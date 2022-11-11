Lexus, Black Panther galasını elektriklendirdi

Daha önce süper coupe modeli LC 500 ile Marvel Studios Black Panther işbirliğine imza atan Lexus, yeni filmde de son teknolojik özelliklere sahip RZ 450e ile yerini aldı.

Lexus, yeni RZ 450e modelinde tam elektrikli araçların getirdiği tasarım özgürlüğünü kullanarak yeni araca fütüristik bir yaklaşım getirdi ve böylece RZ 450e farklı görünümüyle filmim temasına kusursuz şekilde uyum sağladı. Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak RZ 450e, ilk kez ülkemizdeki tüketicilerle Black Panther filmiyle tanıştırıldı.

Filmde Dora Milaje savaşçıları tarafından kullanılan RZ 450e, 230 kW (313 HP) gücü ve tek şarjla 400 km yol alabilmesiyle öne çıkıyor. Birçok kovalamaca sahnesi içeren filmde RZ 450e, çevik sürüş sağlayan One Motion Grip direksiyonu, üstün denge getiren DIRECT4 dört çeker sistemi ile ön ve arka tekerleklere kesintisiz şekilde güç sağlayan e-Axle motorları sayesinde başarıyla kurtuluyor.

Lexus, Black Panther serileriyle işbirliğini sürdürürken yeni tam elektrikli RZ 450e de, Dora Milaje’nin son teknoloji donanımlarından biri olarak gelişmiş özellikleriyle mükemmel bir yol arkadaşı olduğunu kanıtlıyor. Black Panther: Yaşasın Wakanda filminde savaşçılar uluslarını tehdit eden güçlere karşı mücadele ediyorlar. Kahramanlar Lexus 450e’nin de yardımıyla Wakanda Krallığı’nın için yeni bir çiziyorlar.