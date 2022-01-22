Sarışın güzelin yeni hamleleri

Merve YEDEKÇİ

Onunkisi bir peri masalı: Kaliforniya’da fakir bir ailenin garajında hayat buldu. Güzeldi, zarifti, sarışındı… Ve ışıltılı gülümsemesiyle tüm dünyanın sevgilisi oldu. Kitapları yazıldı, filmleri çekildi, moda devleriyle işbirliklerine gitti, hatta NFT piyasasında fırtınalar estirdi! Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Barbie’den!

Biraz süslemiş olduğumuz giriş kısmını açalım: Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden Mattel, bu hafta 76. Yaşını kutluyor. 1945’te Harold “Matt” Matson ve Elliot Handler’ın garajlarında başlattığı firma adını kurucularından alıyor. Mattson’ın Matt’i Elliot’ın El’i şeklinde bir birleştirme yapmak mümkün. İlk önce mütevazı başarılarla yürüyen şirket, Elliot Handler’ın karısı Ruth Handler’ın işin başına geçmesiyle boyut değiştiriyor. Öyle ki Ruth Handler, Mart 1959’da bu efsane sarışının üretimine başlıyor. Gerisi çorap söküğü… Barbie bebeğinin çıkmasının sonra Mattel, kendi konuşan oyuncak ve bebekleriyle devrim yaratır. Ama şirketin esas kızı her zaman Barbie’dir.

FİLM SETİNDEN PODYUMA

“Peki bu aralar Barbie neler yapıyor” derseniz? Kuşkusuz, onun için yoğun bir haftaydı. Öncelikle çekimleri pandemi nedeniyle tam bir yıl ertelenen filmi Londra’da start verdi. Oscar adayı Greta Gerwig’in yönettiği filmin başrolü dünyada belki de bu rolü üstlenebilecek en iyi isim: Margot Robbie. Sarışın yıldızın yakışıklı kavalyesinin kim olması gerektiği hakkındaki muhtelif spekülasyonlar da bu hafta son buldu. Barbie’nin Ken’i olarak Ryan Gosling seçildi. Bu pespembe dünyanın 2023 yılında beyaz perdeye taşınması bekleniyor.

Barbie’nin yoğun ajandasında sadece çekim yok. Geçen hafta Mattel, Barbie ve Fransız lüks moda markası Barbie, Balmain’de süslenmiş dijital sanat dünyasına adım atacağını duyurdu. İki marka bir hazır giyim koleksiyonu, bir aksesuar serisi ve bir dizi NFT için bir araya geliyor. Her iki şirketin yöneticileri, NFT lansmanının moda, teknoloji ve oyuncaklar için tarihi bir an olduğunu söylüyor. Benzeri görülmemiş bu ortaklık yeni bir küresel hazır giyim moda ve aksesuar koleksiyonunu piyasaya sürüyor.

Girişim aynı zamanda Barbie'nin dijital sanat dünyasına ilk girişini de işaret ediyor. Barbie x Balmain NFT’leri, sadece Mattel Creations aracılığıyla, mint NFT’de düzenlenen çevrimiçi bir müzayede aracılığıyla satışa sunulacak ve alıcılara sanal alemde hareket ederken moda tarihinde benzersiz bir sunum garanti ediyor. En önemlisi, hem koleksiyon hem de NFT görünümleri unisex: Ken-Barbie ayrımını ortadan kaldıran Barbie kıyafetleri.

Barbie x Balmain hazır giyim ve aksesuar serisi, Balmain mağazalarından, balmain.com’dan, Mattel Creations’dan ve dünya çapındaki perakendecilerden satın alınabiliyor. 50’den fazla parçadan oluşan kapsül koleksiyon, her iki markanın da imzasını taşıyan görünümleri içerecek. Fiyatları ise sıradan bir oyuncaktan çok ötesi: 295 $ ile 42.494 $ arasında değişiyor. Görünen o Barbie bizlere sadece çocukluğumuzda değil, yetişkin dünyamızda da eşlik etmeyi sürdürecek. İtirazı olan?