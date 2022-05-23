Modern köy enstitüleri olmak için çalışıyoruz

MERVE YEDEKÇİ

Bu oluşumdan kısaca bahseder misiniz?

2018 yılında, Galatasaray Lisesi’nden üç sınıf arkadaşı olarak, ben, Mehmet Karlı ve Tuvan Yalım, Neo Skola’yı kurduk. Üçümüz de devlet okullarında okuduk ve aldığımız eğitimle hayatımız değişti, şu an bulunduğumuz noktaya geldik. Haliyle eğitimin dönüştürücü etkisini biliyoruz. Bu motivasyonla, alanının en iyisi olan eğitmenlerin vereceği eğitimi herkese ulaştırmayı hedefledik. Amacımız, doğru bilginin yer ve zamandan bağımsız olarak erişilebilir olmasıydı. 18 aylık araştırmalar ve çalışmalar sonucunda 2020 yılında yayın hayatına başladık. Kurarken bir hayalimiz vardı: 21’inci Yüzyılın Köy Enstitüleri olmak istiyorduk. Bu amaç uğruna çalışıyoruz.

Kaç kişilik kadro var, nasıl bir seçim süreciniz oluyor?

Yola çıkarken en önemli motivasyonumuz alanının en iyilerinin eğitimlerini, herkese ulaştırmaktı. Bu doğrultuda ilerliyoruz. İlk yayına başladığımızda 20 eğitimimiz vardı. Halihazırda 47 eğitmenin hazırladığı 56 eğitim, Neo Skola’da yayında. Kendini geliştirmek ve hayatta bir adım ileri gitmek isteyen herkesin ‘en iyilerle’ buluşmasını sağlıyoruz, eğitmenlerimizle de bu amaçla buluşuyoruz. Konuları belirledikten sonra alanında gerek eğitim geçmişi gerek alandaki tecrübesiyle otorite olmuş isimlerle bir araya geliyoruz.

Üyeleri neler bekliyor bu programda?

Alanının en iyilerinin hazırladığı eğitimleri, istediği yer ve zamanda, erişilebilir bir ücret karşılığında izleyebilecekleri bir ortam bekliyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Koç Ergin Ataman, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Levon Bağış, Makşut Aşkar, Mehpare Çelik, Özgür Mumcu ve Esra Keskin gibi kendi alanında uzman birçok eğitmenin hazırladığı 56 eğitim ve bu eğitimler sonucu alacakları sertifikalar bekliyor. Aynı zamanda Neo Skola, her ay yeni eğitimlerle müfredatını genişletiyor.

En çok ilgi gören eğitimleriniz hangisi?

Son dönemde kişisel gelişim, tarih ve gastronomi eğitimlerimiz ilgi görüyor. Ayrıca kişilerin hayatlarındaki bir probleme odaklanan ya da ihtiyaca karşılık veren eğitimler de tercih ediliyor. Tabii yetkinlik gelişimine dair eğitimler de uzak-yakın fark etmeksizin ekip arkadaşlarını geliştirmek isteyen kurumların aradığı eğitimler arasında. Kısaca, tüm üyelerimizin ortak paydaları öğrenmeye olan hevesleri. Entelektüel birikimi zenginleştirecek, fayda sağlayacak eğitimler herkesin tercihi.

Bu ve benzeri platformların faydaları nelerdir sizce?

Eğitimin ve doğru bilginin herkes için erişilebilir olması, toplumsal açıdan ihtiyacımız olan bir şey. Neo Skola’da üyelerimize eğitimlerini sunduğumuz isimler her an ulaşılabilir kişiler değil. Neo Skola benzeri oluşumların yaratacağı fayda, katılımcılar açısından bilgi ve birikimi artırması, eğitmenler açısından da sınıflara sığamayacak kadar kalabalık kitlelere seslenmek açısından büyük bir fırsat sunması...

Yakın dönem hedeflerinizden bahseder misiniz?

Yayın hayatına başladığımızdan beri her yıl 3 kattan fazla büyüyoruz. Kullanıcılarımızın sayısı artıyor. Bu yılın sonunda 100 bin kullanıcıyı aşmayı hedefliyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz Neo Skola Business’la da halihazırda çalıştığımız alanının en büyük şirketleriyle hayatına dokunduğumuz kişi sayısını her geçen gün artırmayı planlıyoruz.

İLBER ORTAYLI’DAN ‘ATATÜRK’Ü ANLAMAK’ EĞİTİMİ

Neo Skola, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hazırladığı ve anlattığı ‘Atatürk’ü Anlamak’ eğitimini 19 Mayıs armağanı olarak yayınladı. Alanında en iyilerin online eğitimlerini hazırlayan Neo Skola’da ücretsiz yayınlanan eğitimde Prof. Dr. Ortaylı, Selanik’teki doğumundan, Osmanlı’nın son yıllarına, Cumhuriyet'in kuruluşundan kültür devrimine kadar Atatürk’ün fikirleri, idealleri ve hayata geçirdiği projelerini dönemin dünyasıyla karşılaştırmalı olarak değerlendiriyor. 5 ders ve 16 bölümden oluşan eğitim www. neoskola.com/ataturku-anlamak adresinden ücretsiz izlenebilir.