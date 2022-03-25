Begüm DEMİRCİOĞLU

Müzik kariyerindeki yolculuğunuz nasıl başladı?

Müzik kariyerime profesyonel başlangıcım temelde birikmiş şarkıların pandemi döneminde müzik için ayırabildiğim zamanın genişlemesiyle başladı. İlk çıkış şarkım olan Tuzlu Çiçek’in proje bitme süresi oldukça karışık ve stresli geçmişti. Ama ilkin günahı olmaz diyorum projeden de çok memnunum. Gidişattan da memnunum üstüne koyarak gittiğimi düşünüyorum daha da güzel işler çıkaracağıma inanıyorum.

‘Turuncu’ adlı şarkıyla büyük bir başarı yakaladınız. Bildiğimiz kadarıyla da hikayesi gerçek…

Turuncu rengini seven bir kıza aşık olmuştum, o gitti. Ve fark ettim ki ben ona turuncu olamamışım… Ben de olamadığım turuncuya şarkı yaptım.

Müzisyen olarak nasıl bir yapıya sahipsiniz?

Duygularını yoğun yaşayıp bunu belli etmeyen biriyim, vurdum duymaz gibi gözüküp her şeyi kafaya çok takarım. Aslında biraz da kapalı kutuyum herhangi bir şeyi anlattığımda bir gizemi varmış gibi geliyor. Karşıdaki kişiye istemsizce olan bir gizem yaratma iç güdüsü var diyebiliriz ama özünde neşeli ve çabuk kırılan biriyim.

İlham almak için ne dinlersiniz?

Her şey dinliyorum genelde ama alternatif şarkılar daha çok ilham veriyor.

İlk amatörlük çalışmalarınıza bakınca, neler hissediyorsunuz?

Gitara ilk başladığım dönemlerde ilk şarkımı yapmayı denemiştim o şarkı benim üretkenliğimin başlangıcı oldu. O zamandan bu güne çok şey değişti tabii… Ben sürekli üretmeye çalışıyorum. Sürekli ürettiğim için o anki ruh halime göre karar verebiliyorum, üretme yetimi kaybedene kadar yeni projeler her zaman olacak.

Tüm dünyanın sesini duyabileceğini bilseydin herkese ne söylemek isterdin?

Son zamanlarda insanlar birbirleri için yeterince çaba göstermiyor ve insanlar artık birbirini değerini bilmeme noktasında… Dünyanın sesi olsam “Birbirinizin değerini bilin” derdim.