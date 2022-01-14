Modanın yumuşak altını kaşmirin yılı

Moda ve perakendede bu dönemde nasıl bir dönüşüm yaşanıyor?

Silk&Cashmere olarak pandemiden önce, sanki bazı gelişmeleri hissetmişçesine online’a ağırlık verme kararı aldık. Bunda çocuklarımın, özellikle dijital dünyaya özel bir ilgisi olan oğlum Ferhat Zamanpur’un büyük etkisi oldu. Biz uzun yıllardan beri bu alana büyük yatırım yapıyoruz. Pandemide herkesin panik halinde yatırım yapmaya başladığı online’da, biz önemli bir mesafe kat ettik. Şu anda Türkiye ve yurt dışında hem mağaza hem de korner olarak 100 noktamız var ancak bu iş artık, ‘Her yerde, her köşede, ne olursa olsun bir mağazam olsun’ mantığından çıkmıştır. Senin markanı anlatacak pilot mağazaların olacak, ama asıl gücünü online’da tutacaksın.

Bu dijital dönüşüm, rakamlara nasıl yansıdı?

Türkiye’de online satışların tüm satışlar içerisindeki ortalama yüzde 12 olan payı, bizde yüzde 33. Bu inanılmaz bir rakam. Çünkü dünya ortalaması bile yüzde 17’de. Çocuklarım, çok büyük bir online ticaret başarısı elde etti. İngiltere’deki online satış sitemizi açtık, çocuklarım şimdi Fransa, Rusya ve Çin’i de açmayı planlıyorlar. Büyümemizi tamamen dijitale döndürdük. Bu arada, özgün, değişik yerlerde mağazalar da açıyoruz. İpek ve kaşmir, ulaşılabilir lüks kategorisine giriyor.

Son dönemdeki enflasyonist ortam, bu pazarı nasıl etkiledi?

2018’den itibaren bilinçli bir şekilde üretimi Türkiye’ye kaydırmaya başladık. 2022’ye girdiğimiz bu dönemde üretimimizin yüzde 85’i ülkemizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu alanda, dolara karşı kırılganlığımızı azalttık. İç Moğolistan’dan kaşmir ipliğini getiriyoruz, ürünleri Türkiye’de ürettiriyoruz. Hammadde fiyatlarındaki artış, kurdaki yükselme gibi birçok etkenle üretim maliyetimiz yüzde 70 arttı.

Böyle yüksek bir maliyet artışından sonra ürünlere ne kadar zam yaptınız?

Bu farkı, müşteriye tamamen yansıtma şansımız yok. Yüzde 70 maliyet artışının ancak yarısını yansıtabileceğiz, bunu da yavaş yavaş yapacağız. Ama yurt dışında farkın tamamını fiyatlara yansıtacağız.

Tüketicinin tepkisi nasıl peki?

Bizim varoluş nedenimiz, yüksek kaliteyi ulaşılabilir fiyata sunmak. Bütün toplantılarımızın baş gündemi budur. Biz ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın ‘diren keçi’ diyoruz. Bu benim geçtiğimiz aylarda yayınlanan kitabımın da adı. Direniyoruz ve fiyatları ulaşılabilir seviyede tutmaya uğraşıyoruz. İlk zam yaptığımızda müşteri olumsuz karşılamadı, en azından anlayış gösterdi. Ama bazı markalar o kadar çok zam yaptılar ki, müşteriler bunu yavaş yavaş algılayacak. Çünkü biz sonuçta sadece markayız diye pahalı olan bir marka değiliz, bizim hammaddemiz zaten değerli. ‘Sadece markam çok havalı’ diye bir tişörte 1.500 TL fiyat koyan bir markaysan artık zor işin… Peki biz ne yapacağız? 30 yıllık deneyimimiz ve direncimizi ortaya koyup yine ‘keçi gibi’ direneceğiz. Bu yıl e-ticaret sayesinde cirosal anlamda yüzde 38 büyüme hedefliyoruz.

İPEK VE KAŞMİR MODASINDA RENKLER CANLANACAK!

Ayşen Zamanpur, ipek ve kaşmirde bu yılın trenlerini özetledi. İçinde bulunduğumuz kış ayları ve yaz sezonunda renklerin daha da canlanacağını anlatan Zamanpur’dan trendlere ilişkin cümleler şöyle: “Renkli saf ipek gömlekler, egzotik ormanlardan esinlenen baskılı kimonolar ve elbiseler, mütevazı detayları ile merak uyandıran saf kaşmir hırkalar, zamansız kalıpları ile dikkat çeken ceketler bu yaz vazgeçilmezlerimiz… Yaz 2022 Silk&Cashmere koleksiyonu şık ama sade… Üstellik zamansız parçalardan oluşuyor. Genel olarak dünyada casual ve şık parçaların birbiriyle kombine edilmesi dikkat çekiyor. Örneğin spor bir kasket ile şık bir eteğin tercihi gibi… Fuşya, haki, lacivert , turuncu ise yazın en vurucu renkleri olacak gibi duruyor. Ve bu yıl 30. yılımız olduğu için sürpriz bir ‘best of line’ geliyor. Bu koleksiyonda dünyada en sevilen saf kaşmirler olacak.”