Okan ALTAN

okan.altan@dunya.com

İtalya Lazio'daki Cassino Alfa Romeo fabrikasında M182 proje koduyla Stelvio’nun yanında 800 milyon Euro yatırımla üretime giren Maserati Grecale, daha kompakt görünmesine rağmen, 4,846 mm metre boyuyla 4.687 mm’lik Stelvio’dan 160 mm daha uzun. Büyük Maserati SUV’u Levante’nin altında D-segmenti bir seçenek olarak Avrupa fiyatları en az 85.000 Euro’dan başlayacak olan Grecale, Volvo XC60, Jaguar F-Pace, Audi Q5, Porsche Macan, Mercedes GLC ve BMW X3 gibi rakiplerinin karşısında, ayrıntılarındaki İtalyan havası lüks ile fark yaratmak istiyor.

Levante, Ghibli, Shamal, Merak, Karif, Bora, Khamsin ve Mistral gibi modellerinden rüzgar isimlerini çok sevdiğini bildiğimiz Maserati, Grecale’yi de, Akdeniz’in alçak basınç alanlarından çıkan güçlü ve serin rüzgardan almış…

Hafta dergisinde daha önce uzun uzun anlattığım MC20 SuperSport’taki muhteşem ‘Nettuno’ V6 türevi 530 beygir gücündeki bir motorla donanacak Trofeo versiyonu, bol karbon fiber süsleriyle tüm Grecale’lerin zirvesine oturacak ve sportif egzost sistemiyle en az 100.000 Euro’dan satışa sunulacak. Giriş seçenekleri için de en az 300 beygir gücünde 48V akülü hafif hibrit 2.0 litre benzinli motor hazırlanmış. Tam elektrikli, bakır rengindeki permanent magnet senkronize motorlu Grecale Folgore (yıldırım) ise, 400V tekniği ve 105 kWh bataryasıyla 800 Nm’lik maksimum tork iddiasıyla 2023’te yollarda olacak.

Giulia ve Stelvio’nun mimarisini oluşturan, yeni Jeep Grand Cherokee’de kullanılan Giorgio platformunun Maserati için modifiye edilmesiyle Alfa’lara göre çok daha yüksek bir dinamizm iddiasındaki Grecale, 2.901 mm’lik dingil mesafesiyle 2,818 mm’lik Stelvio ile ortak alt yapıdaki farklılıklarını başlatıyor.

AYNI ZAMANDA İRİ BİR SUV

Dış aynalar hariç 1,98 metreye kadar genişliğe sahip Grecale, Mild Hybrid’ler hariç 570 litrelik bagajıyla da iri bir SUV… Ağırlığı da GT versiyonunda 1.870 ve Trofeo’da 2.027 kg’mış… Ortalama donanımdaki Modena, GT gibi dört çekerli yürürünü 450 Nm 330 HP’lik 4 silindirli TBI-M T4 Multiair Turbo ve düşük motor devirlerinde turbo boşluğunu E-Booster elektrikli kompresörle dolduracak. Şarj seviyesine göre bagaj tabandaki batarya veya DC/DC dönüştürücülü şarjı da sağlayan RSG kayışlı marş jeneratörü devrede olacak.

Havalı suspansiyon ve aktif amörtisörler, arkada sınırlı kaymalı mekanik kilitli diferansiyel gibi opsiyonlar, elektronik olarak Trofeo’nın standardında yer alacak. Kontrast dikişli deri döşeme, Bronzo Opaco mat kaplama, gerçek ahşap, saten krom veya siyah parlak vurgular ve 21 inç’e kadar jant seçenekleri de, tercih listesinin uzatıyor. Fakat Prima Serie paketinin en şık kombinasyonu sunacağını da hatırlatalım. ZF HP8 otomatiğiyle GT’de 5,6 ve Modena’da 5,3 saniyelik akselerasyon vaadinde olan Grecale’nin WLTP tüketimleri ise, 8,7 ve 9,3 lt olarak açıklanıyor.

TwinTurbo Trofeo’nun 620 Nm maksimum torkuyla 100 km/h hızlanmasını 3,8 saniyede gerçekleştirecek ve 285 km/h hıza kadar kükremeye devam edecek olması ise nabzımızı yükseltiyor. V6’sındaki Maserati Twin Combustion denilen silindir başına çift ateşleme ve pasif ön odacık teknolojisinin yanında MC20’deki kuru karter yerine farklı ıslak yağlama ve düşük güç kullanımında sağ silindir sırasının rölantiye geçmesiyle WLTP tüketim değeri 11,2 litreye düşürülmüş.

Önde çift salıncak ve arkada multi-link suspansiyon geometrisi, Trofeo’nun önde 360 mm’lik altı pistonlu ve arkada 350 mm’lik dört pistonlu delikli ve havalandırmalı disklere sahip fren sistemi, mild hibritlerde monolitik disklerin önde dört pistonlu 350 ve arkada yüzer kaliperli 330 mm’lik ölçüleriyle değişiyor.

VDCM dinamik kontrol modları, Konfor, GT, 1,5 cm alçaltma sağlayan Sport ve sadece Trofeo için 4 cm alçaltmanın mümkün olduğu traksiyon kontrolü minimumda tutan Launch Control ile Corsa moduyla Grecale’ye çok farklı karakterler kazandırabilirsiniz. Ayrıca Off-Road modunda, havalı suspansiyon ile Grecale’yi 2 cm otomatik ve manuel olarak da 6 cm ekstra yükseltebiliyorsunuz.

Kabin içinde dijital gösterge panellerinin üstünde artık analog kadranı olmayan ayrıca akıllı “Hey Maserati!” seslenmenizde görsel geri bildirim veren saat, 12,3 inç UHD ekranlı MIA Maserati Intelligent Assistant multimedya sistemi, Android Automotive ve CarPlay ile Maserati Connect sisteminin WLAN-Hotspot’u, arka koltuklar için ayrı ekranı, gerçek zamanlı trafik verileri ve Amazon Alexa kullanımı, Head-Up ekran ve 1.285 W’lık 21 hoparlörlü Sonus Faber 3D ses sistemi de, Grecale için opsiyon notlarımız arasında…

Maserati Innovation Lab tarafından çağdaş minimalizm temasıyla geliştirilen Grecale’nin Giugiaro 3200 GT’den ilham alan bumerang stili stop lambalarının, bizim Fiat Egea’yı da andırması ise ayrıca güzel olmuş.