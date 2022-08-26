Sakin öfke Kamufle!

Begüm DEMİRCİOĞLU

Deneysel işler yapmayı seviyorsunuz. Bu bakış açısına nasıl sahip oldunuz?

Dönemine göre, ruh halime uygun hikayeler anlatmayı ve hissettiğim şekilde müzik yapmayı seviyorum. 18 yıldır bu işin içindeyim. Tecrübe ederek ve kendinizi keşfederek bir şeyler oluşmaya başlıyor.

Bir röportajınızda “Gerçekten rap yapan bir insan kafasının içinde bir stüdyo ile geziyordur!” demiştiniz. Bunu anlatabilir misiniz?

Yıllardır söz yazıyorum ve sürekli ritimler ve melodiler ile iç içeyim. Bunlar insanın kafasında yer ediyor ve stüdyo oluyor.

Yeni nesilde sevdiğiniz, dinlediğiniz ya da takip ettiğiniz rap sanatçıları kimler?

İsim vermek istemiyorum zaten işini iyi yapan kardeşlerimiz kendini belli ediyor.

Caz sanatçısı Ediz Hafızoğlu ile birlikte sahne alıyorsunuz. Kamufle’yi hemen hemen müziğin her alanındaki isimlerle gördük. Gelecekte birlikte sahne almak istediğiniz sanatçılar var mı?

Hayır, şu an kafamda gelecekte birlikte sahne almak isteyeceğim bir sanatçı yok. Ama zamanla mutlaka olur.

Rap müzik son yıllarda en verimli çağını yaşıyor. Piyasaya pek çok yeni sanatçı katıldı. Rap şarkıları popüler kültürde yer buluyor. Bu çıkışın sizce bir ömrü olacak mı?

Her güzel şeyin bir sonu vardır ama Hip-Hop kültürü her zaman olduğu yerde kalır. Popüler olan bir olay zamanla rüzgarını kaybeder ve asıl seyrine başlar… Ve o dönem başladı bile...

Okuyucularımıza yeni projelerinizden bahsetmenizi rica edeceğim…

Albüm yapmaya başladım! Heyecanlıyım.

Kamufle’yi tanımlayan kelimeler nelerdir?

Sakin, öfke!

Dünyada bir şeyler yolunda gitmiyor… Eğer bir şarkınızla dünyadaki tüm insanlara seslenebileceğinizi bilseydiniz şarkınızın ilk cümlesi ya da dörtlüğü ne olurdu?

Kıyam edilmeliyiz!

UNDERGROUND RAP SAHNESİNİN BAŞARILI İSMİ

1988 doğumlu Basri Fırat Bayraktar ya da bilinen ismiyle Kamufle, hip hop kültürüyle ilkokul yıllarında tanıştı. 2004’te ilk amatör kayıtlarını yaptı. Akabinde birçok Hiphop Jam, festival ve organizasyonlarda sahne alan Kamufle, iki düet, iki solo albüm yayınladı. 2012 yılındaysa ilk yasal albümü Olumsuzluklar’ı dijital ortamda dinleyicilerine sundu. ‘Olumsuzluklar’ hemen sonra ikinci albümü ‘Hayale Daldım’ için kolları sıvayan Kamufle, 2013’te Gökçe ile yaptığı ‘Sittin Sene’ adlı parçayı single formatında yayınlayarak, müzik piyasasında adından sıkça söz ettirdi. 2015’te yayınladığı 11 parçadan oluşan ‘Hayale Daldım’ albümüde Kamufle’ye Gökçe, Aslı Güngör, Sansar Salvo, Da Poet ve Patron gibi önemli isimler eşlik etti.