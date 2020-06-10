Sponsor savaşları başladı

10 Haziran 2020

Ceyhun KUBURLU

Türk futbol endüstrisi gelecek yıldan çok da umutlu değil. Kulüpler ise ilk etapta sponsorları elinde tutma yarışında. Ancak tüm bunlara rağmen Galatasaray ve Beşiktaş gelecek yıl ana sponsorlarını kaybetti. İki takıma da forma göğüs sponsorları gelecek yıl yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Beşiktaş bu konuda atik davranarak efsane sponsoru Beko’yu forma sırtından forma göğsüne taşıdı. Ancak bu kez de forma sırtı boş kaldı. Galatasaray ise forma göğüs sponsorluğu için çalışmalarını sürdürüyor. Koç Holding şirketlerinden AVİS’in de gelecek yıl Fenerbahçe forma göğüs sponsorluğunu sonlandırması bekleniyor.

Beşiktaş’ın sırtı boş kaldı

3 büyükler forma sponsonluklarında çalışmalarını hızlandırırken bu alanda ilk adımı Beşiktaş attı. Beko ile 2 yıllık anlaşma imzalayan Beşiktaş forma sırtındaki logoyu forma göğsüne taşıdı. Siyah-beyazlılar bu anlaşma ile iki yılda 42 milyon lirayı kasaya koyacak. Beşiktaş mevcut sponsoru Vodafone’dan forma göğsü için yılda 18 milyon lira kazanıyordu. Ancak Vodafone gelecek yıl Beşiktaş ile bu alandaki sponsorluk çalışmasını sonlandıracağını iletti. Böylece 2013 yılında atılan imzalar 2020 yılında son bulmuş oldu. Ancak Vodafone Beşiktaş’ın stadına isim sponsoru olmaya devam edecek. Siyah beyazlılar şimdi ise forma sırtı için yabancı bir marka ile masada. Bu anlaşmanın da önümüzdeki haftadan itibaren resmiyete kavuşması planlanıyor.

Galatasaray aceleci değil

Galatasaray’ın mevcut forma göğüs sponsoru Terra Pizza’nın da önümüzdeki sezondan itibaren forma göğsünde yer almayacağı bildirildi. Galatasaray bu sponsorluktan yılda 18 milyon lira kazanıyordu. Ancak sarı kırmızılıların forma göğsünde bir sponsoru daha var. Türk Hava Yolları ile Avrupa kupası maçları için anlaşan Galatasaray bu sponsorluktan da 20 milyon lira kazanıyor. Süper Lig’de forma göğsünden en fazla para kazanan takım olan Galatasaray önümüzdeki sezon için yeni şirketlerle masaya oturmaya başladı. Sarı kırmızılıların lig sonundaki mevcut konumu da sponsorluk gelirlerini etkileyecek. Bu yüzden çok fazla aceleci davranmayan Galatasaray’a forma göğsüne girmek için yabancı şirketlerin de olduğu biliniyor.

Fenerbahçe de arayışta

Geçtiğimiz günlerde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Fenerbahçe’nin yeni sponsor arayışlarının başladığını duyurmuştu. Gelecek sezon mevcut sponsoru Avis ile olan sözleşme son buluyor. Fenerbahçe’nin de yeni sponsorlarla masaya oturduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin forma göğsünden elde ettiği yıllık kazanç 35 milyon lira. Başkan Ali Koç’un bu alanda ses getiren bir anlaşmaya imza atması ve Fenerbahçe için önemli bir kaynak yaratılması planlanıyor.

Trabzonspor, Vestel ile yola devam

Bu alanda belki de en iyi durumda olan kulüp Trabzonspor. Bordo mavililer geçtiğimiz sezon Vestel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın toplam değeri ise 9 milyon Euro’ydu. Yani bordo mavileler gelecek yıl forma göğüs sponsoru aramayacak. Kulüp her yıl yaklaşık 22 milyon lirayı bu alanda kasasına koyuyor.

Uslu: Futbola ilgi sürüyor

Dünyanın en büyük spor pazarlama ajansı olan Infront'un Türkiye Genel Müdürü olan Ender Uslu, futbola olan ilginin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 3 büyük kulübü sponsor arayışlarını sürdürüyor. Şirketlerin ilgisinin sürdüğünü gözlemliyoruz. Ancak fiyatlama konusunda iki tarafı memnun eden rakamlar henüz masada değil. Bu rakamların oluşması için futbol iklimi çok önemli. Gelecek sezon oynanacak maçların seyircili olup olmayacağı, Avrupa kupaları, transfer politikaları sponsorluk gelirlerine de önemli katkı yapıyor. Bugün Beşiktaş’ın yaptığı önemli bir anlaşma var. Bunu öünümüzdeki günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe de izleyecektir. Anadolu kulüpleri gelecek yıl sponsor bulma anlamında var güçleriyle çalışmak zorunda. Artık bu alanda kulüpler yeni pazarlama mecralarını da kullanmalı. Bir sponsorluk demek sadece formaya logoyu eklemek değildir. Bunun sürdürülebilir pazarlama faaliyetleri desteklenmesi gerekir. Biz de kulüplere ve şirketlere bu konuda önemli destekler sağlıyoruz.”

Kulüpler bu sezon forma göğsünden ne kadar kazandı?

Kulüp Gelir

---------------------------------

Galatasaray 36 milyon TL

Fenerbahçe 35 milyon TL

Trabzonspor 22 milyon TL

Beşiktaş 18 milyon TL