başlamıştık. Bir yandan da işimize odaklanıyorduk. Ama Avrupa’dan gelen haberler de bizi korkutuyordu. İtalya’da 3 sene yaşadım. Oradaki dostlarımdan sürekli bilgi alıyordum. Türkiye için de böyle bir tablo olmaz inşallah diye dua ediyorduk ve nitekim de olmadığını gördük.”

Milli maç gibiydi

Kendi sahalarında oynadıkları UEFA Avrupa Ligi son 16 maçını da değerlendiren Okan Buruk, şöyle konutu: “Aslında biz kulüp olarak sahamızda çok yüksek seyircili maçlar oynamıyoruz. Ama öyle bir atmosfer vardı ki o gün gerçekten de son seyircili maç gibiydi… Başkanımızın maç öncesi yaptığı açıklamalar Avupa kupası maçımızı adeta bir Milli maç havasına kattı. Tribünlerdeki seyircilerden de bu anlaşılıyordu. Maçın geliri de Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmıştı. Maçı kazanmış olmak ve Avrupa’da yolumuza devam ediyor olmak bizim için çok önemliydi. Ama tabi ki her şeyin başı sağlık.”

Futbol endüstrisinin durumu

Futbol endüstrisinin zor bir döneme girdiğini anlatan Okan Buruk, “Elbet bu günlerde geçecek eski günlerimize kavuşacağız. Ancak birçok sektör de olumsuz etkilenecek. Bunların başında da futbol geliyor. Bugün kulüplerin kasasına para girmiyor. Yayıncı kuruluş ödeme yapmıyor, maç günü geliriniz yok. Futbolcular da para kazanamıyor. Gidişat çok da iyi değil. Bundan sonraki sezonlarda da bunun etkileri hissedilecektir. Kulüplerin kasasına fazla para girince çok harcanıyordu, şimdi az para girince az para harcanacak. Doğru transferler ve paranızı doğru kullanmanız gerektiği bir döneme doğru gidiliyor. Başakşehir benim 8’inci kulübüm. Artık kulüplerin altyapıya yatırım yapması gereken bir dönem. Ancak önce altyapının da altyapısını oluşturmalı. Her yıl kulüpler bir futbolcu çıkarmalı en az.