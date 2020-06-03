Sezonsuz moda dönemi

03 Haziran 2020

Başak Dizer TATLITUĞ

Pandemi sırasında moda endüstrisindeki gelişmelerden, tekstilin ihtiyaç listesinde en son sıralarda yer aldığından ve sürdürebilir yeni moda anlayışı önceliğinden bahsetmiştik…

Bu yeni düşünce yapısına paralel olan ilk haber Gucci’nin yaratıcı yönetmeni, tasarımcısı Alessandro Michele’den geldi. Michele, Instagram hesabından yayınladığı duyuru ile Gucci markasının geleneksel moda takvimini kalıcı olarak geride bıraktığını açıkladı. Yani artık Gucci moda haftası konseptini ebediyen geride bırakıyor; eylülde Milano moda haftasında defile yapmayacak. Yılda 5 değil, 2 defile yapacak.

Hemen arkasından bir radikal değişiklik, bu kez yine Kering grubuna bağlı olan Yves Saint Laurent’den...

YSL’in baştasarımcısı Anthony Vaccarello markanın mevcut koşulların ve değişim dalgalarının bilincinde olarak moda programını değiştirdiğini ilan etti.

Peki bu ne anlama geliyor?

Milano ve Paris Moda Haftası için ağır bir darbe olsa da, moda sezonlarının, sunum ve koleksiyonlarının sayısını azaltma kararı hiç de mantıksız değil. Gucci'nin ve YSL’in israfı da azaltmak için aldığı bu karar salgın sonrası değişen eğilimleri çabuk fark ettiğini gösteriyor.

Anlayacağınız bundan sonra sezonu olmayan koleksiyonlarla devam edecekler. “Sezonsuz” sözcüğü önem kazanıyor. Yani ana koleksiyonlarıyla yılda 2 kere, erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere toplam 4 koleksiyonla devam edecekler.

Bakalım diğer büyük tasarım markalarında, moda evleri ve gruplarında hangi yeni kararlar alınacak? Büyük ihtimalle moda endüstrisi artık yeni kuralları ile oyuna başlıyor. Büyük çoğunluk senede iki ana sezon koleksiyonu sunumu yapacak, ara sezonlar resort koleksiyonları olmayacak.

Sözün özü: Yeni akımımız sezonsuz moda.