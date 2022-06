Selçuk Boztepe: Golf, kendime meydan okuduğum bir mücadele

Fatoş BOZKURT

Pandemi hepimize beden, zihin ve ruh sağlığının ne kadar önemli olduğunu öğretti. Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe de bu öğretiyle seçimlerini daha sağlıklı olanlardan yana kullanmaya başlayan yöneticilerden. Bu dönemde hem daha sağlıklı beslenmeye hem de spora daha fazla zaman ayıran Boztepe, iki sene öncesine kadar düzenli bir şekilde tenis oynarken, pandemi sırasında golfe de başlamış. Ve golf Boztepe’nin en büyük hobisi haline gelmiş. “Artık ayırabildiğim tüm boş zamanlarımda düzenli olarak golf oynuyorum” diyen Boztepe, kızı ve eşinin de bu sporlara ilgili olduğunu anlatıyor. Ailesiyle birlikte golf oynayacağı vakitleri iple çektiğinden bahseden Boztepe, bunun dışında onlarla seyahate çıkmak, yürüyüşlere gitmek, film izlemekten de büyük keyif aldığını belirtiyor. HAFTA olarak Selçuk Boztepe’yle ilgi alanları, daha çok da yeni ve en büyük hobisi golf üzerine konuştuk.

Golfe nasıl başladınız? Kimin veya neyin etkisi oldu bunda?

Golfe başlamadan önce çok mesafeliydim bu spora. Oldukça efor gerektiren bir spor olan tenis oynadığım için golfü fazla yavaş, fazla dingin bulur ve açıkçası bir spor olarak da görmezdim. Fakat ne kadar yanıldığımı, yanlış düşündüğümü golfe başladıktan sonra anladım. Golf oynamaya 2021 yılının mayıs ayında pandemi sebebiyle gerçekleşen kapanma sırasında kaldığımız bir golf otelinde eşim ve kızımın teşviki ile başladım. Çok da keyif aldığımı fark ettim. Yavaş yavaş da uzun yıllardır düzenli olarak oynadığım tenis, ikinci plana düşmüş oldu. Golf hem fiziksel hem de mental dayanıklılık gerektiren oldukça kompleks ve zor bir spor. Çok sayıda insan başladıktan kısa bir süre sonra bu sporu bırakabiliyor. Fakat sabır ve azim gösterip düzenli çalıştığınızda 1-2 sene içinde büyük ilerleme kaydedebiliyorsunuz.

Neden golf?

Bir kere spor beden, zihin ve ruh sağlığı için olmazsa olmazımdır. Ailemden sonra hayattaki en büyük motivasyon ve mutluluk kaynağımdır. Sporu; sabrımı, dayanıklılığımı ve stratejik düşünme yetkinliğimi geliştirmeme yardımcı olan önemli bir enstrüman olarak görüyorum. Golf de hem fiziksel hem de mental sağlığı iyileştirmek için çok uygun bir spor. Doğa ile temas halinde, açık havada yapılan bir spor olması kendi adıma stres düzeyimi ve zihinsel yorgunluğumu azaltıyor.

Golf oynamaya karar verdiğinizde nasıl bir eğitim aldınız?

Golf oynamaya Antalya’daki bir golf otelinde birkaç saat ders alarak başladım ve İstanbul’a dönüşümde de devam ettim. Toplamda sadece 7-8 saat ders aldım. Bu, golfü öğrenmek için yeterli bir süre değil aslında. Dolayısıyla sonrasında videolar izleyip araştırmalar yaptım. Driving range’te kendimi geliştirmek için çok çalıştım. Sahaya da çıkıp öğrendiklerimi uygulayarak gelişim alanlarım üzerinde odaklandım. Bunun da bana çok önemli katkılar sağladığını gördüm. Özellikle son aylarda birçok hafta sonu turnuvasına katılıyor, değişik seviyedeki ve tarzdaki oyuncularla golf oynayarak gözlemlerde bulunuyorum. Tüm bu adımlarla golf becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum.

Nasıl bir ekipmana ihtiyacınız oldu? Bunun için özel bir alışveriş yapmanız gerekti mi?

İtiraf etmeliyim ki golf ucuz bir spor değil ve evet özel bir alışveriş gerektiriyor. Özellikle kaliteli ve oyuncunun seviyesine uygun bir golf sopası takımına sahip olmak önemli. Bununla birlikte son derece uygun fiyatlı ikinci el golf setleri, takımları bulmak da mümkün. Kıyafet için ise açıkçası çok özel bir alışverişe gerek yok. Elbette marka giymek de bir tercih ama esasen oyuncuyu sıkmayacak, esnek ve rahat bir spor kıyafet olması koşulu ile gayet uygun fiyatlara golf kıyafeti bulunabiliyor.

Hangi kulüpte oynuyorsunuz? Nasıl bir efor sarf ediyorsunuz?

Kemer Country Golf Kulübü üyesiyim. Hafta sonları eğer hava şartları uygun olursa hem cumartesi hem pazar günleri 18 çukur oynamaya çalışıyorum. Hafta içi günlerde ise mutlaka bir akşamımı golfe ayırıp swing’imi ve vuruşlarımı geliştirmeye gayret ediyorum. 18 çukuru yürüyerek tamamladığımda minimum 13 bin adım atmış ve 1.500 kalori harcamış oluyorum. Bu efor fiziksel ve zihinsel olarak bana çok iyi geliyor.

Golften keyif almanızın nedenleri nedir? Size neler kattığı?

Öncelikle golf benim için, 53 yaşımda sınırlarımı zorlayarak öğrenmeye çalıştığım ve kendi kendime meydan okuduğum bir mücadele. İnsanın kendisini beğenme gafletine düşmesine fırsat vermeden ayaklarının yere basmasını sağlayan, egosunu ve nefsini törpülemeye yardımcı olan bir spor. Golfü bu sebeple çok seviyorum. Evet golf herkesin zorlandığı hatta birçok insanın başladıktan kısa süre sonra bıraktığı zor ve sofistike bir spor. Çünkü golf hem coğrafi koşullarla hem hava durumuyla hem de hepsinden önemlisi kendinizle mücadele ettiğiniz çok yoğun odaklanma gerektiren bir spor.

Golf sonrasında tenise ayırdığınız zaman azaldığını söylediniz. Şimdi hangi aralıklarla oynuyorsunuz?

Golften sonra tenisi ne yazık ki eski tempomda oynamıyorum. Raketi artık elime ayda bir kez alıyorum diyebilirim. Ancak yine de en az haftada bir kez oynamak istiyorum. Çünkü tenis oynarken harcanan efor, ter atma, kas yanması ve salgılanan dopamin bana çok iyi geliyor.

Başka spor dallarına ilginiz var mı, ne seviyede?

Gençken dört sene kadar karate eğitimi almıştım. Siyah kuşak sınavlarından altı ay önce bir kumite (dövüş antrenmanı) esnasında ayağımı çatlatmıştım. Annemin de daha fazla üzülmesine dayanamayarak karateyi bıraktım.

Bu sporları yapmak dışında izlemeyi de seviyor musunuz? Müsabakalara izleyici olarak katılıyor musunuz?

Çok seviyorum. Özellikle teniste Grand Slam müsabakalarını asla kaçırmam. Televizyonda da hem tenis hem golf turnuvalarını sürekli izlerim. Yurt dışında da birçok tenis turnuvasını canlı izleme fırsatım oldu fakat henüz bir golf turnuvası izleyemedim. Önümüzdeki dönemde özellikle bir PGA turnuvasına izleyici olarak katılmak istiyorum. Hedeflerimden bir tanesi bu.

Eşiniz ve kızınızın bu sporlara merakı var mı?

Evet onlar da oynuyor. Hatta eşim ve kızımla birlikte hem golf hem de tenis oynamaktan büyük keyif alıyorum. Ne mutlu ki onlar da çok seviyorlar. Özellikle golfhem kızım hem de eşim için debir tutkuya dönüştü. Ailemle beraber golf oynayacağım vakitleri açıkçası iple çekiyorum.

STRATEJİ VE TARİH KİTAPLARINA DÜŞKÜNÜM

Kitap okumayı çocukluğumdan bu yana gerçekten çok seviyorum. Strateji ve tarih kitaplarına ise özellikle çok düşkünüm. Robert Greene çok beğendiğim ve takip ettiğim bir yazardır, kitaplarındaki kurguyu, yazım dilini çok severim. Yakın zamanda ‹The 33 Strategies of War’ adlı kitabını soluksuz bir şekilde okudum. Açıkçası daha önce okumaya fırsat bulamama üzüldüm. Yazar, kitapta birçok medeniyette binlerce yıldır süregelen şiddetli çarpışmaların, savaşların analizini yapıyor, tarihi şahsiyetlerin felsefelerini inceliyor ve bu çıkarımlardan bize günümüz sosyal yaşamında kullanacağımız ipuçları sunuyor. Eugene Rogan’ın The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East kitabı da favorilerim arasında. Bu kitapları özellikle tavsiye ederim.

SELÇUK BOZTEPE İLE KISA KISA

Favori telefon uygulamanız?

MyEdenred, Golf GameBook, Spotify

Favori tatil beldeniz?

Çeşme-Paşaliman

En çok görmek istediğiniz ülke-şehir?

Japonya

Yaz tatili mi kış tatili mi?

Yaz tatili

En sevdiğiniz yemek?

Pastırmalı kuru fasulye ve mantı

En son okuduğunuz kitap?

The Fall of Ottomans

Unutamadığınız sinema filmi?

Interstaller

En son izlediğiniz dizi?

Peaky Blinders 6. Sezon

Favori restoranlarınız?

Sunset, Uskumru, Pizza Alto-Göktürk

Kahvaltı mı, akşam yemeği mi?

Akşam yemeği

En son aldığınız elektronik eşya?

Hediye olarak gelen Facebook’un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories

Yeni bir merakınız var mı?

Golfle ilgili teçhizat. Golf saati, golf dürbünleri vb.

En çok kime gülersiniz?

Mr. Bean

Rüya gibi bir tatil deyince aklınıza ne geliyor?

Ailemle birlikte olduğum, bir yanımızın deniz mavisi bir yanımızın orman yeşili olduğu, hem golf oynayıp hem de sahilde tembellik yapabildiğimiz, güzel yemekler yiyip ailece birlikte hoş vakit geçirdiğimiz bir tatil benim için rüya tatildir.