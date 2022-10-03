Marka 2022'de Şevval Sam ve Haldun Dormen sahne aldı

Yürekli Konferansları tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen ve son 19 yıldır Yapı Kredi World ana sponsorluğunda gerçekleştirilen MARKA Konferansı, oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam’ın mini konserine sahne olurken 70’inci sanat yılını kutlayan Türk Tiyatrosu’nun duayeni Haldun Dormen’e de ‘Ustaların Ustası’ ödülü verildi.

Etkinliğin birinci gününde ünlü programcı İbrahim Selim’in moderatörlüğünde sahneye çıkan Şevval Sam ‘Kendi Parmak İzini Keşfetmek’ başlıklı oturumda konuştu. Pandemi sonrası dönemde tüm dünyanın değiştiği bir sürece girildiğini hatırlatan Sam, MARKA 2022’nin teması olan ‘remastered’a uygun şekilde herkesin bu değişime uyması gerektiğini söyledi.

Yaptığı işten her zaman keyif aldığını, bunun da başarıyı getirdiğini vurgulayan Sam, “Risk almaktan, farklı şeyleri deneyimlemekten korkmuyorum. İnsanın yapmaktan keyif aldığı, yapabildiği ve aktif olarak yaptığı iş aynı olduğunda başarı kendiliğinden geliyor. Hiçbir zaman başarısızlıktan korkmadım, kimseye de kulak asmadım” dedi.

Kendine sürekli yeni keşif süreçleri yarattığının altını çizen Sam, son dönemde üzerinde çalıştığı müzik projesinde yeni bakış açılarıyla yürüdüğünü, farklı ve tersten düşünerek şarkıların özüne indiğini ve onları yeniden yorumladığını söyledi.

Seçtiği parçaları daha minimal bir bakış açısıyla yorumladığını dile getiren Sam, “Benim için bazen uygulamalı anlatmak, cümle haline dönüştürmekten daha kolay. Remastered’ın hayatımdaki karşılığını bu parçalarla dinleyenlere aktarıyorum” diyerek oturumun son bölümünde, üzerinde çalıştığı projeden örnekler seslendirdi. Sam’ın performansı, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

70’inci sanat yılını kutlayan Haldun Dormen’den tavsiyeler

Konferansın 70’inci konuşmacısı olarak sahneye çıkan ve 70’inci sanat yılını kutlayan Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Haldun Dormen ise gelini, gazeteci Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde sahne aldı. Duayen tiyatrocu, “Gelişime ayak uydurmak için çaba göstermiyorum ama gençlerle çalıştığım için ister istemez oluyor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Eskiden Frank Sinatra dinlediğini, şimdi ise Ceza da dinlemeye başladığını belirten Dormen, hayatın kendisini sürekli bir yerden bir yere götürdüğünü, ancak her zaman ne istediğini bilerek hareket ettiğinin altını çizdi. Dormen, “Tiyatrocu olarak doğdum, gösteri sanatlarının bir parçası oldum. Hayatımı ona göre düzenledim. Öyle başladım, böyle de gidiyorum” diye konuştu.

Hayatı boyunca hayallerinin çoğunu gerçekleştirdiğini ve istediği yere geldiğini söyleyen Dormen, “Yaşlanmaya vaktim yok. Tek hayalim insanlara, gençlere yardımcı olmak. Ölümsüz birisi olup olmadığımı ise tarih yazacak” ifadelerini kullandı.

‘Remastered konseptiyle en bütünleşen isim’

Oturumun sonunda Dormen’e meslek hayatında sergilediği başarıları ve Türk tiyatrosuna yaptığı katkılardan ötürü ‘Ustaların Ustası’ ödülü verildi. Ödülü takdim eden Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “Benim için çok anlamlı bir an. Son 21 yıldır düzenlediğimiz MARKA konferanslarının en anlamlı seansı. Remastered konseptli konferansımızın daha anlamlı bir kapanışı olamazdı. MARKA Platformu olarak ödül vermek konusunda çok seçiciyiz. Varlığı konseptimizle çok iyi bütünleşmiş bir kişi olursa ödül veriyoruz. Bu yıl remastered temamızdan çıkışla ‘master of remaster” olarak konumlandıracağımız, alanında lider konuma çıkmış ve değişen şartlar içinde daima kendini yenileyerek, ısrarla başarısını korumuş bir rol modele ödülü vermek istedik. Bu nedenle Haldun Dormen’e, ‘Ustaların Ustası’ ödülünü veriyoruz” diye konuştu. Yürekli Şengör daha sonra Dormen’e özel tasarım ödülü takdim etti.