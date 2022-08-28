Sanna Marin: Hayat tarzımı değiştirmeyeceğim

Hilal SARI - HAFTA

Omicron dalgası sırasında temaslı olduğu halde Helsinki’de bir gece kulübünde görülmesiyle eleştiri oklarının hedefine yerleşen ve kamuoyundan özür dileyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (36), her normal genç yetişkin gibi arkadaşlarıyla eğlenirken kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla bir kez daha dünya gündeminde.

Geçen haftanın en önemli tartışma konularının birini incelemeden önce hatırlayalım: Sosyal Demokrat Parti’nin Başkanlığını yürüten Sanna Marin, 2019 seçimlerinde 34 yaşında başbakanlık koltuğuna oturmaya hak kazanarak dünyanın en genç başbakanı unvanını almıştı. Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin’i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştiriyorken, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunuyor.

Marin’in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı. Sızdırılan görüntülerde, Marin’in arkadaşlarıyla samimi bir ortamda rahat bir şekilde dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların ise “Bu çok iyi bir hismiş” diye bağırması Marin’in eğlence ortamında uyuşturucu kullanıldığı iddialarını gündeme getirerek genç Başbakanı siyasi bir krizin içine sokmuştu.

UYUŞTURUCU TESTİNE GİRDİ: SONUÇ NEGATİF

Marin’in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter’dan Marin’i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı. Genç başbakan düzenlediği basın toplantısında, gençliğinde bile uyuşturucu kullanmadığını söylemiş ancak “yasal koruma” için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti. Marin’in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıktı. Fin YLE yayın kuruluşunun hükümet açıklamasına dayandırdığı haberine göre, basına sızdırılan görüntüleri nedeniyle yalnızca Finlandiya’da değil birçok ülkede kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Marin’e, 19 Ağustos’ta yapılan uyuşturucu testinin sonucu çıktı. Açıklamaya göre, yapılan testte Marin’in yasa dışı bir madde kullanmadığı tespit edildi. Marin’in uyuşturucu testinin ücretini kendi cebinden ödediği belirtilen açıklamada, testle ilgili detaylı bilgi almak isteyen basın mensuplarının başbakanlıktan bilgi isteyebileceği kaydedildi. Açıklamada test sonucunun, özel bir sağlık şirketinde görevli iş sağlığı hekimi Paavo Halonen tarafından onaylandığı ifade edildi.

Tüm bu yaşananlar ve siyasi baskılara rağmen, Finlandiya polisi, Sanna Marin’in herhangi bir suç işlemediğinin farkında. Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin’in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi. Ancak Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, Başbakan Sanna Marin’in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı.

BİR HAFTADA İKİNCİ ÖZÜR

Tüm bu yaşananların Sanna Marin’in özel konutunda iki sosyal medya fenomeninin üstsüz şekilde çekildiği fotoğrafların sosyal medyaya düşmesiyle, Marin bir kez daha özel hayatındaki bir gelişme için kamuoyundan özür dilemek durumunda kaldı. Uyuşturucu testinin negatif çıkması ve polisin işlem başlatmayacağını duyurmasından birkaç gün sonra, iki üstsüz sosyal medya fenomeninin öpüşürken, göğüslerini kapatmak için “Finlandiya” yazılı bir kartı kullanmaları, Marin’in bir hafta içinde ikinci kez özür dilemesiyle sonuçlandı. Marin “Bence fotoğraf münasip değil ve bunun için özür dilerim. Böyle bir fotoğraf çekilmemeliydi” diye konuştu.

8 Temmuz’da katıldığı rock festivali Ruisrock’ta görüntülenerek özellikle genç seçmene “Ne de cool başbakanımız var” dedirten Marin, festivalin ardından arkadaşlarını Kesäranta’daki konutuna davet etmiş ve söz konusu fotoğraf bu davette çekilmişti. Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.

İşimi bir gün aksatmadım!

Aslında Marin ’in şahsen işlediği hiçbir suç yok. “Sıkı çalış, bolca eğlen” anlamına gelen “work hard, party hard” söylemi, sadece Marin’in değil, Gen Z de dahil olmak üzere 1980’lerden sonra doğan birçok Y Nesli mensubu için bir hayat felsefesi. Özel hayatınızda eğlenebiliyor olmak, yaptığınız işin kalitesini azaltmaz, aksine manevi tatmini yüksek bir özel hayat sürebilmek, birçok uzmana göre işinizde de başarılı olabilmenizin önemli anahtarlarından biri.

Başbakan Marin sızdırılan görüntülerin ardından yaptığı konuşmada genç bir başbakan olarak genç bir nesli temsil ettiğine dikkat çekti ve “Yaşam tarzımı değiştirmeyeceğim” dedi. Finlandiya’nın Lathi şehrinde yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamayan genç başbakan “Ben de insanım. Ve ben de bazen tüm bu kara bulutların olduğu ortamda eğlenmeyi, hafiflemeyi ve hayatın tadını çıkarmayı özlüyorum. Bu özel bir etkinlikti. Eğleniyorduk. Hayat böyle bir şey. İşimi tek bir gün bile aksatmadım. Benim yaşımdaki birçok insanın olduğu gibi benim de bir ailem, iş bir hayatım var ve arkadaşlarımla geçirmek için boş zamanım var. Şimdiye kadar nasılsam yine aynı kişi olacağım ve bunun kabul edileceğini umuyorum” diye konuştu.

Marin, “Bu, hayatımda kolay olmayan bir haftaydı. İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok işte ne yaptığımızla ilgilendiğine inanmak istiyorum” diyerek, kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen hayatında ve bütün düzeninde herhangi bir değişiklik yapmayacağını ancak yaşadıklarından ders çıkaracağını söyledi. Başbakanın bu tavrı hayat tarzına herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceğinin net göstergesi.

KADINLARDAN “SANNA İLE DAYANIŞMA” VİDEOLARI

Finlandiya’da ve dünyanın birçok yerinde kadınlar, Marin’in genç ve kadın bir başbakan olması nedeniyle patriark düzen kodlarıyla bir erkeğe göre daha fazla eleştirildiği görüşüyle “Sanna ile dayanışma” trendi başlattı. Kadınlar ve kadın siyasetçiye destek vermek isteyen erkekler, dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden “Sanna ile dayanışma” #SolidaritywithSanna etiketiyle paylaşarak Marin’e destek oldu.