Nasıl efsane olunur?

Ceyhun KUBURLU

Adını duyurmaya başladığı ilk günden bu yana 5 ABD Başkanı, 2 İspanya Kralı, 2 papa değişti. Tarih yazmaya başladığında Ronaldo-Messi yarışı yoktu, iPhone henüz piyasaya çıkmamıştı, Simeone ve Guardiola futbolcuydu, Usain Bolt 10 saniyenin altına düşmemişti, Fernando Alonso ise F1 kazanmamıştı. Hayatımızda pek çok şey değişti… Ancak tek bir şey sabit kaldı: Rafael Nadal’ın başarılarını izlemeye devam ediyoruz!

Erkeklerde en fazla kupa kazanan tenisçi unvanını elinde tutan Nadal, Fransa Açık’ı kazanıp, kariyerinde 22. kez Grand Slam zaferi yaşadı. Erkeklerde en fazla kupa kazanan isim olan 36 yaşındaki İspanyol tenisçi, 5 Haziran 2005’te ilk şampiyonluğunu elde ettiği Fransa’da yine aynı tarihte zirveye çıktı. Avustralya Açık’tan sonra Fransa Açık’a da damga vuran isim Rafael Nadal’dı. Finalde Norveçli Casper Ruud’u 3-0 mağlup edip, kupayı kaldıran İspanyol raket, dünyanın en iyisi unvanını aldı. 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ile Novak Djokovic’i geride bırakan ‘Toprağın Kralı’, 22. kez bu kupayı kaldırdı. Sakatlığı nedeniyle sene başından bu yana tenisi bırakacağı iddia edilen yıldız sporcu, iğnelerle çıktığı zorlu karşılaşmada rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İSPANYA’DA FLAŞ İDDİA

En son zaferinin üzerine, sakatlıkları ve yaşı itibariyle kariyerini zirvede bırakıp bırakmayacağı konuşuluyordu. Spekülasyonlar bitmiş değil: Bu hafta radyofrekans tedavisine başlayacak olan İspanyol raket, söz konusu tedaviye cevap vermemesi durumunda bıçak altına yatacak. Büyük bir operasyon geçirmesi beklenen Rafael Nadal, bu ameliyat sonrasında çok uzun süre kortlardan uzak kalabilir. Bu da ‘erken’ emeklilik anlamına gelebilir. İspanyol basınından da bu teoriyi destekleyecek haberler geldi. ‘Marca’ gazetesi manşetten verdiği haberinde Nadal’ın önce Wimbledon’a katılmayacağını açıklayacağını ardından ise kariyerini noktalayacağını öne sürdü. Nadal cephesinden gelen açıklama ise şöyle: “Mevcut koşullarla oynayamadığım ve böyle devam etmek istemediğim açık. Çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğim. Rakiplerime saygımdan turnuva süresince konuşmak istemedim ama bu iki haftayı sinirlere yapılan enjeksiyonlarla ayağımı ‘uyutarak’ oynayabildim. Ayağımda hiç his yoktu. Doktorum sinirlere anestezik enjeksiyonlar yaparak ayağımı ‘uyuttu’. Bu ayağımdaki hissi aldı ama daha az his, aynı zamanda bileğinizi burkmak gibi daha büyük riskler yaratıyor. Herkes Roland Garros’un benim için ne ifade ettiğini biliyor. Bu yüzden denemek ve kendime burada bir şans vermek istedim. Ve tek yolu da buydu. Ama ayağım ‘uyurken’ devam edemeyeceğim açık. Şimdi bu sinirleri uyutmanın maçtaki performansı artırdığını bildiğimize göre, bunu sağlayacak kalıcı bir çözüm düşünebiliriz. Haftaya radyofrekans ile sinirleri biraz yakmaya ve şu an sahip olduğum etkiyi daha kalıcı bir şekilde sağlamaya çalışacağız. Bu işe yararsa devam edeceğim. İşe yaramazsa, kendime daha büyük bir şeye hazır olup olmadığımı sormam gerekecek… Örneğin büyük bir ameliyat. Ancak bunun tekrar rekabetçi olabilmemi sağlama garantisi olmayacak ve geri dönmem zaman alacak. Kariyerimde hep yaptığım gibi adım adım gideceğim. Bir sonraki adım bu. Umarım işe yarar ve sahip olduğum acıyı biraz azaltır. Çim sezonuna devam edebilecek miyim göreceğiz…”

REKORLARIN ADAMI

Bu zorlukların onu yıldırdığını düşünmeyin. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok Grand Slam turnuvasında yer almayan tecrübeli raket, buna rağmen bu organizasyonun tarihinde en çok birincilik kürsüsüne çıkan tenisçi olmayı da başardı. Kariyerinde 7 kez de bu listede ikinci olarak yer alan Nadal, 2008 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanırken, 2016’da da teklerde bronz, çiftlerde ise bir kez daha altın madalyayı boynuna taktı. Kariyerinin 30. grand slam finalinde 22. kez korttan mutlu ayrılan Nadal, Fransa Açık’ta oynadığı 14 finali de kazanmayı başardı. 2005’te, 19 yaşındayken çıktığı ilk Roland Garros finalinde Mariano Puerta’yı mağlup eden Nadal, 2006, 2007, 2008, 2011’de Roger Federer, 2010’da Robin Söderling, 2012, 2014, 2020’de Novak Djokovic, 2013’te David Ferrer, 2017’de Stanislas Wawrinka, 2018, 2019’da Dominic Thiem, bu sene ise Casper Ruud’u yendi. 3 Haziran’da 36. yaş gününü kutladıktan iki gün sonra finalde karşılaştığı Ruud’u 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) yenerek bu sezon 4. şampiyonluğunu elde eden Nadal, 34 yaşında bu kupayı kaldıran vatandaşı Andres Gimeno’ya ait Fransa Açık’ı kazanan en yaşlı erkek tenisçi rekorunu kırdı. Ayrıca Nadal, tekler kariyerindeki 92. kupasını kaldırdı.

Peki Nadal için yeni hamle ne? Wimbledon’a katılacak mı? Eğer ameliyatlar beklenen şekilde sonuçlanmazsa, bir devrin sonunu mu göreceğiz? Tenisi bırakma konusunda Nadal’ın sözleri net: “Kariyerim, hayatım boyunca bir numaralı önceliğim oldu. Ancak mutluluğumdan daha değerli değil. Eğer mutlu şekilde tenis oynayabilecek durumda olursam kortlarda olmaya devam edeceğim. Fakat mutlu olmazsam başka şeylerle uğraşırım.”

Sonuç ne olursa olsun, tarihe tanıklık etme şansını verdiği için, sporseverler, hatta tüm dünya her zaman Nadal’a minnettar kalacak…

İŞTE ONUN BİR GÜNÜ

35 yaşında Avustralya Açık’ı kazanan Nadal, turnuvalar öncesi girdiği kamp programının dışına hiç çıkmıyor. Güne saat 06.00’da başlıyor. İlk antrenmanını salonda yapan İspanyol tenisçi, öğle saatlerinde de kaslarını çalıştırdığı bir program uyguluyor. İki saatlik bir uykunun ardından 16.00 ya da 16.30’da korta çıkan tecrübeli sporcu, 19.00’da başladığı 1 saatlik antrenmanın ardından günü tamamlıyor.