Türk erkeği giyimde keyif arıyor

Özge YAVUZ

Pandemi, hem kadın hem de erkek modasında giyim kodlarını değiştirdi ama erkek giyimindeki farklılaşma daha dikkat çekici oldu. Takım elbiseler evrim geçirdi, daha rahat, beli ipli, lastikli pantolonlar öne çıktı, zamansızlık ve fonksiyonellik önem kazandı, daha sportif, casual görünümler popüler oldu. 44 yıl önce erkek giyim sektörüne giren KİP de bu değişime ayak uyduran markalardan biri oldu. Son dönemde TV, radyo ve dijital medyada yaptığı reklam kampanyasıyla dikkat çeken marka, bu iletişime başlamadan önce Türk erkekleriyle yaptığı ankette önemli sonuçlar elde etti. Buna göre Türk erkeklerinin alışveriş yaparken içinde bulunduğu duygusal motivasyonda, birinci sırada giyimden keyif almak var. Ramsey ve KİP markalarının bağlı olduğu Gürmen Group’un Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ile erkek modasındaki dönüşüm üzerine bir sohbet…

KİP son dönemde özellikle TV reklamlarıyla oldukça öne çıkan bir marka oldu. Bunun arka planını anlatır mısınız?

Benim ciddi bir pazarlama ve marka backround’um var. 2014’te KİP’e geldiğimde bir hayalim vardı. Amacım hem Ramsey hem de KİP’in marka stratejilerini oturtmaktı. Erkek giyim sektörünün geneline baktığımızda markalar arasında çok fazla rekabet var ve bunları birbirinden ayrıştırmak çok zor. Herkes bir ürünle ön plana çıkıyor, fiyat rekabeti çok fazla. Mesela şu an herkes smokin reklamı yapıyor. Ben, sadece ürün ya da fiyat değil, marka ve bunun altını dolduracak ürünlerle öne çıkılması gerektiğine inanıyorum.

Peki, son dönemde bu amaç doğrultusunda neler yaptınız?

Pandemi döneminde tüketici davranışları değişiyordu, internetin de etkisiyle kimse artık marka araştırmıyordu, herkes istiyor ama aynı zamanda rahat, fonksiyonel kıyafetler de istiyor. Biz zaten 2015’ten beri KİP’teki koleksiyonlarımıza bu tür yatırımlar yapmıştık ama bunu daha etkin bir şekilde şimdi duyurmaya başladık.

KİP’in çizgisinden bahseder misiniz?

KİP, hayatın farklı alanlarında farklı kimlikleriyle var olan erkeğe keyif, şıklık ve rahatlık veren moda markasıdır diyoruz. Zamansızlık kavramı KİP erkeği için çok önemli. Nedir bu? Artık herkes işine gidip aynı kıyafetle ya da küçük bir değişimle kombinlediği giysiyle akşam sosyalleşebilmek istiyor. KİP’in en önemli alanı kombinlenebilir, fonksiyonelliği sağlayacak ürünler.

Klasik takım elbiselere veda edecek miyiz?

Takım elbise ciromuzun içinde çok önemli bir pay aldığı için biz de bu klasik konsepti evrimleştirelim dedik. Takım elbiselerin ürün araştırıyordu. Biz de markalar geri plana düşüyor gibi bir risk gördük ve markamıza yatırıma karar verdik. Bin erkeğe sorduk; “Alışveriş yaparken beklentin ne? Hangi duygusal motivasyonla alışveriş yapıyorsun?” Sonuçlardan şunlar çıktı; o bildiğimiz iş adamı kimliğiyle ön plana çıkmak isteyen adamın yanı sıra hayatını dengeli yaşayan, işini ve özel hayatını birbiriyle bütünleyen, çocuklarının bakımında rol üstlenen, sosyalleşen bir profil doğduğunu gördük. Bu erkek, dinamik, özgür, keyifli olmak istiyor. Modern görünmek kalıplarını değiştirdik, rahatlattık. Relax suit diye bir şey yarattık. Ve şöyle söyleyeyim, bu takım elbiselere inanılmaz bir talep var şu anda. Yok satıyor. Klasik line, yavaş yavaş küçülüyor.

Erkek giyimde dikkat çekici başka hangi değişimler var?

Rahatlık ön planda. Erkekler artık giydikleri her giysinin kumaşının onları iyi hissettirmesini

istiyor. Ve bu, dünyada da böyle. Teknik kumaşlar öne çıkıyor. Rahat, yumuşak dokunuşlu giysiler popüler oluyor. KİP’te de sportif görünüşler ön planda. Smokinin bile yakasını incecik yapalım ki, daha dinamik olsun diyoruz.

Peki, iletişim çalışmalarınız meyvelerini verdi mi?

KİP’in müşteri sayısını yüzde 25 artırdık. Satışlar çok iyi gidiyor. Öte yandan mağaza konseptlerimizi de değiştiriyoruz, birçok yenilikler yaptık. Bunun da etkisi oldu tabii. KİP’i baştan yarattık diyebilirim.

RENKLERDE ORANJ MODASI

Dünyada erkek giyim modasındaki ortak nokta şu; rahatlık ve konfor. Herkes artık takım elbisesinin de gömleğinin de konforlu olmasını istiyor. Kombinin hikayesi önemli, iyi hissetmek iyi görünmek öne çıkıyor. Elbette renkleri unutmamak lazım. Üst gruplarda, örmelerde, montlarda renkler ön plana çıkıyor. En popüler renklerde ise şu anda oranj var. Sarı, ekru, ham keten görüntüsü sağlayan açık renkler modaya hakim. Kumaşlarda teknik olanlar, esnek, terletmeyen ve ketenler ön planda. Zeynep Doğan’a KİP’teki tasarım çalışmalarını da soruyoruz. Doğan, “17 kişilik bir tasarım ve Ar-Ge ekibimiz var. Üniversitelerle işbirlikleri yapıyoruz. Zaten dünyaca ünlü çok sayıda markaya da üretim yaptığımız için ciddi bir know-how’ımız var. Trendleri yakından takip ediyoruz” diyor.