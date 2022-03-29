Tül perdeden paraşüt kumaşına uzanan dönüşümün mimarları!

Yasemin SALİH

100 yıllık şirketin yönetim koltuğuna oturmak büyük sorumluluk. Peki, hikaye nerede başlıyor?

Şirketimizin kuruluşu Denizli Buldan’a dayanıyor. Aslında bilinen hikaye; Buldan’dan getirilen kumaşlar İstanbul Sultanhamam’daki dükkanlarda satılıyor. Berteks tül perde ile adını duyurmuş bir şirket. Kız kardeşim Burcu Noyan tasarım ve ArGe’den sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak şirkette aktif. Biz dördüncü jenerasyonuz. Aslında Ar-Ge çalışmaları babamla başlamış. Berteks hiçbir zaman düz, sıradan bir ürün üretmemiş. Babamın çabalarıyla fantezi kumaş, abiye kumaş üretimi başladı. 80’lerin başında ev tekstili alanına girildi. Ar-Ge merkezi ise dördüncü jenerasyonla, yani bizimle oldu. Ar-Ge merkezinin açılışını beş yıl önce yaptık. Bu süreçte çok özel kumaşlar tasarlayıp müşterilere sunduk. Biz ürettikçe müşterilerimizin yeni talepleri oldu. Şu anda Bursa Demirtaş OSB’nin Tofaş’tan sonra en geniş alana sahip tesislerinde faaliyet gösteriyoruz. Beş fabrikamız var. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde 25 dönümlük kapalı alan daha eklemeyi düşünüyoruz.

Kırılma noktası’ diye nitelendirebileceğiniz bir olay, gelişme var mı?

Ailenin okumuş gençlerinin tüccarlıktan sanayileşmeye geçişi kırılma noktası aslında. Bunun da temelini ihracat attı. İş ortaklarımız bizi gelişime zorladı. Örneğin bir tafta kumaşımız var. İpek gibi görünüyor ama yüzde 100 polyester. 1997’de geliştirildi. Resmen olay oldu. 2007’ye kadar bu üründen müthiş sattık. Çok lüks bir ürünün benzerini piyasaya sürmüş olduk. İpek taftanın metresi 100 dolarsa biz bu ürünü 10 dolara sattık. Üstelik ipekteki kullanım zorlukları bunda yok. Bu ürün bizim kıvılcımlarımızdan biridir. Çok taklit edildi.

Peki, tüm bu ataklar satış ve ihracata nasıl yansıdı?

Üretimimizin yüzde 80’i ihraç ediliyor. Katma değerli ürünler tasarlayıp ihraç ediyoruz. 2021’de 30 milyon dolarlık ihracata imza attık. Grupta farklı pazarlama şirketlerimiz var. Cam balkonlar, kış bahçeleri için mekanizmalı perdeler üretiyoruz.

Savunma ve havacılık sektörleri de müşterileriniz arasında diye biliyoruz. Bu alana nasıl geçtiniz?



Bazı konularda biz ısrarcı olduk elbette. Örneğin “Türkiye tekstilde bu kadar güçlü ülkeyken THY gibi bir marka, kumaşı neden bizden almasın” dedik. Savunma Bakanlığı’ndan paraşüt kumaşları satışı için izin aldık. Üretim yaptık. Şu anda onaylı tedarikçi durumundayız. Sözleşme aşamasındayız. Ayda 1 milyon metrelik paraşüt kumaşı üretme kapasitemiz var. Geliştirmek ise üç yıl sürdü. Teknik kumaş sadece inovasyonla ilgili bir konu değil bu arada. Dünyada bir teknik kumaş lobisi var. Üretmek için gerekli ipliği, hammaddeyi istediğinde bulamıyorsun, üretsen bile herkese satamıyorsun.

Yeni jenerasyon geliyor mu?

Yeni jenerasyon geliyor ama gelmeyeceklermiş gibi plan yapıyoruz. Aile anayasamız var. Kurumsal bir şirketin yönetimiyle ilgili altyapıyı hazırladık.

İTALYAN DANIŞMANDAN CEVİZ REÇETESİ ALDI!

Aile olarak dinamik bir yapımız var. Ürünleri çeşitlendirmeyi seviyoruz. Amiral gemimiz tekstil. Onun kardeşi de otomobil. Bir de benim kişisel olarak tarım ve gıda sektörlerine ilgim var. Tarımda nelere ihtiyaç var, sanayi boyutunda neler olabilir diye araştırıyorum. Bu çalışmalardan birinde cevizin ne kadar önemli, değerli olduğunu gördüm. Danışmanlarla analizler yaptık, olaya sanayi gözüyle baktık. İtalyan danışmandan reçeteyi aldım. Bursa’nın neresinde uygun toprak var diye baktık. 550 dönümlük arazide Amerikan tipi Chandler tipi ceviz ekimi yaptık. WPC Walnut adında marka oluşturduk. Dört yıldır pazarda. Bu işten 100 çiftçi aile yararlanıyor. Türkiye’de Ceviz Üreticileri Derneği’ni kurdum. Öte yandan Bursa’da 5 yıldızlı otel yapıyoruz. Grand Wyndham ile anlaştık. 50 milyon Euro’luk yatırım olacak. Pandemiden önce açılışı olacaktı ama bekletiyoruz.

KAYAK VE YELKENLE STRES ATIYORUM!

Mottolarım var. Sonuç odaklı olmak, başarıya kenetlemek, anı ve hayatı en güzel şekilde yaşamak. Kayak ve yelken sporları vazgeçilmez terapi yöntemim. Hafta sonları toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Bunun yanında kendiyle ve hayatla barışık bir insanım. Karamsarlığa kapıldığım çok olmaz. Dostlarımla ve ailemle vakit geçirmek benim için terapi gibi. Deniz ve doğa bana huzur verir. Olmazsa olmazım ve iyi ki dediklerimin başında ailem geliyor. İş hayatında ise adalet ve dürüstlük asla ödün vermeyeceğim iki nokta. Berteks güven üzerine kurulu bir şirkettir. Verilen sözler bizim için çok önemlidir.

GÜNEŞ VE DİJİTALLEŞME ODAĞIMIZ!

Teknik tekstilde üretim kabiliyetimiz çok yüksek. 100 yıllık altyapımız ve güçlü üretim refleksimizle savunma ve havacılık sanayi için paraşüt kumaşlarından elektromanyetik kalkanlama kumaşlarına ve yanmaz kumaşlara kadar birçok inovatif ürün üretebiliyoruz. Global ihtiyaçlar sürekli değişiyor. Temiz üretim, sürdürülebilirlik, karbon ayak izimizi azaltmak önceliğimiz. Bu yönde birçok sertifikaya sahip olan Berteks, gelişen teknolojiyle birlikte yatırımlarını her zaman iyileştiriyor ve bu yönde yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu yıl güneş panelleri (GES) yatırımı yaptık. Enerjimizin yüzde 15’ini güneş enerjisinden sağlayacağız. Dijitalleşmeye de yatırım yapıyoruz.