Sanat içinde uçun!

Didem ERYAR ÜNLÜ

Havalimanlarında yılda 5 milyondan fazla yolcuya dokunan bir şirket olarak, sanatı daha erişilebilir kılmak ve geniş kitleler ile buluşturmak istiyoruz.

Bu sözler 19 ülkede işlettiği 70’e yakın yolcu salonu ile sektörün liderleri arasında yer alan TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın’a ait. Dünya genelinde sektörler arası yaratıcı işbirliklerinin hızlı bir şekilde geliştiği bir süreçten geçiyoruz. Daha önce bir araya gelmesini hayal bile edemediğimiz markalar veya isimler ortak işlere imza atarak hem etki, hem de fayda alanlarını genişletiyorlar. TAV İşletme Hizmetleri de, yaratıcı ve çok değerli bir iş birliği ile kendi sektöründe fark yaratan bir işe imza atıyor.

TAV’ın yanında yer alan isim, Türk çağdaş sanatının yaşayan efsanesi Devrim Erbil.

SEYAHAT DENEYİMİNİ YENİDEN TANIMLIYORUZ

Ürün, hizmet geliştirme ve müşteri deneyimi konularında uzun yıllara dayanan bir tecrübe ve veri kaynağına sahip olmanın sağladığı avantajla, seyahat deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflediklerini söylüyor Güçlü Batkın ve ekliyor: “Bodrum, geçmişten bu yana sanatçıların buluşma noktası haline gelmiş bir yer. Bu sebeple bu projemizi Türkiye’de ilk önce Bodrum’da hayata geçirmeye karar verdik. Bodrum’da Türk resim sanatının muazzam isimlerinden, Devrim Erbil ile bir işbirliği gerçekleştirdik. Erbil’in daha önce görücüye çıkmamış eserlerini Primeclass Lounge’mızda sergiliyoruz. Primeclass Lounge ziyaretçilerimiz burada hem seçkin bir bekleme deneyimi yaşayacak hem de Devrim Erbil’in yeni eserlerini görme imkânı bulacaklar. İşbirliğimizi sezon boyunca farklı noktalarda devam ettireceğiz. Yakın zamanda benzer projelerimizle yepyeni destinasyonlarımızda farklı sanatçılar ile iş birliklerimizi duyuracağız.”

NEW YORK VE PARİS’TE DE SERGİLENECEK

Havalimanlarında her gün yoğun bir yolcu trafik akışı ile geniş bir müşteri kitlesine dokunurken yolcu salonlarına da sanat galerisini taşımayı ve bu projeyi global çapta yürütmeyi hedefleyen şirket, daha önce benzer iş birliklerini Gürcistan ve Umman’da hayata geçirdi.

Türk sanatçıların eserlerinin yurtdışında tanıtılmasında da önemli bir rol üstlenmeyi hedefleyen TAV İşletme Hizmetleri, Devrim Erbil’in eserlerini daha sonra New York ve Paris’teki Primeclass özel yolcu salonlarında sergilemeye başlayacak.

Güçlü Batkın’ın yorumları şöyle: “Primeclass özel yolcu salonlarımızda önemli sanatçıların eserlerinin sergileneceği bölümler açmaya başladık. Artık misafirlerimizin uçuş öncesinde uğrak merkezi olan lounge’larımızı, belli dönemlerde birer sanat galerisine dönüştürerek misafirlerimizin benzersiz bir deneyim yaşamasını sağlamış oluyoruz. Bu projemizi ilk önce Gürcistan Tiflis Havalimanında başlattık. Burada yerel sanatçıların eserlerini sergiledik. İkinci durağımız ise; Umman Muscat Uluslararası Havalimanı oldu. Burada da Arap resim sanatının önde gelen kadın ressamlarından Alia Al Farsi’nin eserleri sergileniyor.”

“SEYAHAT BİREYİ GELİŞTİREN HAZİNEDİR”

Kızı Renk Erbil’in yönetimindeki Renko London küratörlüğünde Bodrum Primeclass Lounge’da eserleri sergilenmeye başlanan Devrim Erbil’in bu iş birliğine yönelik yorumları ise şöyle: “Seyahat, insanın dünyasını genişleten, ufkunu açan, bireyi geliştiren eşsiz bir hazinedir. Tüm bu yolculuk boyunca aslında zamanımızın önemli bir bölümünü de havalimanlarında geçiririz. TAV İşletme Hizmetleri’nin lounge’larında sanata ve sanatçıya yer açması; insanların burada geçirdiği zaman boyunca ruhunu beslemesi için muazzam bir fırsat. İş birliğimizden son derece memnun olarak, tüm lounge misafirlerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Erbil’in dünyanın en önemli müzelerinde sergilenen çeşitli dönemlerine ait yağlı boya tabloları, mix-media limitli seride üretilmiş ipek baskı eserleri, tek kopya üretilen Giclee eserleri haziran ve temmuz ayları boyunca Bodrum Havaalanı Primeclass Lounge’da sanatseverlerle buluşacak.

DEVRİM ERBİL, 2023'TE BODRUM'DA ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ AÇMAYI PLANLIYOR

Çağdaş sanat eserleriyle hem yerel hem de global sanat çevrelerince üstat kabul edilen Devrim Erbil ile Bodrum’daki evinde buluştuk. Erbil, galeri ve atölyeden oluşan evinde aynı zamanda genç sanatçıları da yetiştiriyor. Erbil’i TAV iş birliğinin yanı sıra son derece heyecanlandıran bir gelişme daha gündemde. Bu heyecanın nedeni, 2023 yılında Bodrum’da açmayı planladığı çağdaş sanat müzesi. Erbil, “Bodrum, sadece bir turizm destinasyonu değil aynı zamanda bir sanat destinasyonu olmayı hak ediyor” diyor.

SANATI ERİŞİLEBİLİR KILMAK İSTİYORUZ

TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, “Havalimanlarında yılda 5 milyondan fazla yolcuya dokunan bir şirket olarak, sanatı daha erişilebilir kılmak ve geniş kitleler ile buluşturmak istiyoruz. Bodrum, geçmişten bu yana sanatçıların buluşma noktası. Bu sebeple bu projemizi ilk önce Bodrum’da hayata geçirmeye karar verdik. Bodrum’da Türk resim sanatının muazzam isimlerinden, Devrim Erbil ile bir işbirliği gerçekleştirdik” diyor.