Lamborghini Urus Performante

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Daha rafine donanım, daha düşük ağırlık merkezi, keskin bir tasarım ve çok farklı bir yürür aksamla geliştirilen Urus’un yeni S versiyonundan bile daha güçlü Performante zirvesi, 47 kg daha hafif yapısıyla 0-200 km/h’yi 11,5 saniyede geçerek bilinen limitlerin üste çıkıyor.

666 HP ve 850 Nm’lik performansını Formula 1 takımlarının testlerini yaptığı İtalya Vallelunga Autodromo pistinde ve yanındaki kısa ralli parkurunda denedik. Fakat, Lamborghini’nin Urus Performante’nin yol dışında da bir ekstrem keyif makinesi olacağını görmeyi ise hiç beklemiyorduk.

20 mm alçaltılmış şasisi, 16 milimetre genişletilmiş teker izleri ve ağırlık azaltımıyla bu 2,2 ton ağırlığındaki iri gövdeli Lamborghini, 650'den 666 beygir gücüne modifiye edilen motorunun bonusuyla, sadece kağıt üstünde değil, gerçek kullanımda da çok daha dinamik olduğunu kanıtlıyordu.

Sportifliğini asfalt dışı arazide denediğimizde sürüş zevkinin katlandığını da itiraf edelim. Üstelik sadece profesyonel ralli ustaları için değil, normal sürücülerin bile stabilize veya yumuşak zeminlerde deneyimli pilotlar gibi zahmetsizce gazlayabilmesi için, Tamburo denilen sürüş modu anahtarında Rally ayarını seçmesi yeterli.

Urus Performante gibi fiyatı 15 milyon TL’ye yaklaşan bir mekanik mücevheri, toprak parkura sokmak ve 180 derecelik virajları frensiz tam gazla dönmek, ayağınız gaz pedalından kaldırmadan zarif bir ivmeyle drift yapmak, heyecanımızı bir anda yükseltti. Dört tekeriyle zemini kazırken, beygir gücü başına 3,23 kg'lık güç-ağırlık oranının ne anlama geldiğini anlıyor ve sonra dik rampalara da uçarcasına tırmanırken de keyifle gülümsüyorduk.

ESP’nin açık ya da kapalı olması bir yana, yeni nesil Torsen merkezi diferansiyelin torku ön ve arka akslar arasında şimşek hızında paylaştırması, ayrıca arkada sağ ve sol tekerler arasında tork vektörlemenin frenleme yapmadan çalışması, okunduğu kadar kolay olmayan bir mühendislik başarısı… Sürüş kontrolünü kesintisiz elinizde tutmanız çok eğlenceli… Ancak, cesaretlenerek hızı yükseltirken, direksiyon ve şasiden gelen ince geri bildirimleri fark edip, limitlerinizi daha ne kadar zorlayabileceğiniz aklınıza geliyor. Aslında, bu ralli modunun OffRoad sürüşleri için değil, kaplamasız kır ve köy yolları için geliştirilmiş olduğunu da belirtelim.

Bu arada 100-0 km/h hızdan 32,9 metrede durabilen Urus Performante’nin üstünde bir SUV için ilk kez üretilmiş Pirelli Türkiye üretimi 23 inçlik yarış lastikleri P Zero Trofeo R’lar dikkatimizi çekti… Lamborghini mühendisleriyle Pirelli motor sporları uzmanlarının birlikte bu araca özel geliştirdikleri semi-slick lastikler, geniş sıcaklık aralığında hem kuru asfaltta hem de ıslak zeminde en iyi kavrama için hazırlanmış.

ÇEVİKLİKTE İDDİALI…

Tozlu ortamdan nemli fakat temiz piste geçtiğimizde ise Tamburo’da yarış modu Corsa'yı seçiyoruz. Kompetisyon formatında da dört tekerlekten çekiş teknolojisinin farklı faydaları ortaya çıkmaya başlıyor. Torsen’in ön ve arka akslar arasındaki küçük hız farklarını telafi ederken, daha büyük farklar varsa kilitleme etkisine sahip olması, keskin virajlarda tren rayı etkisi ortaya çıkarıyor. Ayrıca yepyeni açı ayarıyla geliştirilmiş arka tekerlere yön veren dört tekerlekten direksiyon sistemi de, çok yüksek hızda viraj almayı amatörlerin bile zorlanmayacağı seviyeye indiriyor.

Bu kabiliyetlere alışmaya başladıkça pistteki her turu daha hızlı atmaya başlıyoruz. Kendi limitlerimizi yükseltirken, aracın uzak limitlerine yaklaşma çalışıyoruz. Dönüşlerden hızımızı kesmeden geçmek, direksiyonun istediğimiz çizgiyi koruması, toplam ağırlığın yüzde 58'i ön tekerleklere yığılsa bile aracın arkasını bırakmaması, başımızı döndürüyordu.

En sert fren yapıldığında bile savrulmadan dengede kalan Urus Performante’in öndeki 440 milimetrelik karbon seramik disklerini 10 pistonlu kaliperler sıkarken; defalarca tur sonrasında bile pedalda herhangi bir gevşeme hissetmiyorduk.

Performante'nin hızlanma ve yanal dinamiklerinin iyileştirildiği hemen fark edilirken; son validasyon testinin Pikes Peak’te SUV tırmanma rekoru kırılarak yapıldığını da hatırlanmalı…

Çok hassas direksiyon tepkileri, stressiz kontrolü ve yuvarlanma stabilizasyonu sayesinde bulunduğu sınıfın en çevik seçeneği iddiası söz konusu…

Alçak gövde dönüş efekti, aşırı hızlı toparlama yapan sürüş dinamikleri sistemleri ve bahsetiğimiz güç-ağırlık oranı, adeta bir top mermisi gibi sıkı giden, azgın boğa logolu Lamborghini genlerini olduğu gibi taşıyan bir SUV...

Havalı suspansiyonlu daha rahat Urus S’e göre daha sert, hatta slalomda daha fazla kuvvet gerektiren direksiyonuyla Performante, diğer Porsche, Audi RS veya Bentley SUV’larının arasındaki maksimum hızı 306 km/h ve 0-100 km/h hızlanması 3,3 saniye olan en haylaz “delikanlı” sayılabilir.

Sanki 86 x 86 mm çap ve stroklu 90° V8 3.996 cc Twin-Scroll-Biturbo motora sahip zaten çok hızlı bir sporcunun, bodybuilding çalışmış hali gibi… Bol miktarda görünen karbon ve aerodinamik parçalarla daha kaslı vurguları da yapılmış.

Daha gergin ve konturları daha belirgin görünen Performante’nin aerodinamik verimliliği daha da artırılmış. Karbon fiberden yapılmış sıcak hava çıkışlı motor kaputu, daha geniş tekerlek davlumbazları ve arka dar kanadı, üç katlı ön alt spoiler ile rüzgarın yönlendirildiği ön hava ağızlarının daha köşeli yapısı, frenlerin soğutulması ve arkaya doğru yan hava akışını düzenleyen ekler, sanki hepsi bir ultra modifiye garajından çıkmış gibi…

Kabin içindeki pahalı Alacantara döşeme, 55 yıllık Lamborghini klasiği altıgen desenler, ekranlardaki yeni grafiklerin tasarımı, özel ses dizaynına sahip Akropovic egzost sistemi ve parlak çarpıcı gövde renkleriyle, bu mekanik canavar, kendisine aşık ettirmeyi başarıyor…

Urus ile Süper Sport SUV klasmanını yaratan Lamborghini, daha geniş ve daha keskin Performate’deki tüm ekstra performansla bu niş segmentin en eğlenceli sürüşünü vaat ediyor.

DBX707 ve Purosangue karşısında yarış kişilikli çok dişli bir rakip...