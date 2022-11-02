Lin BOX yeni yıl koleksiyonunu tanıttı

Kişiselleştirilebilir hediye kutularıyla son dönemde adını sıkça duyuran Lin BOX da All Exculusive Fashion Marketing&Shopping etkinliğinde yer aldı.

İki kadın girişimci Melike Akyüz ve Ayten Saral tarafından kurulan marka, standı ile ziyaretçilerin gözdelerinden biri oldu. Lin BOX, etkinliğe özel hazırladığı Alice temalı kutularını satışa çıkarırken aynı zamanda yeni yıl koleksiyonunu da kurumsal firmaların beğenisine sundu.

Stant, gün boyu Alegra Levi, Ebru Akel, Cihan Şensözlü gibi ünlü isimleri de ağırladı.